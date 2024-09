El 'misterio' de la nueva variante del mpox: Europa sólo registra un caso 43 días después de la alerta de la OMS

El pasado 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII, por sus siglas en inglés) por el recrudecimiento del mpox en la República Democrática del Congo y en un número creciente de países de África. La variante que afecta a esta zona es el clado I, también conocido como cepa de la cuenca del Congo.

Justo un día después de que la OMS decretara la ESPII por mpox (la segunda en sólo dos años), las autoridades sanitarias de Suecia confirmaban el primer caso del clado I fuera del continente africano. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) consideró entonces que era "muy probable" que hubiera más casos importados de mpox en Europa.

El Ministerio de Sanidad también publicó un documento en el que reconoció que existía "la posibilidad de que se detecten casos importados de mpox por clado I en España". La realidad es que, casi dos meses más tarde, no se ha notificado ningún caso más fuera de África, además del que se confirmó en el país escandinavo y el que se identificó días más tarde en Tailandia en un hombre que había viajado al continente africano.

"En España, la vacunación contra la viruela fue obligatoria hasta el año 1979", señala a EL ESPAÑOL María del Mar Tomás, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC). La experta del Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) considera que la inmunidad basal de la población adulta es uno de los motivos por el que el clado I no se ha expandido, al menos en nuestro país.

A su juicio, no fue un error que la OMS declarase la emergencia sanitaria internacional, pese a que hasta ese momento no se había notificado ningún caso de clado I fuera de África: "Si no lo hubiera hecho y llegan casos a Occidente, hubiera sido peor. Su función no es otra que la de evitar la expansión hacia otros países. Y mejor declarar la alerta que una pandemia". Además, entiende que sirvió para que el resto de países cedieran vacunas a África. En el caso de España, el Gobierno anunció la donación de un 20% del stock de las vacunas (500.000 dosis).

España, a la cabeza

También ha ayudado a contar con una mejor información científica de esta variante que no sólo presenta una mayor mortalidad, sino que también cuenta con vías de transmisión diferentes. A diferencia del clado II, conocido como Clado de África Occidental, el modelo más fuerte de transmisión del I es el contacto estrecho con animales infectados. Aunque también se documentó el pasado año que se podía transmitir por contacto sexual.

Tomás descarta que porque se haya detectado un solo caso de la nueva variante en Europa 43 días después de la OMS la población vaya a restarle importancia a las futuras alertas que se emitan. Lo que sí tiene claro es que debemos "estar preparados en los próximos años" para la llegada de nuevas alertas sanitarias, debido al incremento de agentes infecciosos que se creían erradicados en algunas zonas.

La OMS también publicó un nuevo informe de mpox con los datos actualizados de agosto. En él, España aparecía como el país con el mayor aumento de casos de Europa, con un incremento de 59. A nivel mundial, sólo le ha superado Australia (que pasada de 101 a 245) y Burundi (de 9 a 222). Desde el Ministerio de Sanidad han defendido que "no todos los países han reportado sus datos". "Han aumentado porque se están detectando más desde que se declaró la alerta en 2022", añade Tomás.

Pese a que nuestro país se sitúa a la cabeza, lo cierto es que la situación del continente tampoco es positiva, pues han aumentado un 89% los casos de mpox de julio a agosto. A nivel global, el incremento no ha sido tan alto, con un total de 2.082 nuevos casos en agosto, lo que supone un aumento del 15,6% respecto al mes anterior.

Un término menos discriminatorio

En noviembre de 2022, y tras consultar a una serie de expertos mundiales, la OMS tomó la decisión de adoptar el término en inglés "mpox" para hacer referencia a este virus. Sin embargo, en países como España, Francia y Portugal continúan utilizándose conceptos como "viruela del mono" o "viruela sísmica", los cuales contienen una connotación racista y homófoba, tal y como han denunciado un grupo de autores españoles en una carta publicada en la prestigiosa revista The Lancet.

En ella, los especialistas plantean la posibilidad de que en los citados países comience a utilizarse el término "viruela M", evitando así cualquier tipo de discriminación. "Estoy totalmente de acuerdo", opina Tomás, quien no se encuentra entre los firmantes. "Hay que evitar relacionarlo con la palabra "mono" porque puede haber pacientes que se sientan heridos".