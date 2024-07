Golpe al asma: una revolucionaria terapia logra suprimirla con una dosis durante un año

Una nueva terapia basada en la técnica CAR-T, una forma de inmunoterapia que extrae los linfocitos del paciente y los modifica para aumentar la eficacia de su respuesta contra una patología, ha logrado suprimir el asma en ratones con una sola inyección y durante un año, equivalente a la mitad de la vida de los roedores. Aunque debe probarse todavía en pacientes humanos, los investigadores adelantan en el artículo que publican en la revista Nature Immunology que este enfoque podría extenderse al tratamiento de alergias.

El asma, recuerdan los autores, es una de las enfermedades respiratorias más prevalentes en todo el planeta, responsable de 300 millones de afectados cada año y 250.000 muertes anuales. La CAR-T, por otra parte, es una terapia avanzada que ha permitido grandes avances en la remisión de los cánceres hematológicos, al permitir al sistema inmune localizar y atacar a las células cancerosas. En este caso se modificaron los eosinófilos, los glóbulos blancos que se activan con la crisis de asma.

"Los linfocitos T son células del sistema inmunitario que participan en la defensa del organismo frente a las infecciones y que también actúan contras las células cancerígenas", explica José Gregorio Soto Campos, director de la Unidad de Gestión Clínica de Neumología y Alergia del Hospital de Jerez y profesor en la Universidad de Cádiz en declaraciones a Science Media Centre.

La terapia con CAR-T es "personalizada", explica Soto Campos, ya que parte de los linfocitos T extraídos de la sangre del propio paciente. Mediante el procedimiento de "aféresis", estas células del sistema inmune se modifican genéticamente para que puedan unirse a "unas proteínas específicas (antígenos) expresadas en las células" que deben destruir selectivamente. "Una vez modificados y multiplicados, se vuelven a inyectar por vía intravenosa al paciente".

El equipo de Min Peng, de la Tsinghua University de Pekín (China), realizó este proceso para neutralizar a los eosinófilos en modelos de ratón modificados para sufrir asma alérgica. Tras una única administración de sus propios linfocitos modificados, los ratones fueron monitorizados durante un año. Los investigadores pudieron comprobar que la actividad inflamatoria de estos glóbulos blancos se veía contrarrestada por la terapia, evitando la afectación pulmonar y neutralizando los síntomas asmáticos.

"El asma se caracteriza por una eosinofilia impulsada por la interleucina (IL)-5, junto con inflamación y remodelación de las vías respiratorias causadas por IL-4 e IL-13", detalla Soto Campos. "El agotamiento de los eosinófilos utilizando anticuerpos anti-IL-5Rα alivia los síntomas del asma y reduce la necesidad de medicación, como glucocorticoides". Tras una única infusión de células modificadas que pasaron a denominarse 5TIF4, se comprobó "una represión sostenida de la inflamación pulmonar y al alivio de los síntomas asmáticos".

"Estos datos muestran que el asma, una enfermedad crónica común, puede alcanzar una remisión a largo plazo con una dosis única de células CAR-T de larga vida", celebra el especialista. No obstante, señala que existen limitaciones a despejar en próximos estudios. "Aunque las células 5TIF4 representan células inmunitarias capaces de sustituir la terapia de productos biológicos que requieren una administración repetida y de por vida, lo cierto es que no han sido probadas en enfermedades respiratorias crónicas y no sabemos sobre sus posibles efectos adversos en humanos".