Iñaxi Lasa, la vasca de 100 años que va al gimnasio desde los 93: "Prefiero ser la más viejita del 'gym' a la joven del asilo"

Iñaxi Lasa cumplió los 100 años el pasado mes de agosto, pero quienes ven sus vídeos en redes sociales no pueden creerlo. Esto se debe a que sus perfiles en Instagram y en Tik Tok están dedicados a su rutina de entrenamiento en el gimnasio. Esta vecina de Beasáin, en la provincia vasca de Guipúzcoa, levanta peso y entrena con máquinas todos los días durante dos horas. Pero, además, cuando el tiempo acompaña, también da largos paseos.

Su hijo Ignacio es quien la acompaña en los entrenamientos y también graba los vídeos que después suben a internet. A pesar de que Iñaxi ha confesado haber sido una persona muy activa durante toda su vida, su trabajo en el gimnasio empezó cuando tenía 93 años. Tal y como explica su hijo, justo después de tener que ser operada por degeneración macular y glaucoma. De hecho, la centenaria arrastra problemas de visión desde entonces.

Comenzó a ejercitarse cuando una cuidadora le regaló un bono y, desde entonces, confiesa que va todos los días, "incluidos los sábados y los domingos". En los vídeos para sus redes sociales se puede ver a Iñaxi utilizando máquinas como el remo, pero también cargando mancuernas y discos. Es decir, que esta vasca es un ejemplo de que nunca es tarde para comenzar a hacer ejercicio si queremos envejecer con salud.

Ahora bien, la centenaria explica que siempre ha estado muy ligada a la vida en el campo: "Cuando era joven, no había deporte", cuenta a Women’s Health. "Todos los trabajos eran físicos y ya sólo entrenando hacías deporte. Subsistir en sí ya era un deporte". Además, Lasa también ha explicado que ha trabajado en el jardín de su casa, ha cultivado vegetales y ha cuidado de animales. "Más fuera de casa que dentro", admitía a La Vanguardia.

De hecho, Lasa contó al medio catalán: "No tengo dolores de nada, aunque a veces, si camino mucho, me duelen las piernas y he perdido bastante visión, por lo que no puedo leer. En realidad, más que esperar a los 100 años, he llegado a ellos ya que siempre he tenido una vida muy activa. No pensé que viviría tanto, pero estoy muy bien". La vasca, además, ha pasado en su vida por algunos problemas de salud.

Iñaxi es superviviente de un cáncer de mama y ha sido operada dos veces de la cadera. Además, después de su operación ocular con 93 años, también fue hospitalizada durante cuatro días a los 98 años tras haber contraído la covid. Sin embargo, a los pocos días de estar recuperada volvió al gimnasio y compartió un vídeo en el que se sentaba y se ponía de pie repetidas veces sujetando un disco de cinco kilogramos.

También lidia en la actualidad con la artrosis, pero insiste en que se encuentra bien: "Desde que empecé con el gimnasio, ya no tengo dolores y me lo paso bien. Ahora, prácticamente no vamos al médico; como dice mi hijo, la mejor medicina es el deporte". Por eso, desde sus redes sociales, Lasa invita a las personas mayores y también a los jóvenes a que lleven una vida más activa. "Prefiero ser la más viejita del gym, antes que la más joven del asilo", asegura en uno de sus vídeos de Tik Tok.

Si bien la receta para alcanzar los 100 años de edad todavía no está clara, los expertos atribuyen a los hábitos de vida saludable una gran importancia. Una dieta saludable, dormir todos los días como mínimo siete horas, gestionar bien el estrés y, por supuesto, mantener una rutina de ejercicio físico. Pero, ¿qué deporte debemos realizar para llegar a vivir 100 años? La respuesta más adecuada suele ser el que más nos guste, para mantener el hábito.

El escritor y explorador de National Geographic Dan Buettner explica que uno de los mitos más extendidos sobre el deporte y la longevidad es que "tenemos que hacer entrenamientos estresantes para vivir más". Y añade: "Si caminas, nadas o hacer footing todos los días añades tres años a tu esperanza de vida".