Beatriz González, nutricionista: "Hay una especia en España que calma tu estómago tanto como el omeprazol".

El omeprazol y otros inhibidores de la bomba de protones (IBP) son fármacos de uso demasiado común hoy en día. Como sucede con todos los fármacos, este tipo de medicamentos no deberían usarse de forma indiscriminada ni cronificada. Si bien es cierto que existen patologías donde están indicados a medio y largo plazo, su uso más habitual es como protector de estómago.

Un estudio, no obstante, ha apuntado a una especia común como capaz de competir con fármacos como el omeprazol sin acarrear los efectos secundarios asociados al mismo. Esta especia, según ha explicado recientemente la nutricionista Beatriz González, sería la conocida cúrcuma. Más concretamente, su compuesto estrella, la curcumina, cuya suplementación habría demostrado muchos otros beneficios.

Como explica la misma González, "la curcumina presente en la cúrcuma no solo da color al curry: también tiene propiedades antiinflamatorias y protectoras del sistema digestivo. Podría ayudarte con la digestión y el reflujo, según algunos estudios recientes".

El problema, como también adelanta la nutricionista, es que no vale cualquier tipo de cúrcuma ni cualquier forma de consumo. La clave estaría en la combinación, y por supuesto en la dosis. No es igual de fácil llegar a una dosis óptima mediante la alimentación que mediante la suplementación; y tampoco vale cualquier tipo de suplementación.

Según explica González, un estudio publicado en The BMJ quiso comparar la eficacia de la curcumina versus el omeprazol. El resultado determinó que la toma de curcumina sería al menos igual de efectiva que la toma de omeprazol cuando se quieren tratar síntomas de indigestión o dispepsia.

En este caso, como también nos explica la nutricionista, las dosis administradas fueron 2 cápsulas de 250 mg de curcumina cada una, 4 veces al día. De hecho, durante el estudio se comparó el efecto del uso de esta dosis de curcumina contra la dosis habitual de omeprazol de 20 mg de forma diaria, pero también se analizó si existirían sinergias en la toma conjunta de ambos.

Según la conclusión del estudio, la toma de curcumina sería igual de eficaz que la toma de omeprazol, pero no parecían existir sinergias entre ambos. Es decir, no valdría la pena tomar ambos de forma conjunta porque no habría más beneficios en dicha toma.

Aunque la curcumina tiene beneficios en otros aspectos, como por ejemplo el tratamiento del dolor, en este caso sus efectos a nivel digestivo también han sido sobradamente estudiados:

- La curcumina reduciría la producción excesiva de ácido del estómago, pero sin bloquearla totalmente, como sí busca hacer el omeprazol.

- La curcumina reduce la inflamación de la mucosa gástrica, gracias a su potencial antioxidante y antiinflamatorio.

- La curcumina protege a las células del estómago frente al estrés oxidativo, por sus componentes antioxidantes.

- La curcumina colabora en una mejor digestión de las grasas, aliviando así la sensación de pesadez.

A nivel nutricional, la curcumina es un ingrediente habitual de la cúrcuma y del curry, pero su biodisponibilidad es significativamente baja. En este aspecto, se sabe que la combinación con piperina, un componente presente en la pimienta negra, puede multiplicar su absorción hasta 2.000 veces, como también nos recuerda González.

A nivel de suplementación ocurre algo similar: no todos los suplementos son iguales, y aquellos que solo contienen cúrcuma sin otros añadidos tendrán una baja biodisponibilidad. De hecho, durante el estudio la dosis usada de curcumina fue de hasta 2 g al día por este motivo. Sin embargo, ya existen suplementos que combinan curcumina y piperina en una misma cápsula, haciéndolos más adecuados en comparación.