Marcos Vázquez, entrenador: "Un déficit moderado de 500 calorías te hará perder 60 gramos de grasa al día"

Lograr perder peso sigue siendo algo significativamente complicado para gran parte de la población occidental. Si bien antiguamente ganar peso era incluso complicado, dadas las circunstancias a nivel mundial, hoy nuestro problema es justo el contrario: cada vez existen más casos de sobrepeso y obesidad en los países desarrollados. El problema es que no existe una sola forma de lograr este objetivo, y también se deben tener en cuenta las fluctuaciones del peso corporal que se producen de forma natural más allá de haber perdido grasa o no.

En ese aspecto, hace unos meses, el conocido divulgador Marcos Vázquez (Fitness Revolucionario) ya nos explicó cómo se puede perder grasa de forma constante y eficaz, de forma diaria, pero siempre sin olvidar que el cuerpo humano no es una máquina cuadriculada en este aspecto: un déficit moderado puede hacernos perder 60 gramos de grasa al día, y a su vez es posible que nuestro peso fluctúe 1-2 kg al alza.

Como explica el mismo Marcos en su reel de Instagram, más allá de lograr perder grasa o no, nuestro organismo también posee su propio nivel de hidratación, su peso asociado a la cantidad de alimento retenido en el estómago, niveles de glucógeno muscular almacenados, y un largo etcétera. No somos solo grasa y músculo, hay mucho más, y eso no nos debe obsesionar.

Como él mismo explica, de forma visual, "esto son 60 gramos de grasa, y es lo que perderás más o menos en un día con un déficit calórico de 500 calorías. Y esto es cuánto puede fluctuar el agua en tu cuerpo durante el día, desde unos pocos gramos hasta casi 2 kg. Por eso puedes perder en un día 60 gramos de grasa y levantarte con 1 kg más que el día anterior, a pesar de haberlo hecho todo perfecto, simplemente porque tienes más líquido en el cuerpo".

Este nivel de líquido puede deberse a muchas causas, como ya recuerda el propio Marcos: haber bebido demasiada agua, haber sudado menos, haber hecho recargas de carbohidrato, y muchos otros motivos. Nuestro organismo tiende a acumular líquido en forma de agua, y no de forma patológica, sino por pura supervivencia, y es algo que debemos tener en cuenta a la hora de ir controlando resultados mediante un pesaje en la báscula.

De hecho, obsesionarse con los resultados diarios de la báscula sería un error, dada esta fluctuación. Si bien es cierto que no tiene por qué ser perjudicial un pesaje diario si estamos llevando a cabo cambios en la alimentación o el entrenamiento de forma consciente, también debemos tener en cuenta esas fluctuaciones antes de caer en errores de concepto.

Como también comenta Marcos: "la pérdida de peso no es lineal, en parte por estas fluctuaciones diarias de agua y en parte por otros muchos motivos. Si pierdes 60 gramos de grasa al día, en una semana perderás casi medio kilo. Pero esta gran mejora podría verse enmascarada por las fluctuaciones de líquido diarias "

En este aspecto, el divulgador aconseja focalizarse en hacer las cosas bien, o al menos lo mejor posible: seguir un patrón alimentario adecuado, un nivel de actividad física acorde a las necesidades y preferencias de cada uno, e ignorar las fluctuaciones. Para evitar esta obsesión, aconseja tomar en cuenta las tendencias a largo plazo, realizando un cálculo promedio del peso semanal, e ir comparando las distintas semanas entre sí. Al comparar dicho peso promedio se suavizarán estas fluctuaciones y tendremos un mejor reflejo del progreso real.