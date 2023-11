España, incapaz de frenar la diabetes: "La estamos detectando en pacientes cada vez más jóvenes"

La diabetes tipo 2 afecta a 5,3 millones de personas en España, aunque el 43% de los afectados desconoce que la tiene. "Es imposible que una persona sin diagnóstico cuente con un tratamiento adecuado", advierte Sonia Gaztambide, presidenta de la Fundación Española de Diabetes. El retraso en descubrir la enfermedad no sólo provoca que cuando se diagnostique el 50% de los casos presente alguna complicación, sino que también es uno de los factores por los que se han incrementado los fallecimientos por diabetes en el mundo.

Según las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la diabetes se ha convertido en la cuarta causa de muerte prematura entre las mujeres y en la octava entre los varones (en estos se ha incrementado un 80% desde el año 2000). En nuestro país, en cambio, se ha producido la situación inversa: en 1990, la tasa de muertes prematuras por diabetes en España era de 11,98 por 100.000 habitantes; dos décadas más tarde, la cifra ha bajado hasta 4,32.

"Que haya disminuido la muerte por diabetes en los últimos años es una muy buena noticia porque significa que cada vez la tratamos mejor", valora la portavoz del Grupo de Trabajo de Diabetes de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), Ana Cebrián. A su juicio, los individuos diagnosticados con esta enfermedad crónica fallecen ahora por otros motivos: "Por una patología cardiovascular, por cáncer o incluso por demencia".

Cebrián se muestra más preocupada por la detección precoz de la diabetes: "Es importante que la población conozca los factores de riesgo". Tal vez habrá quien asocie estas palabras con la imagen de una persona mayor con un estilo de vida sedentario. Lo cierto es que no le falta razón: los datos indican que la edad media de los pacientes con diabetes tipo 2 es de 70 años.

No obstante, Cebrián reconoce que cada vez la ven antes. "Estamos diagnosticando diabetes tipo 2 en pacientes de 30 años", confiesa. La prevalencia de esta enfermedad en edades más tempranas no sólo es fruto de su experiencia. Un estudio publicado a finales del pasado año ya advirtió que la tasa de incidencia en adolescentes y adultos jóvenes (entre 15 y 39 años) aumentó a nivel mundial de 117 por 100.000 habitantes en 1990 a 183 en 2019.

Cuáles son los motivos

La genética es uno de los factores de riesgo de la diabetes. "Yo siempre les pregunto a mis pacientes si tienen antecedentes familiares", relata Cebrián, quien lamenta que ante esta carga genética "no se puede hacer nada". No sucede lo mismo con otros factores ante los que sí es posible actuar. Como apunta la especialista en diabetes, "la mejor recomendación que se le puede dar a un paciente es que no gane peso o que pierda (en caso de que tenga sobrepeso)".

Y es que todos los expertos consultados por EL ESPAÑOL coinciden en señalar a un mismo culpable. "La diabetes está incrementándose en España por la prevalencia de obesidad", sentencia Cristóbal Morales, endocrino de los hospitales Virgen Macarena y Vithas de Sevilla. Según las cifras del Observatorio Global de la Obesidad, el 37,8% de los adultos españoles pesa más de lo recomendable y el 16% es obeso.

En 1973, el investigador estadounidense Ethan Allen Sims acuño el término diabesity (diabesidad, en su traducción al español) para explicar la vinculación que existía entre la obesidad y la diabetes. Por su parte, Morales define la obesidad como la antesala de la diabetes: "Tenemos que evitar los hábitos de vida no saludables (pocas horas de sueño, sedentarismo o falta de ejercicio, entre otros) para prevenir la diabetes tipo 2, que está aumentado a pasos agigantados".

El endocrino lamenta que en este sentido nos parezcamos cada vez más a Estados Unidos; y sobre todo en una época en la que "existen mejores tratamientos farmacológicos y un mayor acceso a la información". Es por este motivo por el que cita el lema con el que la Federación Internacional de Diabetes (FID) celebra este 14 de noviembre el Día Mundial de la Diabetes: "Conocer los riesgos es conocer la respuesta". El organismo internacional estima que para el 2045 el crecimiento de la diabetes en Europa será de un 15%.

Aunque generalmente se habla de dos tipo de diabetes, hay algunas investigaciones que indican que existen hasta cinco tipos de diabetes diferentes. Aun así, la OMS estima que el 95% de los afectados por diabetes sufren el tipo 2. Para Morales, ya no hay una diabetes buena (un adjetivo que se solía vincular con la de tipo 1). "Todas las diabetes controladas de manera errónea pueden ser malas", advierte.

Cómo frenar la diabetes

Al tratarse de una enfermedad para la que no existe cura —al menos, hasta la fecha—, los expertos inciden en que la forma de predecir la diabetes es evitando la obesidad. "Se trata de modificar el estilo de vida en la población general", asegura Gaztambide, "llevar una alimentación saludable y haciendo un mínimo de ejercicio, que para hacerlo fácil puede ser caminar a paso ligero, no viendo escaparates".

También destacan el papel que desempeña el diagnóstico precoz. "Lo que sí tenemos claro es que una primera visita al endocrino marca el pronóstico de la enfermedad", afirma Morales. "Cuanto antes la diagnostiques, antes podemos tratarla y mejorar los factores de riesgo", añade Cebrián.

Pese a que la tasa de diabetes en España ha crecido en los últimos años, la portavoz del Grupo de Trabajo de Diabetes de la semFYC resalta que los fallecimientos atribuibles a esta enfermedad han disminuido, junto con el incremento de la esperanza de vida. "Esto nos obliga a ponernos las pilas cuanto antes con la patología crónica", remacha Cebrián.

