Víctor Amat, psicólogo: "Nos han hecho creer que la felicidad se ha de imponer y esto causa muchísimo sufrimiento"

La felicidad es uno de los grandes anhelos de la humanidad y también una de las palabras más utilizadas y malinterpretadas cuando se habla de bienestar. En un momento en el que España ha sido señalada como el segundo país más infeliz de Europa según el último Informe Mundial de la Felicidad 2025, crecen las reflexiones en torno a lo que realmente significa ser feliz. Aunque este concepto ha sido objeto de debates durante siglos, no deja de generar confusión. Porque, como recuerdan muchos expertos en salud mental, ser feliz no es lo mismo que estar bien todo el tiempo, ni vivir sin dificultades. La clave está en cómo nos enfrentamos a esas dificultades.

Sobre esta idea ha reflexionado recientemente el experimentado psicólogo Víctor Amat, uno de los divulgadores más seguidos en redes sociales en el ámbito de la salud mental, quien ha lanzado una crítica directa al concepto de felicidad que hoy impera en nuestra sociedad a través de Instagram. "Nos hemos creído que tenemos derecho a la felicidad, nos han hecho creer que tenemos derecho a la felicidad y que la felicidad se ha de imponer y esto causa muchísimo sufrimiento porque claro no todo el mundo es feliz, ni puede ser todo el rato feliz", sostiene el experto.

Amat explica cómo esta exigencia de estar siempre bien nos hace más vulnerables ante cualquier contratiempo. Y lo ilustra con un ejemplo cotidiano que, según él, refleja una idea muy común: "El otro día me decía una señora en la consulta que no quería nada para ella y que lo único que quería es que sus cuatro hijos fueran felices. Y yo pensaba, ¿no quieres nada para ti? ¿Lo único que quieres es realmente que tus cuatro hijos sean felices todo el rato, toda la vida? ¿Así cómo no vas a sufrir?".

La reflexión del psicólogo pone de manifiesto una realidad con la que muchas personas tropiezan: ya que el día a día está compuesto también de dolor, pérdida y momentos difíciles. "Un día a tu hijo le va a dejar la novia, perderá el trabajo y le tocará sufrir como a todo el mundo porque forma parte de la vida y entonces tú vas a sufrir como una bestia. Es como si pudiéramos estar protegidos siempre", advierte Amat, aludiendo a la fragilidad del bienestar emocional cuando se basa en expectativas irreales.

En una entrevista realizada hace un año, el psicólogo ya profundizaba en esta misma idea con una visión clara y realista: "La felicidad es un absurdo, en el sentido de que uno no la va a alcanzar, no es un lugar de destino al que tú vas a llegar y te vas a quedar ahí". Para Amat, más que buscar un estado permanente, se trata de aprender a transitar por la vida con sus altibajos, reconociendo los momentos felices cuando llegan, valorándolos en el presente o incluso también en la memoria. "La idea es que puedas reconocer momentos de felicidad y también que cuando la vida no es tan feliz sepas que hay que manejarse", advierte.

Un discurso con el que el experto, no solo desmonta esta creencia tan extendida y sobrevalorada, sino que abre la puerta a una visión más realista y saludable de la vida emocional: aceptar que la felicidad no es un estado constante, sino una experiencia que convive con el malestar, la incertidumbre y el cambio.