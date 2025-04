El medicamento que tomamos todos los días en España y "te convierte en un adicto": el aviso del doctor José Manuel Felices

Entre los resfriados del invierno y las alergias de la primavera, muchas personas en España arrastran una larga temporada de congestión nasal. Este síntoma nos fuerza a respirar por la boca, pero a pesar de ello es frecuente experimentar sensación de ahogo y sequedad en la garganta. Por esta razón, somos capaces de jurar fidelidad a cualquier solución que nos destape la nariz, sean cuales sean las consecuencias de este uso.

Si bien podemos aspirar vapor de agua o liberar nuestra nariz con suero fisiológico o agua de mar, la solución que más nos gusta es la farmacológica. Existen en la farmacia unos botecitos que caben en cualquier sitio y que liberan una sustancia en spray que, cuando se administra en la nariz, las fosas se despejan en un santiamén. En las farmacias los puedes encontrar con muchísimos nombres: Respibien o Utabon son los más conocidos.

Por desgracia, es muy fácil que el uso de estos fármacos acabe en abuso y los médicos y farmacéuticos advierten del alto número de casos de adicción que se producen a estos productos. El último de ellos ha sido el médico José Manuel Felices que ha compartido un vídeo al respecto en su perfil de Instagram. "¿Te suena este spray? Pues mucho cuidado, inflama tu nariz y te convierte en un adicto", asegura en ese breve vídeo.

Con este vídeo, el médico no sólo pretende explicar por qué es tan peligroso este producto, sino también explicar qué alternativas tenemos que no produzcan daño. Pero, ¿qué llevan estos productos? "Estos sprays llevan oximetazolina, un fármaco muy similar a la cafeína o a esa otra droga que también se aspira por la nariz, y lo que hacen es contraer los vasos sanguíneos que llegan a tu nariz", explica Felices.

El flujo de sangre, aunque no lo creas, tiene mucho que ver con la producción de mucosidad de la nariz. "Al no llegar sangre, tu nariz se queda seca, sin moco, y puedes respirar. Entonces, ¿dónde está el problema? En que tu cuerpo reacciona e intenta que tu nariz no se reseque demasiado y va a emitir señales para que esos vasos vuelvan a dilatarse", señala este experto. Es decir, provoca que vuelva a producirse moco.

Serias consecuencias

"Así cuando el efecto del fármaco desaparece tenemos un efecto rebote porque el cuerpo va a dilatar a estos vasos más de lo normal. Esto hace que llegue más moco, te vuelves a chutar el spray y hace que entres en un círculo vicioso de congestión crónica", continúa el médico. Los sprays de oximetazolina, por tanto, no son adictivos por su química en sí misma, sino porque cada vez necesitamos usarlos de manera más seguida para sentirnos descongestionados.

Los prospectos que acompañan a estos productos —y que no siempre se consultan— advierten de que no se deben utilizar más de dos veces al día y como máximo durante tres jornadas. A partir de ahí, deberíamos tirar nuestro bote de oximetazolina. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, el hecho de que sea un medicamento de venta libre provoca que muchas personas se excedan en su uso pensando que es inofensivo.

En ese artículo también se explica que la consecuencia del abuso prolongado de estos productos puede ser una mucosa nasal hipertrofiada. El tratamiento puede consistir en varias semanas de corticoides para reducir el tamaño o, en los casos más severos, en una cirugía que "pele" el interior de las fosas nasales. Y, por supuesto, a partir de entonces el paciente no debería volver a utilizar nunca estos productos.

Además, el efecto vasoconstrictor de estos sprays también provoca un aumento de la tensión arterial. De hecho, están contraindicados para aquellas personas que acaban de recibir una operación en la zona de la cara o la cabeza. Las personas que presentan hipertensión también deben consultar con su médico antes de hacer uso de estos productos. Pero, ¿son realmente necesarios?

El doctor Felices recomienda un producto efectivo y que no produce complicaciones: "Vamos a usar un spray de suero hipertónico, que te puede sonar muy raro, pero es agua de mar. Vamos, es como cuando tu madre te decía: 'Nene, mete la cabeza en el agua de la playa y métete dos fregaos que te quedas nuevecico'. En este caso, yo lo tengo claro: Sabiduría popular y lo natural, uno, sprays con fármaco, cero".