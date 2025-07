Los científicos españoles que investigan el gen que hace casi incurables a las superbacterias: "Es una emergencia mundial"

La resistencia a los antibióticos va a matar en los próximos 25 años a más de 40 millones de personas en todo el mundo, según las previsiones de los expertos. Por eso es vital conocer las fortalezas y debilidades del enemigo, las bacterias, para ganar esta lucha.

Una de las mayores complicaciones es su capacidad de evolucionar y desarrollar mecanismos de defensa contra estos fármacos, nuestra herramienta para acabar con ellas. Uno de esos sistemas, se está propagando por todo el mundo, como acaba de descubrir un grupo de investigación español.

Se trata del gen npmA2, que dota a bacterias peligrosas de una resistencia total a la familia de los aminoglucósidos, un grupo de antibióticos que son vitales cuando los demás no funcionan. "Es una emergencia mundial", ha señalado el catedrático.

Su existencia no es nueva, apareció por primera vez en 2003 en bacterias E.Coli en la UCI de un hospital japonés, cuenta Bruno González-Zorn, director de la unidad de resistencia a antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y director del estudio.

No se había sabido nada desde entonces y ahora los investigadores han visto, no solo que sigue presente, sino que se ha distribuido a nivel mundial en dos bacterias diferentes, Clostridioides difficile (causante de infecciones intestinales) y Enterococcus faecium (culpable de varias afecciones)

La investigación no es solamente obra de la UCM. También han participado en el proyecto científicos del Welcome Sanger Institute de Cambridge (Reino Unido), el Instituto Pasteur de París (Francia) y centros de investigación de los Países Bajos y Australia. Los resultados se publicaron el pasado miércoles en Nature Communications

Tras analizar casi dos millones de bacterias, el equipo liderado por González-Zorn vio que las bacterias superresistentes con este gen ya estaban en Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia, Alemania, Australia.

"Es como un fantasma: casi nadie sabía de su existencia y, sin hacer ruido, ha empezado a aparecer en distintas partes del mundo y en bacterias que ya son difíciles de controlar", ha afirmado el que también es catedrático de la UCM.

Un dato preocupante para el experto es que provoca resistencia contra toda la familia de los aminoglucósidos, lo que es una novedad. Normalmente, las bacterias se hacen resistentes a unos cuantos antibióticos, pero no toda una familia de ellos, agrega.

La función del gen npmA2 es ocupar la diana a la que se une el antibiótico para matar a la bacteria y, así, anular su efecto, ha explicado González-Zorn a EL ESPAÑOL. "El gen npmA2 convierte a estas infecciones en prácticamente incurables", ha añadido Carlos Serna, coautor del estudio.

Traspaso entre bacterias

La capacidad de desarrollar mecanismos de defensa, como este tipo de genes, es parte de la evolución de las bacterias. Sin embargo, el equipo de la UCM ha observado que no solo lo generan, también pueden traspasarlo.

El primer microorganismo con npmA2 que vieron que se había diseminado entre países fue Clostridioides difficile, pero durante la investigación vieron que, en un brote infeccioso en la UCI de un hospital holandés, había bacterias Enterococcus faecium con ese gen presente.

Clostridioides difficile le había "donado" el npmA2 a este microorganismo típico de la infección intrahospitalaria, desgrana González-Zorn. "Si no actuamos ya, nos abocamos a una era donde una simple infección vuelva a ser mortal".

Este proceso ocurre dentro del organismo de los pacientes, en su microbiota. Es decir, una persona puede contraer una de esas dos bacterias que aún no cuenta con resistencia antimicrobiana y que la desarrolle en su interior porque otra se lo ha traspasado, dice el experto.

En ese caso, si el paciente contagiara a otros con esos microorganismos, ya contarían con esa herramienta para evadir los efectos de los antibióticos y convertirse en algo casi incurable.

Aunque el gen npmA2 todavía no se ha detectado en infecciones en España, el catedrático de la UCM está muy seguro de que, si no se empieza a atajar esta cuestión ya, llegará al país en un futuro cercano. "No tengo ninguna duda", sentencia.

La importancia de la prevención

Los autores han subrayado que la investigación de nuevas estrategias para combatir las infecciones y la vigilancia del uso de antibióticos son ahora más urgentes que nunca. "Si no actuamos ya, nos abocamos a una era donde una simple infección vuelva a ser mortal", ha advertido González-Zorn.

Ahora que se ha descubierto su propagación y cómo funciona el gen, el catedrático insta a tomar medidas para evitar el desastre. La estrategia pasa por controlar el uso de antibióticos y aumentar las medidas preventivas, hace hincapié el catedrático de la UCM y líder del proyecto.

Para eso, es muy importante que la población se conciencie de la importancia de mantener una buena higiene de manos, usar antibióticos lo menos posible y de vacunarse. Esto tampoco debe olvidarse en los hospitales, uno de los mayores focos de transmisión de patógenos.

Si las personas están correctamente inmunizadas, aunque sea contra infecciones distintas a las que provoca Clostridioides difficile o Enterococcus faecium, necesitarán un uso de antibióticos mucho menor y, de esta forma, se les dan menos oportunidades a las bacterias para que desarrollen esa resistencia.

González-Zorn advierte de que esto debe dejar claro que la naturaleza avanza y hay que tomar medidas "urgentes y rápidas" para atajar problemas como este. "No se frena por sí solo y no podemos pensar que está controlado, porque no lo está".