Me han diagnosticado cáncer por un raro hormigueo en el dedo con sólo 40 años: las 5 señales que no debes ignorar

De la misma forma que lo fue en su momento 'Dr. Google', numerosos usuarios recurren a ChatGPT, Gemini o DeepSeek, entre otras muchas opciones en el vasto mundo de las IA, para poder abordar sus posibles síntomas de salud. Si bien estas herramientas han demostrado ser poderosas, y muy acertadas en algunos casos, no debemos olvidar sus limitaciones.

Uno de estos casos fue el de Lauren Bannon, una mujer de 40 años y madre de dos hijos originaria de Irlanda del Norte, que empezó a sufrir un extraño síntoma por el cual no recibió un diagnóstico adecuado al inicio. En febrero del año 2024 empezó a sufrir malestar y dificultad para doblar el meñique por las mañanas y las noches. Los síntomas fueron a peor, hasta que decidió consultar a ChatGPT.

En un inicio, Lauren refirió a su médico por este síntoma, que podría hacer sospechar alguna enfermedad reumática, como la conocida artritis reumatoide que afecta a las articulaciones y conlleva una seria dificultad para su uso. Los análisis realizados a la paciente dieron negativo, y aún así fue diagnosticada de artritis.

Posteriormente, Lauren empezó a sufrir intensos dolores estomacales, y llegó a perder más de 6 kg de peso en apenas cuatro semanas. A pesar de sus nuevos síntomas, su médico lo atribuyó al reflujo gastroesofágico, y no le realizaron más pruebas al respecto.

En dicho momento, esta mujer decidió consultar sus síntomas a una inteligencia artificial, concretamente ChatGPT. La IA le indicó que podría estar sufriendo la enfermedad de Hashimoto, una patología autoinmune que afecta a la glándula tiroidea, dando lugar a una inflamación y a una falta de funcionalidad.

De nuevo, Lauren acudió a su médico comentándole estos síntomas. ChatGPT tenía razón, a medias. "Empecé a describir algo similar a la artritis reumatoide y apareció un mensaje que decía 'es posible que tengas la enfermedad de Hashimoto; pídele a tu médico que revise tus niveles de anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea (TPO)".

Inicialmente su médico le indicó que no sospechaba dicha enfermedad dada la falta de antecedentes familiares y los síntomas que presentaba. Sin embargo, tras constatar una alteración en sus pruebas analíticas, se le solicitó una ecografía tiroidea, descubriendo dos bultos de pequeño tamaño en su cuello. Se confirmó que sufría un cáncer de tiroides.

En enero de 2025, Lauren se sometió a una operación para extirparle la tiroides y los ganglios linfáticos del cuello, y actualmente se encuentra en seguimiento constante para asegurarse de que no habría una recaída de este tipo de tumor maligno. Según explica, dado que no mostraba síntomas habituales para una enfermedad de Hashimoto, su enfermedad podría haber pasado desapercibida. No sufría cansancio, el cual es un síntoma habitual en un hipotiroidismo.

Lo que sufría Lauren no era una enfermedad autoinmune, sino un cáncer maligno. La tiroiditis de Hashimoto no es una causa directa de cáncer de tiroides, aunque sí existe evidencia de que los pacientes que sufren dicha enfermedad pueden tener mayor riesgo de cáncer tiroideo.

La misma Lauren insiste en que las IA deben usarse "con precaución" cuando exista alguna preocupación de salud, antes de solicitar pruebas médicas sin un claro sentido. A pesar de ello, explica, se siente afortunada por haber recibido su diagnóstico a tiempo, y opina que sin ChatGPT dicho diagnóstico no habría sido posible de forma tan precoz.