El hallazgo del neurocientífico Joseph Jebelli: el hábito "nada inteligente" que comparten los genios de Bill Gates a Da Vinci

En un mundo hiperconectado, donde las notificaciones no dan tregua y el silencio escasea, la soledad no deseada se ha convertido en un problema creciente para la salud mental. Pero no todas las formas de estar solo son perjudiciales. Según la neurociencia, existen momentos de soledad mental elegida que activan funciones clave del cerebro, estimulan la creatividad y mejoran la productividad.

Esta soledad buscada se perfila como un hábito común entre personas especialmente creativas y productivas. Así lo sostiene el neurocientífico y escritor Joseph Jebelli en su libro, todavía sin traducir, The Brain at Rest: Why doing nothing can change your life. En un artículo en CNBC, el doctor Jebelli afirma que uno de los rasgos más potentes entre las mentes brillantes es su capacidad para retirarse a pensar en silencio.

Durante décadas se pensó que el cerebro descansaba cuando no estaba resolviendo tareas concretas. Hoy sabemos que, en esos momentos de aparente inactividad, ocurre algo realmente interesante al activarse una red de gran relevancia para el equilibrio mental conocida como a Red Neuronal por Defecto (DMN, en inglés).

Esta red, identificada en estudios publicados por revistas científicas como Proceedings of the National Academy of Sciences y Biological Psychology, desempeña un papel clave en los procesos de introspección, proyección mental e imaginación. El cerebro, en lugar de apagarse, reorganiza ideas, ensaya posibles escenarios futuros y procesa emociones acumuladas.

Esta actividad interna, permite comprender mejor nuestras experiencias, anticipar decisiones importantes y generar soluciones creativas. Desde la American Psychological Association (APA) recuerdan que este funcionamiento en segundo plano es esencial para desarrollar habilidades como la empatía, la autorregulación o el pensamiento abstracto.

De Bill Gates a Leonardo da Vinci

A lo largo de la historia, muchos referentes intelectuales en campos muy distintos han recurrido de forma regular a la soledad como parte de su proceso creativo. Aunque a veces se considere consecuenca de una personalidad excéentrica, en realidad, muchas veces se trata de un hábito deliberado. Y como subraya Jebeli, "no tiene nada que ver" con "el cociente intelectual" en sí.

Bill Gates, por ejemplo, organizaba dos veces al año sus ya famosas Think Weeks. Durante una semana completa, se aislaba en una cabaña sin acceso a distracciones tecnológicas con algunas de lecturas e ideas que necesitaba madurar. Tal como publicó The Wall Street Journal, fue en uno de esos retiros donde comenzó a perfilar lo que más tarde sería el navegador Internet Explorer.

Otro ejemplo es el considerado como arquetipo del hombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci dedicaba largos periodos a observar sus obras antes de intervenir sobre ellas. En lugar de apresurarse a terminar un encargo, prefería dejar reposar las ideas y permitir que nuevas conexiones aparecieran en su mente. Esa paciencia, lejos de retrasar su trabajo, le ofrecía una claridad inusual a la hora de innovar.

El elemento en común entre dos grandes mentes separados por cinco siglos es que ambos entendieron que el aislamiento temporal no debilita el pensamiento. Al contrario, puede ser un aliado fenomenal para reforzar su profundidad.

Cómo integrar la soledad productiva en la rutina diaria

Practicar una soledad que favorezca la creatividad y el bienestar mental no requiere gestos extremos, sino decisiones conscientes. Según el doctor Joseph Jebelli, es posible cultivar este hábito mediante pequeñas acciones adaptadas al ritmo de vida actual:

· Aléjate, aunque sea por un tiempo breve. Cambiar de entorno permite tomar distancia del ruido cotidiano y facilita una conexión más profunda con uno mismo. No es necesario organizar un retiro complejo: una escapada en solitario, una caminata por la naturaleza o simplemente un paseo sin rumbo por la ciudad pueden ofrecer un espacio valioso para pensar con claridad.

· Empieza poco a poco. Dedicar apenas diez minutos al día a estar solo, en silencio y sin estímulos, ya es un buen punto de partida. Un espacio tranquilo, sin interrupciones, ayuda al cerebro a entrar en un estado de reposo activo y a reorganizar pensamientos y emociones.

· Cuida tu energía social. No se trata de evitar a los demás, sino de ser más selectivo. Compartir tiempo con personas que no aportan valor emocional genera un desgaste innecesario. Elegir vínculos auténticos favorece una vida social más sana y reduce el estrés asociado a relaciones superficiales o conflictivas.

· Reflexiona con intención. La soledad puede ser un buen momento para reevaluar decisiones, reconocer emociones y dar forma a ideas que, en medio del ritmo acelerado, suelen quedar relegadas. Escribir, pensar en silencio o simplemente observar los propios pensamientos sin juicio puede tener efectos positivos duraderos.

· Recupera actividades individuales. Leer, escribir, caminar o practicar yoga sin más compañía que uno mismo fomenta la atención plena y calma la mente. Estos momentos no solo ofrecen descanso, también estimulan la creatividad y ayudan a centrarse en lo esencial.

Además, desde la APA recuerdan que cultivar la capacidad de estar solos también mejora la calidad de las relaciones sociales, ya que permite recargar energía emocional y tomar distancia cuando hace falta.

Por tanto, queda claro que esta forma de soledad mental no responde al aislamiento social ni a la desconexión afectiva, obedece al deseo de comprenderse mejor y afinar el pensamiento. Un entrenamiento invisible que fortalece funciones clave como la creatividad, la atención y la toma de decisiones.

Como sugiere Jebelli, cuando cesa la atención externa, el cerebro inicia un proceso interno que estimula la creatividad y la reflexión.Un recordatorio necesario en una época que valora la respuesta inmediata pero olvida el valor del silencio.