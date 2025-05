David Aldás, veterinario: "No cometas este grave error con tu mascota: nunca le des embutidos"

La salchicha de Frankfurt es, en realidad, una pasta hecha con los cortes de la carne que la industria ha descartado y que se amalgaman con grasa animal y aditivos. Hasta hace poco nos encantaba y nos llevábamos un paquete cuando íbamos a la compra para poder hacer una cena sencilla y económica. Ahora, que sabemos que son el peor ultraprocesado del supermercado, nos la seguimos llevando, pero para nuestro perro.

Los perros demuestran tanto amor por ellas que nosotros se las damos como premio si hacen algo bien. Las cortamos en pedacitos y podemos llevarlas cómodamente durante el paseo con ellos guardadas. Si algo aprendimos de los dibujos animados es que los perros se vuelven locos por ellas, pero esto no significa que sea lo mejor que podemos darles. Es más, resultan tan dañinas para ellos como para nosotros.

Así lo ha explicado el veterinario David Aldás, que trabaja diseñando planes de alimentación para perros y gatos, en su cuenta de Tik Tok, Mascota saludable. El experto señala en sus redes sociales que a través de la dieta de nuestro perro podemos reducir su riesgo de enfermedades y, por tanto, que viva más tiempo. En este sentido, las salchichas no son lo mejor que podemos darle a nuestro perro si le deseamos una vida larga.

"No cometas este grave error con tu mascota: nunca le des embutidos", explica Aldás al comienzo de su vídeo. Pero, ¿qué tienen de malo las salchichas y los embutidos si les gustan tanto? Aldás sostiene que a nuestro perro, por poder darle, le podemos dar cualquier alimento, "hasta helados y dulces les puedes dar, pero no se les debe dar". Vamos, que el perro se lo va a comer de buen agrado, pero no es una buena elección a largo plazo.

"Si tienes alguna duda sobre qué darle o no darle de comer a tu perro o a tu gato, te tienes que basar en que ambas especies son carnívoras. El 90% de las calorías de la dieta de estos animales debe proceder de proteína animal", señala el experto. Sí, las salchichas de Frankfurt también tienen un altísimo contenido de proteína animal, pero Aldás matiza que la carne que tomen debe ser "de calidad", y la de las salchichas no lo cumplen.

En este sentido, Aldás enfatiza que el embutido está formado por "las sobras de las carnes, de las grasas. Lo peorcito lo compactan y hacen el embutido". Aunque durante décadas, se ha dado precisamente las sobras a los perros, con los años hemos observado que esto no es lo que mejor les nutre. Los perros tienen necesidades nutricionales acordes a su forma física y sus hábitos, tal y como nos pasa a nosotros mismos.

"Sabemos que eso no es sano para nosotros, mucho menos para un perrito o un gatito", alerta Aldás, que añade que estos embutidos tienen demasiada sal. "Los alimentos de perros y gatos tienen que ser de calidad. Pero no estoy hablando de que tengamos que darle lomo fino todos los días". El experto sostiene que existen alimentos que pueden mantener a nuestros perros saludables sin tener que gastar demasiado dinero.

"Tienen que ser proteínas de calidad y el hígado o los cuellos de pollo son extremadamente económicos en casi todos los países y son de muy buena calidad", sostiene este experto. La mayoría de nosotros optamos por alimentar a nuestras mascotas con productos específicos, pero también es posible cocinar para ellas. Generalmente, la comida casera se ofrece a los perros como premio, pero puede ser la dieta habitual de nuestras mascotas.

Eso sí, es importante que hablemos con un experto veterinario para saber cuáles son los alimentos, las proporciones y las raciones que mejor se adapten a las necesidades de nuestros perros.