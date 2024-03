El tratamiento antiarrugas de TikTok que convierte tu cara en una costra: "Los resultados impresionan"

A los seres humanos del siglo XXI nos ha tocado convivir con las redes sociales y con las imágenes sorprendentes, y casi siempre bizarras, que nos ponen delante de los ojos. Es muy probable que deslizando vídeos en TikTok o en Instagram hayas dado con unos en los que aparecen personas con la cara abrasada. Poco a poco, lo que parece un sanitario les va arrancando una costra que queda con la forma perfecta de sus rostros, como si de una máscara sanguinolenta se tratara. Pero, ¿qué está pasando en estos vídeos?

Estas personas se han sometido a un peeling de fenol-crotón y, aunque parece que han quedado listos para salir en una película de terror de serie B, lo han hecho para lucir un aspecto mucho más joven. "Los resultados de este tratamiento son impresionantes", cuenta Mirella Pascini, dermatóloga y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). "Estimula mucho la formación de colágeno, la piel queda tersa e, incluso, hay quien piensa que los pacientes que se someten a este peeling se han puesto relleno".

Todos los peelings buscan exfoliar capas de piel empleando sustancias químicas que son más o menos corrosivas para este órgano con el fin de renovarlo. Pero, tal y como explica la AEDV en su página web, el de fenol, o ácido carbólico, es el más potente. "Su aplicación va dirigida a la realización de un peeling muy profundo: tratamiento de arrugas profundas, fotoenvejecimiento severo y lesiones precancerosas", recoge la página. Ahora bien, Pascini explica que es su combinación con el aceite de crotón lo que hace que estos peelings que vemos en redes sociales sean tan llamativos.

Proceso de selección

Realmente, las imágenes que se observan del antes y después del tratamiento son muy llamativas y esta dermatóloga coincide en que el resultado final es muy bueno. Ahora bien, el camino hasta él no es nada sencillo. Pascini explica que antes de someterse a este tratamiento, el médico que lo lleva a cabo debe seleccionar muy bien al paciente. Quien se atreva con este procedimiento debe tener la piel clara y fina, porque los fototipos más altos pueden experimentar una hiperpigmentación después de realizarlo.

Pero, además, se recomienda que el paciente no fume porque el tabaco retrasa y empeora la cicatrización y que no tenga problemas de salud. También es muy importante evaluar el estado psicológico del paciente: "Al fin y al cabo, poco después de realizarse el tratamiento se va a ver con costras y ampollas en la cara, sin salir de casa en unas semanas", explica Pascini. De hecho, si este peeling se quiere aplicar en toda la cara, la médico asegura que se debe realizar en un quirófano.

Se hace de esta manera porque hay que sedar al paciente para aplicarlo y, además, el fenol es una sustancia cardiotóxica: "Tenemos que monitorizar al paciente porque el fenol puede producir arritmias". Una investigación realizada en Estados Unidos y publicada en Journal of the American Academy of Dermatology sostiene que "aproximadamente el 7% de los pacientes que se someten a un peeling de cara completa presentarán arritmias cardíacas transitorias en la operación, que son más comunes en pacientes que toman medicación como antihipertensivos y antidepresivos".

Reacción intensa

La piel está formada por una primera capa superficial, fina, conocida como la epidermis y, por debajo de ella está la dermis, que a su vez se divide en una capa superior llamada dermis papilar y una más profunda llamada dermis reticular. Para que nos hagamos una idea de su potencia, esta combinación de ácido carbólico y aceite de crotón es capaz de barrer por completo la epidermis y alcanzar la dermis reticular media. Por esta razón, 48 horas después de su aplicación el paciente experimenta una reacción inflamatoria muy intensa.

¿Qué podemos esperar del tiempo posterior a la aplicación? Pascini explica que el período desde que se forma la llamativa costra que vemos en redes sociales hasta que se retira dura entre 10 y 14 días. Después al paciente le esperan de tres a seis meses en los que su cara estará muy roja. El tratamiento puede doler en ciertas etapas, es incómodo y, desde luego, no es bonito ni agradable, pero a muchos pacientes que se lo realizan les compensa. "Se pasa mal, sí. Pero este peeling sólo se hace una vez en la vida y los resultados duran décadas, no hay que repetirlo, como sucede con el láser o muchos rellenos", explica la experta.

Pascini, que realiza estos peelings, explica que el precio varía de si es un tratamiento localizado —como las arrugas sobre el labio superior— o de cara completa, pero está alrededor de los 2.000 euros. Aparte de las arritmias que pueden tener lugar en el quirófano, el peeling de fenol crotón podría dejar manchas blancas o cicatrices, aunque la dermatóloga explica que cada vez es más seguro este tratamiento. "Antes las fórmulas tenían concentraciones muy altas y cuando el tratamiento salía mal, el resultado era muy malo", explica.

Según esta experta, el tratamiento de arrugas superficiales a través de peelings químicos era muy popular hace años, pero, debido a los problemas con las fórmulas y la aparición del láser, empezó a decaer. "Ahora se personaliza la dosis y si, además, se escoge bien a quien se puede beneficiar de él, es muy seguro. De todas formas, hay muy pocos dermatólogos en España que se atrevan con esta técnica, todavía hay miedo a las fórmulas", destaca Pascini. Es posible que las redes resuciten esta técnica que parece de pesadilla.