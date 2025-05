Alejandro Martínez, psiquiatra: "¿Sabes que cuando no duermes lo suficiente tu cerebro se come a sí mismo literalmente?"

Dormir mal se ha convertido en una especie de epidemia silenciosa. En un mundo cada vez más acelerado, donde las pantallas prolongan nuestras horas activas y el descanso parece negociable, numerosos estudios científicos han demostrado que dormir no es solo un acto de descanso, sino un proceso biológico activo y vital para la salud del cerebro.

El tema del sueño ha ganado notoriedad en la conversación científica y pública en los últimos años. Estudios sobre el 'glifosistema', el 'cerebro nocturno' y los procesos de limpieza neuronal durante el sueño han revelado que el descanso no es un mero apagado del sistema, sino un momento activo de regeneración y mantenimiento.

Quien ha encendido nuevamente esta alarma en redes sociales es Alejandro Martínez, un psiquiatra español con formación en biomedicina y neurociencia. En su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, ha publicado un vídeo en el que lanza una advertencia: la falta crónica de sueño no solo agota, sino que puede estar destruyendo el cerebro de forma irreversible.

Lo preocupante, insiste, es que la falta de sueño crónica no solo nos deja cansados o desconcentrados, sino que puede desencadenar una especie de autocanibalismo cerebral. Según relata, cuando el cerebro no duerme lo suficiente, "comienza a devorar sus conexiones sinápticas y sus neuronas sin control".

La base de esta afirmación proviene del estudio del sistema de limpieza cerebral, un proceso biológico conocido como fagocitosis, mediante el cual el cerebro elimina células viejas para dar paso a nuevas conexiones.

En condiciones normales, este proceso ocurre mientras dormimos profundamente. Sin embargo, Martínez explica que cuando no descansamos bien, el cerebro "entra en un estado de hiperactividad limpiadora", una especie de sobreactuación del sistema inmune cerebral, que termina destruyendo incluso "conexiones neuronales muy valiosas".

El daño, según Martínez, es irreversible. "Este daño ya no se recupera, por lo que no vale con dormir un poquito más al día siguiente", advierte. Esta es, quizás, la parte más alarmante de su mensaje: la idea de que una deuda crónica de sueño no puede ser simplemente compensada durmiendo más durante el fin de semana.

Además, alerta sobre las posibles consecuencias a largo plazo. "Un cerebro que en vez de repararse se autodestruye", sentencia Alejandro, y añade que este fenómeno podría estar incluso relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer u otras patologías.

Aunque su tono puede parecer alarmista, el mensaje se basa en investigaciones reales. La comunidad científica lleva años estudiando cómo el sueño afecta no solo el rendimiento cognitivo, sino la estructura física del cerebro.

De hecho, varios informes en modelos animales han observado que la falta prolongada de sueño activa en exceso las células gliales, responsables de esta "limpieza", lo que puede acabar dañando tejido cerebral sano.

Así, lo que hasta hace poco se tomaba a la ligera como una simple noche en vela, hoy se entiende como un factor de riesgo con implicaciones profundas.

Martínez, al estilo de los nuevos divulgadores digitales, ha logrado traducir una preocupación científica en un mensaje claro: dormir bien no es opcional, es imprescindible para conservar un cerebro funcional.