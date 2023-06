Así es la berberina, el 'Ozempic natural' que se ha popularizado en TikTok para perder peso

Desde que se publicara el estudio de The New England Journal of Medicine confirmando que fármacos como la semaglutida —hasta ahora, destinados al tratamiento de la diabetes— eran eficaces contra la obesidad, se ha vivido todo un furor a su alrededor. Incluso han existido problemas de desabastecimiento y rotura de stock. Estos problemas para acceder al famoso Ozempic, más sus efectos secundarios, han hecho que proliferen alternativas más o menos válidas. La última en ponerse de moda: la berberina.

Se trata de un pigmento amarillo que se encuentra en las raíces y cortezas de algunas plantas, como el agracejo (Berberis vulgaris, de ahí su nombre), el sello de oro y el sello de oro chino. Desde el punto de vista químico, es lo que se conoce como un alcaloide, es decir, una sustancia producida por un organismo vivo como parte de su mecanismo de adaptación a un ambiente.

Por su color, se ha utilizado tradicionalmente como tinte, pero la medicina tradicional china lleva años empleándola para el tratamiento de distintas dolencias, sobre todo las relacionadas con el síndrome metabólico (aumento de presión arterial, niveles altos de azúcar en sangre, exceso de grasa corporal alrededor de la cintura y niveles anormales de colesterol o triglicéridos).

Si bien, en los últimos años, el mundo entero ha puesto sus ojos en este compuesto, que se comercializa como suplemento nutricional. Prueba de ello es que ha aumentado considerablemente el número de trabajos que miden sus beneficios. El punto de inflexión fue 2006, cuando un estudio del Instituto Garvan de Sydney (Australia), publicado en la revista Diabetes, avaló su eficacia para regular los niveles de azúcar en sangre. Desde entonces, sólo en el repositorio científico PubMed, se acumulan casi 800 ensayos, revisiones y metaanálisis sobre ella.

Viral en TikTok

Su recién adquirida popularidad, no obstante, no viene de los estudios científicos, sino de redes sociales. Concretamente de TikTok, lugar en el que hay cientos de vídeos hablando del "Ozempic natural". De hecho, la etiqueta 'berberine' (en inglés), alcanza casi 80 millones de visitas. Ahora bien, ¿es realmente la berberina la panacea que se promete?

La investigación australiana antes mencionada encontró como añadido que la berberina podía ayudar a reducir el peso corporal. No obstante, como los propios autores puntualizaron, los resultados sólo se habían demostrado en modelos animales y la evidencia resultaba escasa como para confirmar el hallazgo.

Desde entonces, como se ha mencionado, comenzaron a realizarse más estudios y, sobre el tema del peso, existen algunos con resultados similares. Es el caso de uno de 2010, comandado por la Universidad Estatal de Dakota del Sur (Estados Unidos), que demostró que la berberina reducía la creación de tejido adiposo -grasa corporal-. El problema es que el hallazgo volvía a tener la limitación de ser un ensayo basado en un modelo con animales.

Diez años más tarde de eso, endocrinos de la Universidad de Pavía (Italia) arrojaron más luz al respecto con una revisión que sí incluía datos de estudios experimentales in vitro con tejido humano. Publicado en la revista Biomedicine & Pharmacotherapy, concluía que "la berberina previene eficazmente el desarrollo de la obesidad". Lo que no dejaron muy claro es el mecanismo que ofrece esta protección, aunque postulan que puede ser estar relacionado con una regulación de la microbiota intestinal.

Precauciones a tomar

No en vano, una de sus propiedades más estudiadas es su papel para revertir condiciones patológicas que puedan alterar esta comunidad de microorganismos. Es más, en la medicina tradicional china, la berberina es muy popular por tener propiedades antimicrobianas.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. Lo primero es que la comparación con el Ozempic viene por su supuesto poder para la pérdida de peso, pero nada tienen que ver el uno con el otro. En este sentido, los endocrinos piden cautela a la hora de hablar de este compuesto, sobre todo porque, como se ha comprobado, no hay una evidencia sólida que avale su eficacia de cara a la pérdida de peso. Para ello, son necesarios ensayos clínicos en humanos.

Asimismo, están sus posibles efectos secundarios, porque ningún compuesto es inocuo, aunque sea de origen 'natural'. La mayoría de las personas la tolerará bien, pero se han documentado casos de náuseas y vómitos. También está el hecho de que puede interactuar con medicamentos de efectos similares. Por ello, aunque sea de venta libre, se debe consular siempre con un médico, máxime en el caso de estar tomando fármacos anticoagulantes, antibióticos, sedantes, contra la diabetes, la hipertensión y todos los que son metabolizados por el hígado.

