El 'milagro' del chef Jordi Roca: así ha conseguido recuperar casi toda su voz tras perderla hace 8 años

"Se me ha quedado voz de locutor de radio de las dos de la mañana". Con esta pequeña broma el cocinero Jordi Roca celebraba que había recuperado la voz después de que hace ocho años le diagnosticaran distonía cervical, un trastorno que le impedía hablar más que en susurros.

Esta afección de la región del cuello se le detectó en 2015; sin embargo, el chef no lo hizo público hasta dos años más tarde, cuando el trastorno se le manifestó en forma de "severa afonía". Ya entonces Roca decidió que, pese a las trabas que le iba a suponer, se lo tomaría con humor: "Lo digo más que nada para que no me sigan ofreciendo própolis ni caramelos de eucalipto ni infusiones de miel y limón".

"La distonía es un trastorno del movimiento que produce un déficit de estimulación neuronal en zonas concretas", explica el doctor Julio Ampuero del Hospital Universitario Vithas Madrid Aravaca y Vithas Internacional en declaraciones a EL ESPAÑOL. Este déficit hace que no haya una estimulación correcta en la musculatura, que puede afectar tanto a una región concreta del cuerpo (distonía focal) como a varias partes a la vez (distonía segmentaria), como apuntan desde la clínica Mayo.

La distonía, también conocida como tortícolis espasmódica, se puede manifestar en forma de distonía oromandibular. Esto es, afecta a los músculos orofaciles de la boca, la lengua y la faringe, provocando problemas en el proceso de deglución de los alimentos. También es posible que genere problemas en el habla, como en el caso de la distonía laríngea.

Esto implica que las cuerdas vocales de Roca no alcanzan la tensión y fuerza suficientes como para que pueda hablar en un tono conversacional, y se ve obligado a susurrar de garganta. De hecho, en una de sus intervenciones televisivas tuvo que ser subtitulado debido a que no podía hablar más que en susurros.

Cómo recuperó la voz

En el caso de Roca, la distonía cervical que sufre hace que los músculos de su cuello se contraigan de manera involuntaria, haciendo que la cabeza se incline sin ningún control hacia adelante o hacia atrás. El propio cocinero ha comentado en el vídeo donde ha hecho público que había recuperado la voz que todavía sigue "con dolores y con tensión muscular".

El experto en logopedia y foniatría entiende que el dolor persista en determinadas zonas porque no se ha realizado una correcta reprogramación neuronal. Este es uno de los tratamientos con el que se puede reducir los síntomas de la distonía, aunque no existe un cura que pueda acabar al 100% con este trastorno, como señala Ampuero.

El desequilibrio en la musculatura cervical se recupera mediante el reseteo neuronal que se realiza en la reprogramación. "La neuroprogramación hace que el desajuste se pueda resetear y ubicar bien". A su vez, las anteriores estimulaciones neuronales bloquea las vías que provocan los espasmos.

Además, la neurorrehabilitación se puede llevar a cabo de diversas formas. Teniendo en cuenta la efectividad que ha presentando el cocinero, Ampuero cree que en esta ocasión se ha aplicado una neurorreahabilitación a nivel global. "No sólo vale la estimulación a nivel neuronal, también a nivel logopédico, neurofisiológico o neuropsicológico".

La distonía cervical se considera una enfermedad rara puesto que afecta a una de cada 25.000 personas. Se encuentra con una mayor frecuencia en personas de mediana edad que, por lo general, empiezan de forma gradual hasta que los síntomas alcancen un punto en el que no empeoran sustancialmente.

Más allá de la emotividad que ha causado la noticia en redes, Ampuero no se muestra sorprendido de que Roca haya recuperado la voz. "No sabría decir el número de casos en los que hemos podido recuperar la voz. Pero muchos más de diez".

Por su parte, Roca no descarta, como apunta en el vídeo, que pueda volver al estado anterior en cualquier momento. "Tal vez mañana no tenga voz". Ampuero asegura que no deberían volver a aparecer los síntomas, siempre y cuando la reprogramación se haya realizado correctamente. A la espera de que esto ocurra, el chef reconoce que hoy es el tío más afortunado del mundo. "Valorad la voz y lo que tenéis", ha pedido a sus seguidores.

