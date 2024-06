Golpe a las terapias con psicodélicos: por qué EEUU rechaza el MDMA para el estrés postraumático

Aunque se llama metilendioximetanfetamina, todo el mundo se refiere a ella como MDMA o éxtasis. Si bien es una de las drogas recreativas más conocidas del mundo de la noche, en los próximos años podría ser cada vez más frecuente en las consultas de psiquiatría. De hecho, en Australia esto ya es una realidad: durante el verano del año pasado se convirtió en el primer país del mundo en vender esta sustancia como un medicamento con receta. Y todo apuntaba a que Estados Unidos sería uno de los siguientes en tomar esta decisión.

El MDMA podría ser el tratamiento del futuro para el trastorno de estrés postraumático, o TEPT. Este trastorno está especialmente presente en la sociedad de Estados Unidos, sobre todo, en su población de veteranos de guerra, que tiene un riesgo más alto de suicidio. Sin embargo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de este país (FDA, por sus siglas en inglés), ha manifestado ciertas preocupaciones a la hora de dar el visto bueno al tratamiento psiquiátrico con esta droga psicoactiva.

El primer problema que ha señalado la FDA es que los estudios que ha revisado están sesgados: en ellos, era evidente qué participantes habían tomado MDMA y cuáles, placebo. El objetivo era que ni los terapeutas ni los participantes lo supieran y el diseño del mismo ha fracasado. El otro problema del que se ha percatado la FDA es que las personas que recibieron esta sustancia experimentaron también un aumento de la presión arterial, lo que este organismo considera que puede llevar a ocasionar eventos cardiovasculares.

Una decisión polémica

Todavía el MDMA es una droga prohibida y, por lo tanto, aprobarlo es una decisión polémica: "Es verdad que tiene cierto potencial de abuso. Por eso, cuando la FDA ha observado que, además, podría ocasionar hipertensión, taquicardias o arritmias, ha decidido no aprobarlo", resume José Miguel Gaona, psiquiatra forense y director de Neurosalus. De todas formas, este experto confía en que terminará por aprobarse: "Hay mucha gente que presiona para que se legalice. Tampoco se va a usar de manera masiva, será para unos casos muy específicos".

Esta legalización se creía muy cercana en Estados Unidos. El periódico The New York Times explica que el tratamiento frente al TEPT lleva 20 años sin que se aprueben nuevas terapias efectivas y, en este sentido, los resultados de los estudios con MDMA han ilusionado a los expertos. "Desde mi punto de vista, es el futuro del tratamiento del TEPT. A los conceptos de droga y medicamento les separa una delgadísima línea legal, el cerebro no entiende si lo que está consumiendo es una u otra cosa", razona Gaona.

El experto explica que la mayor parte de las complicaciones que se derivan del consumo de MDMA se producen cuando ha sido adulterado con otras sustancias, como las anfetaminas. "El MDMA puro se ha mostrado como una sustancia relativamente segura. Sí, puede causar algún problema en algún momento, pero como cualquier fármaco. Incluso, la aspirina. Lo ideal es darlo en unas dosis muy medidas, con garantías sobre su composición y en el contexto de una psicoterapia. No es como otras de las más comentadas en la actualidad, es una droga que genera empatía", detalla el psiquiatra.

El tabú del MDMA

Una cosa es tomarlo "en plan salvaje" y otra, como terapia. Sin embargo, a pesar de que no se ha logrado la aprobación de la psilocibina ni del MDMA, Gaona explica que a algunos pacientes les resulta fácil conseguirlos "aquí y allá": "Hay empresas que desde Holanda te mandan las dosis ya planeadas. Hay ciertos países que lo toleran". El psiquiatra explica que la decisión de la FDA tendrá, seguramente, influencia en Europa debido a que Estados Unidos sigue siendo uno de los principales centros científicos del mundo.

"En los estudios, el MDMA le ha ido muy bien a mucha gente. Estamos hablando de que hay algunos que apuntan a que casi dos tercios de los participantes con TEPT que recibían psicoterapia junto al consumo de esta sustancia mejoraron. ¡Caray, es que no está nada mal!", destaca. Afortunadamente, España no es uno de los países en los que más presencia tiene el TEPT. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, mientras que se piensa que afecta al 3,6% de la población mundial, en nuestro país se reduce al 2,2%.

Gaona explica que hay mucha confusión alrededor del TEPT y que, frecuentemente, lo asociamos con los contextos de guerra. Sin embargo, "no hace falta haber tocado el frente ruso, mucho se produce a causa de problemas familiares y, sobre todo, abusos sexuales". ¿Puede suceder que aumente el consumo ilegal de MDMA con la aprobación de su uso terapéutico? "Casi seguro que sí. Cuando alguien lo pasa mal y piensa que lo puede solucionar tomando estas sustancias, lo va a hacer. Hay componentes de la ayahuasca que ayudan frente a la depresión y han salido muchos casos de personas que han tomado más de la cuenta sin prescripción y han tenido problemas", cuenta Gaona.

Este médico explica que deberíamos cambiar nuestra manera de observar estas sustancias y, sobre todo, los científicos y sanitarios. "No hay que asustarse. Parece que vamos a estar dando estas sustancias a diestro y siniestro, que poco más que nos vamos a convertir los médicos en camellos. Pero, realmente, los casos que podrían beneficiarse son tremendamente específicos", apunta el director de Neurosalus.