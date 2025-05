Manuel Viso, médico, avisa a los que guardan así el paracetamol y el ibuprofeno en casa: "Puede inactivarlos, funcionan peor"

Están presentes en casi todos los hogares de nuestro país y su uso es habitual. Ante dolores de cabeza, muelas o lumbago, solemos recurrir a ellos de inmediato. Hablamos, por supuesto, de los analgésicos. Entre los más conocidos y utilizados, destacan dos: el paracetamol y el ibuprofeno, dos de los principios activos más populares, que se comercializan sin receta -aunque con algunas restricciones en el caso del ibuprofeno-, bajo diversas marcas.

Además, estos medicamentos están disponibles en diferentes formatos, como comprimidos o jarabes, cada uno con sus propias ventajas e inconvenientes. Sin embargo, una de las preguntas más frecuentes es cómo almacenarlos correctamente para evitar que se estropeen. Este tema ha sido abordado por el médico y divulgador Manuel Viso, quien se ha centrado en explicar si es correcto almacenar estos jarabes en la nevera en su cuenta de Instagram.

El doctor ha querido dejar claro que guardarlos a temperatura ambiente no es necesariamente algo perjudicial, pero también ha señalado que las temperaturas ambiente en las casas varían mucho a lo largo del día. “Por ejemplo, por la mañana, cuando la calefacción está apagada, está más fría la casa, y por la noche, con las calefacciones puestas, está más caliente”, lo que puede tener algún efecto en el medicamento.

Estas variaciones térmicas pueden alterar la composición del ibuprofeno y del paracetamol. "No es que el medicamento se vuelva dañino, pero sí puede perder su efectividad, inactivarse o funcionar peor si no se almacena correctamente". Por eso, el doctor Viso recomienda que, una vez abierto, "se puede guardar en la nevera. Primero, porque, al estar más frío, el jarabe se vuelve más agradable cuando lo tomamos, lo que facilita la ingesta, especialmente en niños. Y segundo, porque al mantener la temperatura más estable, se evita que el medicamento se estropee rápidamente, lo que prolonga su eficacia".

Es cierto que, en algunas ocasiones, al guardarlo en la nevera, el jarabe puede adquirir una textura más espesa. "Sin embargo, esto no es un problema, ya que lo único que hay que hacer es agitarlo bien antes de administrarlo. De esta forma, el medicamento recobrará su consistencia normal". Además, podemos dejarlo en la nevera sin preocupación, siempre y cuando sigas las indicaciones del fabricante y no lo olvides por demasiado tiempo". Eso sí, "es importante revisar la fecha de caducidad una vez que el medicamento ha sido abierto, para asegurarse de que no ha expirado y que sigue siendo seguro de utilizar".

Cuando tomar uno u otro

Pero esta no es la única duda que rodea a estos populares analgésicos. Mucha gente tiene dudas sobre cuándo es mejor utilizar uno u otro. Ambos son medicamentos comúnmente utilizados para aliviar diversos tipos de dolor, pero es importante saber cuándo es más adecuado tomar uno u otro, ya que tienen propiedades y efectos diferentes. Según la Clínica Universidad de Navarra, es fundamental elegir el medicamento adecuado según el tipo de dolor que se esté experimentando.

El ibuprofeno pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroides (AINE), lo que significa que es especialmente útil cuando el dolor está relacionado con una inflamación. Este medicamento es ideal para aliviar dolores musculares, articulares o de espalda, como en el caso de la artritis, así como el dolor menstrual.

Su uso también es frecuente para reducir la fiebre y tratar dolores causados por infecciones. "El ibuprofeno es un fármaco que se utiliza para aliviar inflamaciones y dolores asociados a, por ejemplo, la artritis o la menstruación", explica la Clínica Universidad de Navarra.

Por otro lado, el paracetamol es un analgésico y antipirético, lo que significa que se utiliza para aliviar el dolor y reducir la fiebre, pero no tiene propiedades antiinflamatorias. Es ideal para dolores leves o moderados que no están relacionados con la inflamación, como dolores de cabeza, dolor de muelas, o fiebre.

También puede usarse para aliviar los síntomas de resfriados o gripes. Generalmente es considerado más seguro que el ibuprofeno para las personas con problemas gastrointestinales, ya que no irrita el estómago como lo hacen los AINEs. Sin embargo, su mal uso, especialmente en dosis altas, puede causar daño hepático, tal como señala la Clínica Universidad de Navarra.

En algunas situaciones, se recomienda alternar el paracetamol con el ibuprofeno, especialmente en caso de dolor intenso o fiebre alta, ya que ambos medicamentos tienen efectos complementarios. El paracetamol se puede tomar para aliviar el dolor, mientras que el ibuprofeno puede ayudar con la inflamación y la fiebre. Sin embargo, esto debe hacerse bajo la supervisión de un profesional de la salud, ya que tomar dosis altas o combinar estos medicamentos sin orientación médica puede ser perjudicial.