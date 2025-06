Lara Ferreiro, psicóloga, avisa sobre los que no hablan en grupos de Whatsapp en España: "Es un mecanismo de protección"

Cuenta la psicóloga Lara Ferreiro que analizar la forma de comportarse de las personas en Whatsapp da casi para una tesis doctoral. Bromas aparte, lo cierto es que existe un buen puñado de comportamientos realizados a través de la famosa app que pueden caracterizar a los sujetos que envían (o no) mensajes, notas de voz y emojis de una determinada forma y en un momento determinado.

Entre los sujetos que suelen causar más inquietud en Whatsapp están los que no hablan en los grupos. Esas personas que tienen una actitud silente mientras todo el mundo participa de una conversación. Ellos observan, leen e, incluso, guardan mensajes en su memoria. Pero rara vez participan. No suelen decir ni una palabra. ¿Qué dice la psicología social de estas personas? ¿Es posible caracterizarlas?

Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, los llama "los silenciosos". Como norma general, se trata de "personas introvertidas o tímidas, que prefieren leer las conversaciones o escucharlas antes que escribir o hablar en ellas y tienen una baja necesidad de pertenencia grupal", admite la especialista a EL ESPAÑOL.

Las razones pueden ser múltiples. "Los silenciosos pueden tener temor al juicio o a la crítica y se mantienen al margen para evitar exponerse. Porque a veces han sufrido acoso escolar o han vivido experiencias de rechazo. No tienen habilidades sociales y hay veces en que dan el paso y deciden escribir, pero luego acaban borrando. El silencio es un mecanismo de autoprotección para que no haya malentendidos", explica la psicóloga.

Luego, según Ferreiro, los hay también que guardan silencio porque tienen un carácter "perfeccionista o de autocensura". La psicóloga cuenta que son personas que creen ser menos ocurrentes que el resto. "No tienen nada suficientemente interesante que decir, o gracioso, y les genera un bloqueo a la hora de intervenir. Es gente muy ansiosa y/o perfeccionista y se preocupan mucho por lo que puedan pensar los demás de ellos".

En el extremo opuesto, la experta comenta que también pueden ser personas que tienen una baja autoestima. "No se atreven a dar su opinión por miedo a decir cosas poco interesantes o no válidas".

La cosa no queda aquí. Hay muchas personas que guardan silencio en los grupos de Whatsapp como forma de ‘castigo’. "Se vuelven silenciosos tras una pelea o discusión. De repente, pasa a ser un sujeto pasivo y silencioso como castigo social, como forma de protesta o incluso de rebeldía. Es una forma de marcar distancias sin confrontación", dice Ferreiro desde el otro lado del teléfono.

En un mundo en el que estamos conectados de forma permanente, el silencio en los grupos de Whatsapp aparece también como vía de escape para algunas personas. “Hay gente que sufre una sobrecarga digital", comenta la experta. "Hoy tengo 76 personas que me han escrito por Whatsapp y no me ha dado tiempo a contestar. No por nada, pero no tienes energía ni tiempo para participar y, para proteger tu salud mental, no hablas mucho".

Por último Ferreiro considera que existe un último subgrupo, que es el de los "silenciosos pasotas". Personas que tienen un estilo de apego evitativo y que no se comprometen en las relaciones. No se trata sólo de una actitud que mantengan en los grupos de Whatsapp, sino que son así en la vida en general. “No se casan, no tienen hijos, no quieren vincularse y les cuestan las relaciones sociales", finaliza.