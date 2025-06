Hipoacusia: el riesgo silencioso que muchos adultos ignoran por estigma o desconocimiento

En niños es muy importante realizar el cribado auditivo al nacer, posteriormente, los niños que tengan retraso en el lenguaje, que tengan problemas en la pronunciación, o que pregunten ¿qué? o parezcan despistados debieran ser valorados por un ORL.

En el caso de los adultos, suele ser el entorno cercano el que primero comenta que esa persona no oye bien, ya que hay sonidos que el resto es capaz de oír o entender y esa persona no, pero no es consciente de ello. Cuando avanza la pérdida de audición, ya la persona es consciente porque le cuesta entender conversaciones de varias personas o con ruido de fondo.