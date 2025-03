'Incels', 'manosfera' y misoginia en internet: ¿pueden las redes sociales crear asesinos como en la serie 'Adolescencia'?

La miniserie Adolescencia lleva dos semanas seguidas siendo la serie más vista de Netflix en España, pero también domina el ránking mundial de la plataforma. Este nuevo formato no sólo ha conseguido acumular más de 42 millones de visualizaciones, sino también que se hable de él en el Parlamento británico. El primer ministro, Keir Starmer, ha asegurado haberla visto con sus hijos y el Partido Laborista ha propuesto que se proyecte en las aulas.

El protagonista de esta serie es un adolescente de 13 años que ha sido detenido después de haber acuchillado a una chica de su clase hasta matarla. La producción, alabada tanto por su contenido como por su forma —cuatro capítulos rodados en plano secuencia— explora las razones por las que un hombre tan joven puede llegar a cometer este horrible crimen. La serie encuentra como motivos varios temas candentes en la sociedad.

Stephen Graham, guionista de la serie y actor que interpreta al padre del protagonista, explicó en The tonight show que la serie está inspirada en dos crímenes similares que tuvieron lugar en Reino Unido. Y, además, que cuando uno de estos crímenes sucede es porque falla el sistema educativo, los padres del perpetrador, la comunidad, las leyes y, por supuesto, las redes sociales a las que los menores están muy presentes.

"Cuando terminé la serie pensé en que iba a ocasionar una alerta y que los padres iban a pensar que sus hijos adolescentes les ocultan secretos horribles", explica Belén Montesa, psicóloga general sanitaria especializada en la adolescencia. "Los guionistas han sido listos. Han combinado realidades parciales, pero no es un reflejo de esta etapa y alimenta la idea de que los adolescentes de ahora son peligrosos, que están en su peor momento".

En concreto, la serie dibuja un joven adolescente radicalizado por la manosfera en internet. La manosfera, según este reciente estudio de Archives of sexual behaviour, son un grupo de comunidades online antifeministas y misóginas, que consideran que la mujer debe volver a supeditarse al hombre. Dentro de la manosfera se encuentran los incel, un subgrupo con el que se identifica al protagonista y que hace referencia a célibes involuntarios.

"Los miembros de esta comunidad afirman que no tienen relaciones sexuales ni románticas porque las mujeres les rechazan. Dicen que al 80% de las mujeres sólo se sienten atraídas por el 20% de los hombres, al que ellos no pertenecen. Y, por eso, hay que manipularlas, maltratarlas, para que accedan a tener una relación", describe Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más! El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja.

Este otro estudio de la Universidad de Swansea, en Reino Unido, investigó los aspectos psicológicos que definen a estos incels. Salud mental pobre, un alto número de casos de depresión, pensamientos suicidas y actitudes victimistas, iracundas y misóginas de alto grado. "Cerca de un tercio de la población investigada superó el nivel de corte del referente médico en el cuestionario de espectro autista", señala la universidad.

Violencia en la adolescencia

En los últimos años, se ha relacionado a esta comunidad incel con algunos ataques contra mujeres y tiroteos. ¿Los jóvenes expuestos a los mensajes de estas comunidades pueden terminar convertidos en criminales? "Se está generalizando mucho este tema y de repente parece que es algo que le está pasando a todo el mundo. Pero la conducta criminal ya está ahí y las redes sociales sólo pueden funcionar como un potenciador", explica Guillermo Fouce, presidente de Psicología Sin Fronteras.

Montesa recuerda el reciente caso de los tres menores tutelados detenidos por asesinar a su educadora social en Extremadura. "Estos menores tenían un destacado historial de violencia a sus espaldas. Es muy poco probable que esto suceda en chicos que vienen de entornos como el que se dibuja en la serie", explica la psicóloga. "El capítulo en el que el chico habla con la psicóloga parece el interrogatorio de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos. Un niño de 13 años que ha pasado al acto violento no se comportaría así".

De hecho, Montesa explica que los adolescentes que realmente acuden a la consulta se caracterizan por tener sentimientos de soledad, hiperestimulados y sin límites humanizantes por parte de sus padres. "Los adolescentes que están muy solos se acercan a estos gurús antifeministas porque las ideas radicales les dan seguridad, son ideas que no dudan. Sienten miedo de cómo acercarse a una chica, ven porno violento antes de dar su primer beso y al final si no hay nadie que les explique cómo es el mundo, lo miran en el móvil", explica Montesa.

Fouce coincide en que son, precisamente, los adolescentes que están más solos los que son más vulnerables a los mensajes de estas comunidades. "El movimiento incel también sirve para generar pertenencia en un momento en el que, como la adolescencia, tenemos mucha incertidumbre", señala el experto. Pero, además, al estar mediado por las redes sociales el movimiento es más peligroso porque el algoritmo les puede exponer de forma continua a estas ideas y son reforzados por los likes.

Por su parte, Ferreiro recuerda que un reciente estudio del Ministerio del Interior ha observado que uno de cada tres autores de agresiones sexuales en grupo es menor de edad y que en 2021 el Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló un 70,8% más de denuncias a adolescentes por violencia de género respecto al año anterior. "En las redes sociales hay una normalización del abuso y la violencia", explica Ferreiro.

"La violencia en los adolescentes es una respuesta a la ira mal gestionada", sostiene Montesa. "Su cerebro no está del todo madurado y les hace ser más impulsivos, pero recordemos que la gran mayoría de crímenes los cometen los adultos. La sociedad es ahora más violenta y los adolescentes lo que están es más violentados. No debemos criminalizarlos, de hecho faltan adultos responsabilizados, que les acompañen".

Prohibir las redes sociales

Jack Thorne, el otro guionista de la serie, ha aprovechado su estreno para pedir que las leyes cambien para los adolescentes y su acceso a las redes sociales. En concreto, ha pedido que sean prohibidas a los menores de 16 años. Los tres psicólogos coinciden en que es una buena idea, pero insuficiente. "Es que no sólo hay que restringir internet y no sólo a los niños. No puede haber bulos, ni permitirse las agresiones, ni las vulneraciones. La cultura del odio debe ser perseguida y castigada", reclama Fouce.

"No puede ser que todo se justifique en internet, que todo sea una opinión. Hay cosas que en un entorno común como internet, al que acceden por completo personas de cualquier edad, no se pueden decir", denuncia Montesa. "Las redes sociales trituran el tiempo de los adolescentes, que deberían usar para jugar, relacionarse, hacer ejercicio… Son víctimas y desde las familias se deben poner límites. Por ejemplo, prohibir el teléfono por las noches: los menores que usan el teléfono más allá de las 22 horas tienen un 50% más de riesgo de involucrarse en un delito".

Montesa, sin embargo, sostiene que no todo debe ser prohibir y Ferreiro coincide: "Hay que hablar de violencia de género, de vivir la masculinidad de una manera positiva y no definida por imponerse a la mujer y crear espacios de interacción y ocio sanos para estos menores". Tanto Montesa como Fouce hablan de que Adolescencia tiene "luces y sombras" y "realidades a medio desarrollar", pero los psicólogos esperan que produzca debate sobre la educación de estos menores.