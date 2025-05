Los científicos alertan de que el virus del Nilo se expande por Europa: "Nos hemos dejado ir con el control de mosquitos"

El virus del Nilo Occidental (VNO) ha llegado por primera vez al Reino Unido, según ha confirmado este miércoles la Agencia de Seguridad Sanitaria (UKHSA, por sus siglas en inglés) del país. Los fragmentos del material genético del VNO se han detectado en dos muestras de mosquitos del tipo Aedes vexans que fueron recogidas en julio de 2023.

Por ello desde este organismo reconocen que el riesgo para la población sigue siendo "muy bajo" pues aún no se han detectado casos de transmisión local del VNO en humanos ni en caballos en el país. Sí que se han registrado siete casos relacionados con viajes desde principios de siglo, cuando el virus comenzó a detectarse de manera regular en algunos países europeos.

Para la directora adjunta de la UKHSA para salud en los viajes, zoonosis, infecciones emergentes, respiratorias y tuberculosis, Meera Chand, no es inesperado que se haya detectado el virus en el Reino Unido puesto que el virus "está muy extendido en Europa".

Según los datos del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), en 2024 se notificaron 1.436 casos humanos autóctonos de infección por VNO en 19 países de Europa. El año anterior se habían notificado 802 casos; es decir, aumentaron un 82%.

Por qué se expande

Sin superar a la cifra de 2018, cuando se notificaron 2.115, el número de casos notificados en 2024 es superior a la media de los últimos 10 años. Es cierto que más de la mitad pertenecen a tres países: Italia (455), Grecia (217) y España (138).

Aun así, a esta lista se han unido nombres que no habían aparecido en los últimos cinco años, como los de Albania, Eslovenia o Turquía. Tampoco resulta extraño que aparezcan regiones que se sitúan más al norte como Alemania, Países Bajos o República Checa.

Y es que, como explica a EL ESPAÑOL el investigador de la Estación Biológica de Doñana-Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Jordi Figuerola, el tener poblaciones donde el virus ya permanece todo el año favorece que se pueda desplazar a latitudes más elevadas.

Cree que aún es arriesgado asociarlo a un único factor como el cambio climático. Pero lo que están observando es que cuanto más suave sea el invierno, mayor circulación del virus va a haber en la primavera y el verano siguiente.

En un estudio publicado recientemente comprobaron que las regiones del sur de Europa son las que cuentan con las condiciones ideales para la propagación de las especies que transmiten el virus. Además, descubrieron que el factor ambiental más influyente eran las temperaturas medias invernales.

El experto también recuerda que en 2003 se publicó un estudio en el que ya se sugería la presencia del VNO en Reino Unido. Pero existía la posibilidad de que realmente no fuera así porque los anticuerpos que se detectaron podrían no ser de este virus.

En este caso, y aunque no se ha publicado aún un estudio científico, hay pocas dudas de que no sea virus del Nilo Occidental. "No es ninguna sorpresa", dice Figuerola sobre el anuncio realizado por la UKHSA.

En él, también se confirma que no han detectado el VNO en las muestras analizadas de 2024, por lo que puede que se trate de "una primera llegada" y el virus no haya sido capaz de establecerse en territorio británico.

Una erradicación "inviable"

En el europeo sí que está cada vez más establecido, como apunta Figuerola: "El virus se está expandiendo poco a poco a lo largo del continente".

Lo más preocupante es que no existe manera de erradicarlo mientras siga habiendo aves infectadas. Y con las herramientas actuales, es imposible poder localizarlas a todas.

Aunque fuera posible este objetivo, que a día de hoy es "inviable", en los próximos años es probable que aparecieran nuevas variantes. Por ello la única forma de contener la propagación es bajo un control exhaustivo de las poblaciones de mosquitos.

Esto fue lo que se hizo para erradicar la malaria de Europa. Pese a que el único hospedador en el continente era el ser humano, una de las medidas que se tomó fue precisamente el control de mosquitos.

Pero en las últimas décadas, como señala Figuerola, "nos hemos dejado ir un poco con esta cuestión". Y cree que es importante que se recupere esta conciencia porque no sólo se trata del VNO.

Otras enfermedades tropicales como el dengue, el zika o el chikungunya están produciendo pequeños brotes en Europa por la expansión del mosquito tigre. "Hay una serie de factores que hacen necesario que mejoremos los servicios de control".

En España, y sobre todo en Andalucía, ya se están tomando medidas. A diferencia de lo que ocurrió en 2024, "ya están en marcha los programas de control de mosquitos".

Figuerola confía en que la situación sea "mucho mejor" que la del pasado año, cuando fallecieron 10 personas por el virus.