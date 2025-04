Ellie Phillips, dentista: "Para evitar el moho en tu cepillo de dientes, deberías tener uno para la noche y otro para la mañana"

Aunque nos cepillamos los dientes varias veces al día —o, por lo menos, deberíamos—, no siempre lo hacemos de la manera correcta. No solo es importante lavarse bien los dientes y las encías, siendo respetuoso con el esmalte de nuestros dientes, sino también hacerlo de la manera más higiénica posible. De esta manera, conseguiremos evitar complicaciones de salud debido a la acumulación de microorganismos potencialmente dañinos.

Si después de lavarte los dientes, limpias el cepillo con el chorro de agua del lavabo, pones el capuchón y lo dejas en un cubilete, estás fomentando que aparezcan hongos al poco tiempo. Probablemente, ya los hayas avistado: son esas manchitas oscuras que pueden tener las cerdas o el capuchón del cepillo. Esto significa que nuestro cepillo retiene mucha humedad y se ha convertido en el hábitat perfecto para el moho.

Así lo ha explicado en un vídeo para sus redes sociales la dentista estadounidense Ellie Phillips, que asegura que podemos "evitar tratamientos dentales innecesarios" con sus consejos. "Esto es lo que quiero que hagas con tu cepillo de dientes todos los días para ayudarte a tener la mejor salud dental posible. Muchas personas son ahora conscientes de lo peligroso que puede ser el moho", comienza la experta.

Esta dentista cuenta que estas personas invierten mucho tiempo y esfuerzos en erradicar el moho de sus hogares, que se acumula en los lugares más insospechados. "Es posible que estés luchando para librarte del moho en zonas de tu cuarto de baño, pero un sitio del que siempre nos olvidamos es el cepillo de dientes", señala esta experta. "Los cepillos de dientes se pueden poner muy sucios y, especialmente, en el baño".

Esto se debe a que el baño suele ser una habitación de la casa que mantiene un alto nivel de humedad y que, en muchas ocasiones, no cuenta con ventanas. El vapor que surge de las duchas es uno de los factores en los que se origina esta humedad: "La humedad es lo peor para que el moho crezca y permite que se multipliquen las bacterias dañinas entre las cerdas y alrededor de las zonas más profundas del cepillo", explica Phillips.

Por esta razón, la experta señala que no sólo es necesario lavar los cepillos de dientes de cualquier manera que se nos ocurra. La clave para evitar el moho se encuentra en otro aspecto. "Es muy importante saber que no puedes sólo lavar el cepillo, no puedes meterlos en agua hirviendo para eliminar ese moho", detalla la experta. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que nuestro cepillo se ensucie y sea invadido por microorganismos?

"La única manera de eliminar estas bacterias que viven en tu cepillo de dientes es secarlo durante 24 horas", explica Phillips. Pero ¡ojo! no de cualquier manera: "Coge tu cepillo de dientes y ponlo en una taza o en unos pequeños donuts de cerámica que mantienen recto tu cepillo de dientes para que se seque al aire". Cuando la experta explica que el cepillo debe estar al aire, no sirve el aire húmedo de nuestro baño o el interior de un armario.

"Debe tener mucho aire, si tu cuarto de baño lo usan otras personas o siempre está húmedo —desde luego no lo pongas en la ducha—, llévatelo a otro sitio. Como tu dormitorio o tu cocina, cerca de una ventana o al sol y usa un cepillo por la noche y otro diferente por la mañana, para que se sequen durante 24 horas antes de usarlo otra vez", concluye esta dentista. De esta manera, evitaremos que crezca el moho entre sus cerdas.