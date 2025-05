Doctor Makary, cirujano: "Si los médicos te decimos que 'tienes intestino irritable', queremos decir que 'no tenemos ni idea"

Marty Makary, profesor y cirujano de la Johns Hopkins School of Medicine, relata un caso que, según explica, "todos" sus colegas se han encontrado en los últimos 10 o 15 años. Una mujer de 74 años ingresó en Cuidados Intensivos tras desarrollar una colitis por Clostridium difficile, una bacteria que ha desarrollado inmunidad a los antibióticos. Aunque Makary le extirpó la parte del colon afectada, la paciente no sobrevivió. Posteriormente, el especialista descubrió que su médico le había recetado amoxicilina para tratar un hematoma tras una caída, un antibiótico innecesario que mató a las bacterias beneficiosas de su intestino y la dejó desprotegida.

"Durante los últimos quince años, operar a una persona para extirparle el colon debido a una infección resistente de C. diff ha pasado de ser una situación entre un millón a ser un caso frecuente", denuncia Makary en su último libro, El médico no siempre tiene razón [Península]. "En los últimos años en Estados Unidos han muerto más personas de C. diff. que de gripe". El drama de las bacterias resistentes se cobrará la vida de más de 39 millones de personas en todo el mundo, advertía The Lancet, y el autor acusa a un "dogma" médico que escuchó durante gran parte de su carrera: que "los antibióticos no tienen aspectos negativos".

Autor de dos best sellers del New York Times, Unaccountable ('Lo que los hospitales no te cuentan') y The Price we pay ('Qué rompió el sistema sanitario estadounidense') y articulista en The Wall Street Journal o The Washington Post, Makary, de origen anglo-egipcio, se ha convertido en el 'Pepito Grillo' de los grandes errores de criterio médico en Estados Unidos y, por su influencia, en el resto del mundo. En su trabajo, el especialista relata casos en los que el gremialismo, el temor a enfrentarse a figuras académicas poderosas o el sesgo psicológico que nos impide cambiar de opinión han tenido un fuerte impacto en la salud pública.

Casos como los de los contagios de VIH por transfusiones de sangre a comienzos de los años 80 que fueron denunciados por el doctor Don Rucker, que veía a sus mismos pacientes en las colas para donar sangre a cambio de dinero. La resistencia del establishment a aceptar que la nueva enfermedad, el SIDA, podía transmitirse de ese modo costó la vida a decenas de miles de personas con hemofilia. Las alergias alimentarias, la terapia hormonal sustitutiva o el colesterol alimentario son otras materias que se han abordado con una evidencia científica insuficiente y contraproducente para los pacientes.

Con dosis de humor, siempre cortés y profesional, Makary indaga y pide explicaciones a los responsables médicos que no atendieron a las pruebas que refutaban el criterio generalmente asumido. A menudo, obtiene respuestas del orden de que los resultados "podían dar un mensaje equivocado" a la población o la manida acusación de alarmismo. Aunque el autor evita con estrategia hablar de la pandemia de COVID-19, un tema que considera 'politizado' en EEUU -él mismo ejerce de comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) por designación de Donald Trump-, celebra a Katalin Karikó, 'madre' de las vacunas de ARN mensajero, como ejemplo de científica que venció al dogma.

'Microbiomas arrasados'

La investigación de Makary sobre el abuso de antibióticos parte también de un caso clínico, cuando atendió a un adolescente que se quejaba de fuertes dolores abdominales. "Cada vez que le pasa esto, los médicos dicen que tiene 'intestino irritable'", afirmaba su madre. "Yo sonreí, sabiendo que, cuando decimos eso, queremos decir 'no tenemos ni idea'", escribe el cirujano. Tras estudiar su historial, concluyó que su microbioma -la comunidad de bacterias que reside en el tracto gastrointestinal e incide en múltiples aspectos de nuestra salud- había sido "arrasado" por varios factores, entre ellos la toma de docenas de antibióticos desde bebé.

No era el único factor: haber nacido por cesárea en lugar de parto vaginal y no haber tomado el pecho impidieron que recibiera la influencia beneficiosa del microbioma de su madre. Pero las influencias realmente graves llegaron después: el consumo de alimentos ultraprocesados y el círculo vicioso de la medicación. "Los antibióticos pueden provocar inflamación al matar bacterias de baja inflamación. La tragedia actual es que la mitad de los antibióticos actualmente recetados en EEUU son innecesarios". Además, según un estudio de la propia Johns Hopkins, la telemedicina favorece que se receten al asumirse que las infecciones son bacterianas.

Así, al contrario que en España y el resto de Europa, cada vez más prudentes con los antibióticos, en EEUU se siguen recetando "como golosinas", denuncia Makary. El auge del consumo de estos fármacos después de la II Guerra Mundial se ha asociado a múltiples patologías relacionadas con la alteración del microbioma, desde la obesidad al cáncer de colon pasando por la colitis ulcerosa, "que no se había visto nunca antes hasta el uso generalizado de los antibióticos". Y aunque Occidente empieza a ser consciente del problema, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que se está extendiendo en el mundo.

Así, si un niño estadounidense ha recibido de media "cuatro tandas de antibióticos" para cuando cumple tres años, "en Bangladés y Pakistán un niño de dos años ha recibido de media diez", cita Makary. El médico insiste en que estos fármacos son necesarios frente a infecciones bacterianas de oído y ojo, salvando órganos que se perderían, y "rescatan" pacientes que morirían de neumonía. Pero insiste: "Las personas deberían dejar de exigir a su médico que les recete antibióticos para afecciones en las que ni siquiera sirven. La cultura consumista actual agrava esta pandemia".