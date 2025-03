Tengo 35 años y casi muero después de que un estornudo me provocase un derrame cerebral: "Fue insoportable"

Se calcula que una de cada seis personas en todo el mundo sufrirá al menos un ictus a lo largo de su vida, siendo esta la primera causa de discapacidad en Europa y una de las principales causas de mortalidad. Si bien es cierto que puede ocurrir a cualquier edad, aunque es más frecuente a partir de los 65 años. Solo en España se calcula que se producen 120.000 casos cada año.

Sin embargo, siempre hay excepciones. Ese fue el caso de Ian Applegate, un hombre de 35 años de California que actualmente se enfrenta a una larga recuperación tras sufrir un ictus o accidente cerebrovascular que casi le cuesta la vida. Además, la causa del mismo es extremadamente poco común: un estornudo.

Ian empezó a experimentar síntomas de derrame cerebral el pasado 9 de febrero, tras llevar a cabo un potente estornudo mientras estaba dentro de su coche junto a su esposa y su hijo. De hecho, acababa de salir de una baja por haber sufrido un cuadro gripal. Como relata él mismo, llegó a estornudar hasta tres veces, pero ese último estornudo se acompañó de un intenso dolor de cabeza y un mareo súbito.

El dolor de cabeza, según describe, fue cegador. El mareo, por su parte, provocó que todo le diese vueltas de repente. Pero, además de eso, también empezó a notar un dolor intenso y punzante que se le irradiaba desde el cuello hasta la nuca y el ojo izquierdo. Posteriormente sintió hormigueo en todo el cuerpo y en todo el lado izquierdo, incluyendo la cara, que se le entumeció:

"Acababa de poner en marcha el coche y me disponía a conducir. Estornudé tres veces, y la tercera vez me provocó un dolor de cabeza terrible y todo me dio vueltas. El dolor era insoportable. Estaba muy desorientado y vomitaba".

Dados los síntomas, lo llevaron inmediatamente al Hospital Dominicado de California. Allí los médicos detectaron que su estornudo había provocado una disección de la arteria vertebral, lo que le provocó un bloqueo arterial e interrumpió el correcto flujo sanguíneo cerebral, desencadenando un ictus o accidente cerebrovascular.

Cabe destacar que una disección arterial, donde la arteria se separa en capas, puede ocurrir por múltiples motivos. En el caso de la arteria vertebral, puede darse una disección sin una causa clara, pero se sabe que en personas que ya tienen algún antecedente de riesgo, como el tabaquismo, la hipertensión arterial o el síndrome de Ehlers-Danlos (caracterizado por problemas en el tejido conectivo), existe un mayor riesgo.

Además, esta disección de la arteria vertebral también puede ser consecuencia de lesiones en el cuello, como accidentes automovilísticos, levantamiento de pesas, algunas posturas de yoga, ajustes quiroprácticos, o cualquier situación que implique movimientos repentinos o prolongados del cuello. En el caso de Applegate, parece que su potente estornudo fue la causa.

Tras el diagnóstico, Ian recibió inmediatamente medicamentos anticoagulantes para reducir el riesgo de complicaciones posteriores. Sin embargo, el ictus que sufrió le dejó un daño significativo en su lado izquierdo, lo que le impedía tragar o caminar sin ayuda incluso un mes después del incidente. De hecho, aún sigue recuperándose:

"Fue un estornudo muy potente, pero nunca había experimentado algo así en mi vida. Nunca pensé que esto fuera posible. Ahora tengo miedo de estornudar. Mi esposa está embarazada de ocho meses y quiero estar presente en el parto. Voy a tener que luchar para cuidar de mí mismo y del bebé. Solo quiero estar en casa a tiempo para su nacimiento. Estoy tratando de mantener una actitud positiva y continuar con mis ejercicios hasta que mejore".