Pepa Montenegro, superviviente de cáncer de ovario: "Esto es un dolor intenso en el corazón"

"El cáncer de ovario abarca cinco tipos de enfermedad diferentes, y afecta en sobremanera a la salud física y mental de la paciente", explicaba Antonio González, presidente de GEICO y director del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, en el vídeo de presentación.

La campaña 'Tiempo para cumplir ilusiones' tiene como objetivo principal concienciar a la población sobre la importancia de la medicina de precisión y el conocimiento de la biología molecular a la hora de mejorar la eficacia del manejo de las pacientes con cáncer de ovario.

Cuidar las emociones

Charo Hierro, presidenta de la ASACO, comenzó su intervención señalando la importancia de despejarse de la enfermedad y no encerrarse en una misma: "Esto ayuda a que los tratamientos tengan un mayor efecto y la recuperación sea más rápida".

El mantenimiento de un alto estado emocional, tanto por parte de la paciente como de la familia, es esencial. "El cáncer de ovario es un gran desconocido, y cuenta además con una sintomatología inespecífica. Puede pasar mucho tiempo hasta que se diagnostica, y normalmente se percibe cuando ya está en un desarrollo muy avanzado", explicaba Hierro.

Charo Hierro. Cedida

Una enfermedad poco visible

"Se trata de una dolencia poco visible, pero no rara", informó Antonio González, presidente de GEICO. El número de pacientes afectadas al año ronda las 3.700.

A pesar de ello, la supervivencia ha aumentado gracias a las mejoras en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. "El más frecuente y el gran enemigo es el carcinoma seroso de alto grado, y es muy importante saber identificar y distinguir los tipos moleculares", indicaba el doctor.

Los nuevos descubrimientos han mostrado que las células pierden capacidad de recuperación, lo que las hace más sensibles a las terapias dirigidas. "También es muy importante que las pacientes dispongan de un test de RCA y recombinación", añadía González.

Según el doctor, los tres pilares fundamentales del tratamiento son la cirugía, la quimioterapia y el tratamiento de mantenimiento. "Gracias a estas tres claves, la perspectiva de al menos el 50% de las pacientes ha cambiado".

Se habló también sobre algunos retos que se esperan para el futuro, entre los que destacaron la profundización en el diagnóstico molecular, el aumento de la concienciación sobre la enfermedad y la búsqueda de un diagnóstico precoz.

González durante su intervención. Cedida

Superviviente de cáncer

Pepa Montenegro, representante de ASACO y protagonista de la campaña, exigió más investigación para la enfermedad del cáncer de ovario. "Como todo lo que no se conoce, no se investiga. Nosotras necesitamos investigación".

Montenegro se emocionaba contando su experiencia con el cáncer, señalando el dolor y a su currículum familiar como posible desencadenante de su enfermedad. "La asociación ASACO me ayudó muchísimo en mi recuperación, conocí a mujeres que me ayudaron a tirar para delante, porque en mi familia no había ningún superviviente de cáncer de ovario", expresaba.

La superviviente señaló, además, la importancia de encontrar un buen psicoterapeuta, así como las prácticas del mindfulness y la escritura terapéutica para calmar la ansiedad. "La escritura terapéutica te hace vomitar todo lo que llevas dentro, y eso es muy importante. El cáncer provoca un dolor muy intenso en el corazón".

Pepa Montenegro. Cedida

La importancia de colaborar

"No hay impacto en los resultados de salud si no hay colaboración", indicaba Pedro Ferrer, responsable médico del área terapéutica de Oncología de MSD en España.

Y, añadió: "Mientras esperamos las nuevas soluciones terapéuticas, debemos dar respuesta a las necesidades que tienen los pacientes hoy".

Algunos síntomas

El doctor González señaló un dato muy revelador: cuando la paciente tiene el primer síntoma, la enfermedad ya suele estar diseminada.

"Algunos de los síntomas que podemos sufrir son: tener unas digestiones lentas, molestias abdominales inespecíficas, molestias al ir al baño o perder el apetito. Esto es bastante confuso, porque esta lista de síntomas puede suceder por cualquier otra cosa", aclaró.

Si los síntomas se mantienen durante más de 15 días sin mejoría ni causa aparente, hay que empezar a indagar y someterse a una ecografía que pueda descubrir el problema.