Qué tiene TikTok Lite para que Bruselas amenace con suspenderlo por su potencial adictivo

La Comisión Europea está investigando con lupa la red social TikTok por, entre otras cosas, su potencial adictivo. La app china tiene el dudoso honor de ser la primera en 'estrenar' el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, en vigor desde el año pasado, en este aspecto (X y Aliexpress también lo están pero por falta de transparencia).

La capacidad de adicción de las redes sociales sigue siendo objeto de debate social y académico. Sin embargo, si hay alguna candidata a confirmarla, es TikTok.

Con más de 130 millones de usuarios mensuales activos solo en la Unión Europea, su mecanismo de funcionamiento —una sucesión de vídeos cortos seleccionados por un algoritmo— ha sido imitado por veteranas como YouTube o Instagram.

Nacida en China en 2016, dos años más tarde hace su aparición en Europa y su crecimiento ha sido vertiginoso. Especialmente, entre los más jóvenes.

A la Comisión Europea le preocupa que los mecanismos de verificación de la edad que utiliza la plataforma no ofrecen las suficientes garantías para evitar que llegue contenido inadecuado a menores.

Como parte del Reglamento Europeo, la compañía envió en septiembre una evaluación de riesgos que no convenció a la Comisión, que piensa que el diseño de la app y su algoritmo "pueden estimular adicciones comportamentales".

Por eso, abrió un primer procedimiento el pasado febrero, y ahora ha anunciado un segundo. La causa es la aparición de TikTok Lite, una versión que ofrece recompensas en forma de puntos por ver vídeos (y anuncios) e interactuar con otros usuarios.

Esta versión "se ha lanzado sin evaluación diligente previa sobre sus riesgos, en particular el de adicciones", ha explicado el organismo europeo en un comunicado.

Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interno, ha subrayado que el streaming sin fin de la app "expone a nuestros hijos a riesgos de adicción, ansiedad o depresión" y que sospechan que TikTok Lite "podría ser tan tóxico y adictivo como los cigarrillos light".

Un algoritmo refinado

Los procedimientos abiertos coinciden en el tiempo con el aumento de los decibelios en el debate sobre el uso de pantallas por parte de los menores de edad. En el centro de ese uso están las redes sociales.

Pese a que se suele hablar mucho de adicción, lo cierto es que no hay una conclusión clara a este respecto. Algunos expertos consideran que los comportamientos y estados mentales de sus usuarios son similares a los de los adictos a sustancias como el tabaco, el alcohol u otras drogas, mientras que otros destacan que las consecuencias negativas de ese comportamiento no son suficientes para hablar de adicción.

La guía sobre adicciones comportamentales de Socidrogalcohol, sociedad científica dedicada al estudio de las conductas de dependencia, señala que las redes sociales no cumplen "todos los factores de la dependencia psicológica y las consecuencias negativas son leves o moderadas y transitorias", pero también apunta que "está claro que ciertas personas usan las redes sociales de una manera problemática".

En opinión de Laura Cuesta Cano, profesora de Comunicación, Márketing Digitaly Medios Sociales de la Universidad Camilo José Cela y experta en el uso seguro de las pantallas, las características que hacen que TikTok sobresalga sobre el resto de plataformas por su potencial adictivo es un algoritmo más refinado.

"Su IA es de las que mejor funcionan, tiene una capacidad de personalización de los contenidos muy enfocada", explica a EL ESPAÑOL. "El modelo de negocio de estas apps es que pasemos más tiempo dentro de ellas y así tener el mayor número de impactos publicitarios, por lo que tienen que diseñar fórmulas para que el usuario pase más tiempo".

Las características que nos mantienen enganchados a las redes sociales están bien definidas. A la personalización del contenido se añade su renovación constante a cualquier hora, lo que intensifica el llamado FOMO (de 'Fear Of Missing Out'), es decir, el miedo a perderse lo que está pasando.

De ahí el scroll infinito: una red social nunca acaba, siempre vas a tener contenidos nuevos adaptados a tu gusto. El uso de confirmaciones de lectura y los 'me gusta' funcionan como recompensas que enganchan a los usuarios.

TikTok ha ido refinando su mecanismo. "Comenzó siendo vídeos de menos de 15 segundos y ha ido aumentando de tiempo para que estemos más rato usándola", indica Cuesta. "¿Es diferente a lo que hace Meta? Ni mucho menos, pero las recomendaciones están mucho mejor diseñadas".

La experta recuerda que son varias las sospechas que se ciernen sobre esta app. En primer lugar, las diferencias que hay con la versión china, Douyin. Esta "espacia los vídeos varios segundos y tiene contenidos más enfocados a la educación y la ciencia".

Fidelizar al público adulto

También están los problemas de verificación de la edad. TikTok es para mayores de 13 años, pero "sabemos que hay muchos niños de menor edad en la plataforma, aunque ellos juren y perjuren que han mejorado el sistema".

Esto tiene que ver con la posibilidad de contenido inapropiado para la edad. "Con la cantidad que se publica es inviable pensar que la revisión de contenido sea hecha solo por humanos, hay un primer cribado de inteligencia artificial".

Estos problemas se multiplican en la versión Lite, que se ha puesto primero en marcha en Francia y España y la Comisión Europea puede suspender. Esta se ha creado "para captar y fidelizar el público adulto, al que no conseguían enganchar como al joven".

La idea de recompensar por visionado no es nueva, "llevo 10 años viéndola y hay muchas apps que tienen este modelo de negocio". El problema, señala, es que si esta versión "es para mayores de 18 años y vemos que el filtro de la original no controla bien la edad, ¿cómo nos pueden asegurar que aquí no va a pasar lo mismo?"

En los procedimientos abiertos contra TikTok no se elude el debate de fondo sobre la capacidad de adicción de las redes sociales. Aunque los dos principales manuales diagnósticos de patología mental no hablan de adicción a internet, el móvil o las redes sociales, Francisco José Eiroa, profesor de Psicología de la Universidad de Barcelona y experto en adicciones, bienesta psicosocial, ciudadanía y salud mental, apunta que también hay un "componente político" derivado del contexto americano.

Uno de estos dos manuales —conocido como DSM— está elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. "Se aplica en un país sin sanidad pública sino con diferentes proveedores que no quieren gastarse dinero en servicios", por lo que pugnan por dejar fuera aquellas categorías sin el consenso suficiente.

El otro —conocido como CIE— es elaborado por la OMS y "sigue bastante la estela del DSM en salud mental", opina Eiroa, que forma parte de los expertos que apoyan la visión adictiva de las redes sociales: "La diferencia [con otras adicciones] es el componente económico, la afectación psicosocial, pero los mecanismos neurobiológicos y comportamentales son idénticos".

Por eso, también considera que diferenciar TikTok del resto de redes sociales "no tiene sentido. Todas tienen ese scroll infinito en mayor o menor medida. ¿Tendría sentido estudiar si el vodka es adictivo pero no la cerveza?"