Eduardo Nagore, dermatólogo: "Puedes tener la mala suerte de quemarte una sola vez en tu vida y tener cáncer de piel"

En Australia llaman al melanoma el 'cáncer nacional'. Es el país del mundo con mayor incidencia. Preocupado por las altas cifras de este cáncer de piel, desde el Gobierno impulsaron campañas masivas de prevención frente a la luz del sol.

El resultado, explica Eduardo Nagore, jefe de Dermatología del Instituto Valenciano de Oncología (IVO), es que la incidencia de este cáncer ha empezado a bajar.

"La gente que se empezó a proteger, ahora, 30 o 40 años después, tiene menos melanoma", afirma.

No hace mucho tiempo, lo habitual era estar en la playa todo el día, ponerse rojo y que la piel se fuera despellejando.

Pero no hay duración segura a la hora de tomar el sol. Por eso recomienda utilizar la crema solar con mayor factor de protección, porque en realidad nos ponemos mucha menos crema de lo que deberíamos.

No importa si la crema es más barata o más cara. La diferencia, explica en esta entrevista, es meramente cosmética.

¿Cuáles son los grandes mitos sobre tomar el sol en verano?

Ha habido una tendencia de gente transmitiendo una mala información, con el mito de que el sol, en sí mismo, es bueno tomarlo: te da energías, es saludable… Que tiene muchos beneficios. No es que sea falso pero, durante el verano, tomamos el sol de forma excesiva.

Otro mito extendido es que, una vez que te pones moreno, ya estás protegido y el sol no te puede hacer daño. A lo mejor la gente no lo dice, pero sí tiene la sensación de que es así. En las redes sociales hay una corriente que aboga por pensar que todo lo que es natural, es bueno.

Hay negacionistas del cáncer de piel.

Suena a broma. Yo voy a hacer 58 años; cuando tenía 15, en esa época no se tenía ni idea [de los efectos del sol en la piel], como tampoco se tenía ni idea del efecto del tabaco sobre la salud en su momento.

En aquella época, ibas a la playa, te pegabas una 'socarrada' y te pelabas los hombros, y lo habitual que escuchabas por parte de los padres es 'no te preocupes, que así se curte la piel y en un par de días cada vez lo notarás menos'.

La costumbre de ese verano cañero en que te quemabas, te volvías a quemar, que todo era al aire libre y sin ningún tipo de precaución, la consecuencia que ahora vemos lo que ocurre a largo plazo, y la incidencia del cáncer de piel va aumentando.

De repente, empezaron a salir estudios que mostraban que la gente que se había quemado con el sol tenía más riesgo. Y se hicieron meta-análisis donde, claramente, se estableció que el exceso de sol producía cáncer de piel y, en concreto, melanoma.

En Australia se ha estudiado mucho el melanoma porque es el país del mundo con mayor incidencia. Se ha conseguido demostrar, de manera prospectiva, que, si haces protegerse a la gente siguiendo las recomendaciones y la comparas con las que no lo han hecho, la incidencia de melanoma es inferior.

Lo interesante es que, después de muchos años haciendo campañas (han prohibido hasta las cabinas de rayos uva), se ha empezado a observar una reducción de la incidencia del melanoma.

La gente que se empezó a proteger, ahora, 30 o 40 años después, tiene una menor incidencia de melanoma.

¿Cuál es el máximo de tiempo que podemos tomar el sol en la playa de forma segura?

Depende del tipo de piel que tengas, de la facilidad que tengas para ponerte rojo. Lo que queremos evitar a toda costa es que te quemes. En la playa no hay un tiempo en que puedas decir que es seguro.

Lo que hay que hacer, realmente, es un uso responsable de las actividades al aire libre y protegerte para disminuir la cantidad de radiación que recibes y el daño que produce en tu piel: tienes un daño acumulativo que, aparte de envejecerte la piel, vas comprando papeletas para que te toque el cáncer.

Aunque no te quemes la piel, tomar el sol implica un riesgo.

La radiación ultravioleta, que es la peligrosa y que producen las cabinas de bronceado, tiene capacidad de producir mutaciones en las células de la piel. En condiciones normales, todas las alteraciones que han dado lugar a esas mutaciones, las corregimos, tenemos un sistema de reparación.

Claro, si tú le metes más y más, llega un momento en que puede fallar. ¿Cuándo? No lo sabes. ¿Puedes tener la mala suerte de que te quemes una única vez en tu vida y que te produzca un cáncer de piel? Sí, lo mismo que si coges el coche una única vez y tienes un accidente.

Pero cuantas más veces te quemas, más probabilidades acumulas. Esto no quiere decir que el sol no tenga beneficios también. La luz produce alegría, estimula la parte positiva del cerebro, produce vitamina D, pero la cantidad que necesitas para ello no es muy grande, con 20 minutos es suficiente.

¿Son los días nublados igual de peligrosos que los soleados?

Sí, porque las nubes no filtran la radiación ultravioleta. Filtran los infrarrojos, que son los que producen sensación de calor. Siempre asociamos quemadura al calor.

En la serie 'Chernóbil', la gente se expone a una radiación que no se ve y no produce calor, pero te quema por dentro, te destroza. Esto es un poco parecido. No notas el calor pero la radiación ultravioleta atraviesa las nubes y produce el mismo efecto sobre las células.

La sensación de calor la producen los infrarrojos y esos no dañan a la célula.

¿Hay ropa que sea mejor o peor para protegernos del sol?

Lo ideal es comprar ropa con el etiquetado UE como factor de protección. Suele ser la ropa preparada para los deportistas. Si no quieres comprarte esa ropa, los colores azules son los mejores y con los blancos pasa lo contrario: tú te pones una camiseta blanca y te metes en el agua, ya me dirás qué pasa, que se transparenta.

¿Cuál es el factor de protección mínimo recomendable?

Tiraría siempre hacia 50. La gente tiene miedo a no ponerse morena, pero acabas cogiendo color igualmente. El factor de protección no son los minutos que dura sino la capacidad de filtrar: si te pone 30, es como si dejara pasar 1/30 parte de la reflexión.

Recomendaría el máximo porque la cantidad de crema que nos ponemos nunca es la adecuada, siempre nos ponemos menos, y vas a tirar para abajo la protección que aplicas.

¿Cuál es la cantidad adecuada que nos tenemos que poner?

La cantidad adecuada no se la pone nadie. Deberías ponerte un tercio de bote por cada aplicación. Ten en cuenta que, como está testado el protector es con 2 miligramos de crema por centímetro cuadrado.

¿Sirve de algo ponerse el protector solar del año pasado?

Por supuesto. Si el producto está en condiciones, ¿por qué no? Suelen venir con fecha de caducidad, con respetarla es suficiente. Además, la crema se nota que tiene una consistencia alterada cuando está estropeada.

¿Qué diferencia a los protectores más baratos de los más caros?

Te diría que la cosmética, desde luego. Los más caros tienen una cosmética mejor, hay productos que tienen algún pequeño elemento diferenciador, pero ningún protector puede poner, por ejemplo, que tiene factor 50 si no lo tiene, la legislación no lo permite.

En teoría, debería funcionar todo. El mensaje de la protección no es que hay que comprar los más caros.

Imagina que sois una familia de cinco personas y te vas a la playa, si tienes que gastar tres o cuatro botes cada día, ya me dirás de dónde sacas la pasta. Se puede dar el mensaje de que, en general, los productos, si están etiquetados, funcionan. Pueden tener una cosmética mejor, más agradable, pero deben cumplir todos los requisitos.

Le podemos decir a las familias que no pasa nada porque compren el protector más barato.

Claro, y que prioricen el factor más alto. Cuanto más alto, mejor.

Después del día de playa o piscina, ¿sirve de algo echarse crema hidratante?

Sí, si estás al aire libre se te reseca la piel, al bañarte… Todo eso reseca. Hay gente que, a lo mejor no necesita ponerse nada y no lo nota, pero otros enseguida notan la piel reseca y la crema hidratante ayuda un poco. Si te has quemado, más todavía.