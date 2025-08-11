Golpe "histórico" al cáncer: una nueva vacuna general aumenta la supervivencia a los tumores de colon y páncreas

El equipo de cirugía general del Hospital Universitario de A Coruña operando un tumor de páncreas con el robot Davinci

Una nueva inmunoterapia contra el cáncer ha contribuido a prolongar la supervivencia libre de recaídas a largo plazo en un grupo de pacientes con tumores de páncreas o colorrectales, según los resultados de un ensayo clínico de fase 1 publicados en Nature Medicine. La vacuna, denominada ELI-002 2P, no requiere ser personalizada y se puede fabricar de manera generalizada, por lo que podría beneficiar de manera genérica a quienes sufren estas enfermedades.

Las tasas de recaída para el cáncer de páncreas y colorrectal tienden a ser altas, incluso después de aplicar cirugía y quimioterapia, si han quedado restos de células cancerosas por pequeños que sean en el cuerpo. Las vacunas contra el cáncer están diseñadas para estimular los linfocitos T, un tipo de célula inmunitaria, y 'entrenarlas' para que reconozcan y eliminen específicamente las células cancerosas personalizadas en función del paciente.

Los cánceres de páncreas y colorrectal con frecuencia presentan mutaciones en el gen KRAS, que desempeña un papel clave en su crecimiento. Es un objetivo clave para inmunoterapias como las vacunas que buscan estimular la respuesta inmune contra los tumores, pero las vacunas tradicionales no han sido efectivas al administrarse en los ganglios linfáticos, los centros inmunitarios.

El equipo de Zev Wainberg ha llevado a cabo un ensayo de fase 1 con 25 pacientes (20 con cáncer de páncreas y 5 con cáncer colorrectal) que habían finalizado el tratamiento estándar pero aún presentaban señales cancerosas residuales en su sangre. Los pacientes recibieron la inmunoterapia con la vacuna ELI-002 2P, que suministró péptidos mutantes de KRAS a los ganglios linfáticos.

Esto permitió al sistema inmune de los pacientes 'aprender' a localizar y contrarrestar las células cancerosas con esta mutación. Tras un seguimiento promedio de casi 20 meses, el 68% de los participantes desarrolló respuestas fuertes de linfocitos T específicas.

Aquellos pacientes con las respuestas más fuertes de células T vivieron más tiempo y permanecieron libres de cáncer por más tiempo que quienes tuvieron respuestas más débiles. En los pacientes con cáncer de páncreas, la supervivencia media general fue de casi 29 meses después de la vacunación, y evitaron recaídas durante 15 meses de media, superando los datos históricos.

Además, la vacuna ELI-002 2P ayudó al sistema inmunitario en un subconjunto de pacientes a reconocer no solo las proteínas KRAS mutadas objetivo, sino también a otras proteínas KRAS mutadas únicas en el tumor de cada paciente y que no estaban incluidas en la vacuna.

Esto sugiere que el fármaco, en caso de administrarse tempranamente, podría estimular respuestas de linfocitos T contra los antígenos tumorales personalizados de los pacientes sin necesidad de modificarse, lo que podría aumentar su eficacia.

Así, Wainberg y sus colegas sugieren que ELI-002 2P contribuye a entrenar a las células inmunitarias para reconocer y atacar de manera más eficaz los cánceres de páncreas y colorrectal. Estos resultados deberán ser confirmados y ampliados en un ensayo aleatorizado de fase 2 que se está realizando en estos momentos, subrayan los autores.