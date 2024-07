La solución para diarrea de perros y gatos que aplican los veterinarios especializados en microbiota

¿Sabías que en torno al 70% de las consultas veterinarias están relacionadas con problemas directos o indirectos de microbiota de nuestras mascotas? “Elegir un veterinario con formación en microbiota es hoy en día imprescindible si queremos garantizar que nuestro perro y gato reciba una atención sanitaria eficaz”, nos dice Beatriz Isabel Redondo, profesora titular de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, experta en nutrición animal y directora del proyecto PETBIÓTICOS.

Tanto es así, que la temática del Congreso Nacional de Veterinarios celebrado en IFEMA se ha focalizado en el sistema digestivo y la nutrición, haciendo hincapié en la necesidad de reforzar y actualizar la formación de los veterinarios en torno a la microbiota. Ha sido en este foro profesional donde PETBIÓTICOS también ha recibido el Premio Impulso a la innovación 2024, convirtiéndose en el producto postbiótico más premiado del año.

Nuevos protocolos veterinarios

“El uso de FORTEBIÓTICOS me ha permitido resolver en poco tiempo diarreas complejas en perros y gatos que tienen su origen en una disbiosis intestinal cronificada”, declara Patricia, veterinaria de la Clínica Los Peñascales en Madrid. Su composición 100% postbiótica permite liberar en el organismo, de manera directa, la acción metabólica de dos bacterias ácido-lácticas únicas y patentadas: Lactiplantibacillus plantarum CECT9608 y Lacticaseibacillus paracasei CECT9610 de la colección BAL-INGULADOS. Se trata de dos cepas con evidencia científica que han demostrado su capacidad para producir altas cantidades de butirato, propionato y acetato, esenciales para ayudar a resolver daños causados por enfermedades crónicas graves.

Para Judith González, veterinaria de NAMASVET en Sevilla, “el alcance de FORTEBIÓTICOS es muy superior a otros probióticos cuando nuestra mascota sufre IBD (inflamación intestinal crónica). En estos casos, cuando las bacterias beneficiosas han quedado en minoría y la barrera epitelial dañada, el objetivo clínico es restaurar la mucosa intestinal para maximizar la absorción de nutrientes esenciales y estimular el crecimiento de biodiversidad bacteriana positiva e innata del animal”.

Inmunidad y la revolución sanitaria para gatos

Una microbiota sana es sinónimo de un sistema inmunitario más preparado para hacer frente a los desafíos sanitarios presentes en el entorno de nuestras mascotas. Los resultados de la acción postbiótica en gatos con leucemia, anemias e IBD suponen una esperanza para ayudar a recuperar la calidad de vida de gatos que ya lo han probado todo. Así lo han comprobado de primera mano en La Gatoteca de Madrid. Las responsables de la asociación, Eva y Elena, ya han establecido FORTEBIÓTICOS como producto universal para tratar a todos los gatos que conviven en la misma colonia por tres motivos:

Ha demostrado su capacidad para reforzar el sistema inmunitario y recuperar vitalidad del animal, muy visible gracias al incremento de la producción de glóbulos rojos (resultados verificados mediante analíticas de sangre). Su uso constante ha demostrado su capacidad para reforzar el sistema gastrointestinal, visible en heces más consistentes y reduciendo radicalmente la aparición de diarreas y trastornos agudos. Al tratarse de un producto totalmente natural, sin efectos secundarios, se utiliza de manera preventiva con cachorros o gatos adultos a los que queremos proteger de patógenos externos, aportando un refuerzo directo de su inmunidad.

Recientemente, hemos identificado casos de gatos jóvenes diagnosticados positivos en leucemia felina que, tras dos meses de tratamiento continuo con FORTEBIÓTICOS, han dado negativo en la prueba diagnóstica. Este es el caso de Coco, un gato mestizo Ragdoll macho, que ha sido tratado por Soledad Sánchez, veterinaria directora de la Clínica Veterinaria Colmillos y Garra en Madrid. Esta ha sido su evolución desde entonces:

12 de abril de 2024 | Positivo en leucemia. Inmunodeficiencia negativo. Peso: 0,8kg. Inicio tratamiento 1 gota diaria.

24 de mayo de 2024 | Negativo en leucemia. Inmunodeficiencia negativo. Peso: 1,4kg.

5 de julio de 2024 | Continua negativo en leucemia. Inmunodeficiencia negativo. Peso: 2,2kg. Se vacuna de trevalente felina.

“Cuando un gato se infecta con el virus de la leucemia, normalmente por contacto a través de la saliva con otros gatos, su respuesta frente al virus va a depender de su sistema inmune. Reforzando dicho sistema inmune podremos conseguir eliminar el virus en sus primeras fases o que permanezca latente sin que sea una fuente de infección para otros gatos, evitando la progresión de la enfermedad”, nos cuenta Soledad Sánchez.

Dos de muchos agradecimientos que merece la pena compartir

En PETBIÓTICOS hemos recibido numerosos mensajes de agradecimiento que nos llenan de orgullo a todo el equipo. Merece la pena publicar dos de ellos porque testimonios como este ayudarán a otras familias que hayan perdido la esperanza de ayudar a recuperar la salud de sus perros y gatos. Es el caso de Lidia, que el 8 de julio de 2024 escribe: "Hace unos meses adopté en una asociación a una gatina que no se le quitaba la diarrea y, aunque le miraron y le hicieron varias pruebas, no conseguíamos quitársela. Tengo otra mayor que le acaban de diagnosticar artritis y es asmática y, por dolores, cada dos por tres vomitaba. Y una tercera que está bien, pero desde que entró la pequeña la notaba que no era la misma, llevan tomando FORTEBIÓTICOS 17 días y ha desaparecido la diarrea de la pequeña, la mayor ya no vomita, y la tercera ha vuelto a ser la misma de siempre. Gracias por sacar este producto que de verdad funciona".

Por su parte, Beatriz escribe el 20 de junio que “Se nota cuando una empresa, como la vuestra, quiere lo mejor para los animales y hace lo posible para que llegue el producto, que por otra parte (llevo ya tres botes comprados, comprobada su eficacia, uno para mí, otros regalados a mis padres y hermanos, muchos más recomendados a amigos) es de lo mejor que hemos probado quienes tenemos peludos. Así que enhorabuena y gracias por el esfuerzo científico y logístico que implica sacarlo adelante”.