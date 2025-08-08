Un informe alerta de que los fumadores dejan de pasarse al cigarrillo electrónico porque creen que es más dañino

Un informe publicado por la organización Action on Smoking and Health (ASH) en Reino Unido alerta de que la proporción de fumadores que abandonan el cigarrillo tradicional en favor del electrónico se ha estancado. Esto se correlaciona con un aumento de la proporción de fumadores que cree que el tabaco tradicional es menos perjudicial que los dispositivos electrónicos.

Según los resultados de la encuesta, el 56 % de los adultos y el 63 % de los jóvenes creen erróneamente que "vapear es tan dañino o más dañino que fumar". Esto representa un aumento significativo frente a 2024, cuando únicamente el 50 % de los adultos y el 58 % de los jóvenes pensaban así. Paradójicamente, según el mismo informe, el 20% de los adolescentes entre los 11 y 17 años admite haber probado 'vapers', y hasta un 3% vapea con regularidad.

"Estamos atrapados en un limbo peligroso. Las percepciones erróneas sobre los daños relativos del vapeo están actuando como una barrera para que los fumadores hagan el cambio, mientras tanto, los niños siguen expuestos a productos diseñados para atraerlos. Es lo peor de ambos mundos", lamenta Hazel Cheeseman, directora ejecutiva de ASH.

"La inacción del gobierno anterior, y ahora los retrasos de este, han hecho que esperemos demasiado para actuar; debemos aprobar urgentemente regulaciones que recuperen el vapeo como una herramienta para dejar de fumar, reduzcan el acceso de los jóvenes y vuelvan a encaminar al Reino Unido hacia el fin del tabaquismo", concluye.

"Las tasas de vapeo entre adultos parecen haberse estancado, lo cual es preocupante dado el aumento de percepciones erróneas sobre su daño relativo. Muchos ahora creen erróneamente que vapear es igual o más dañino que fumar, a pesar de la fuerte evidencia de lo contrario", comenta por su parte el profesor Jamie Brown, director del Grupo de Investigación sobre Tabaco y Alcohol del University College de Londres (UCL).

"Los vapeadores son una de las herramientas más efectivas para dejar de fumar, por lo que esta confusión podría frenar el progreso en la reducción de las tasas de tabaquismo. Se necesita urgentemente un mensaje claro de salud pública", insiste.

"Los niveles persistentemente altos de vapeo juvenil que estamos viendo son preocupantes", apunta la profesora Ann McNeill, especialista en Adicción al Tabaco en el Departamento de Adicciones del King’s College de Londres. "Además, hay señales profundamente inquietantes de que el descenso en el tabaquismo juvenil puede haberse detenido".

"Hay pocas cosas más perjudiciales para la esperanza de vida futura de un niño que empezar a fumar, y este estancamiento debería ser motivo de seria alarma", subraya la especialista. "El proyecto de ley sobre Tabaco y Vapeadores representa una oportunidad crítica para introducir una legislación sólida que vuelva obsoleto el tabaquismo y reduzca el atractivo y la accesibilidad del vapeo para los jóvenes, al tiempo que se preserva el vapeo como una herramienta de reducción de daños para los fumadores".