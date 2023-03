El peligro de cambiarse el color de los ojos: así es la operación viral en TikTok que puede causar ceguera

"¡Resultado cambio color de ojos!". Con estas palabras, que no dejan lugar a la imaginación, la influencer Daniela Requena titulaba uno de sus vídeos en TikTok que han visto ya más de 300 mil personas. Ante la verosimilitud que se consigue con un gran número de filtros a día de hoy, la creadora de contenidos se ve obligada a aclarar en esos 47 segundos que se ha sometido a una operación estética para cambiarse el color de sus ojos. Es decir, no es consecuencia un mero filtro. Los expertos no han tardado en hacer público su rechazo a un tipo de cirugía que puede provocar ceguera a largo plazo.

Una de las respuestas más reproducidas ha sido la de la joven estudiante de Óptica y Optometría Eva Ruiz, quien precisamente a través de la misma red social mostraba su completo rechazo a este tipo de intervenciones estéticas: "No estoy dando crédito a que se estén promoviendo estas cosas", indicaba la futura óptica después de que Requena compartiera el resultado con sus seguidores apenas dos días después de la intervención.

"Me aterra que se esté animando a la gente a hacerse la barbaridad que esta chica se está haciendo en los ojos", continúa Ruiz en su alegato contra una realidad que considera incompleta por parte de los influencers. Y es que este tipo de intervenciones estéticas pueden provocar ceguera a largo plazo y otras enfermedades oculares como glaucoma, daños en el nervio óptico, desprendimientos de vitrio o de retina.

La joven estudiante de Óptica y Optometría hacía referencia en su primer vídeo al cambio de color de ojos basado en la despigmentación del iris. Sin embargo, la propia influencer corregía a Ruiz en un posterior vídeo donde aclara que en su caso se ha realizado una queratopigmentación.

Peligros de la queratopigmentación

Pese a que Ruiz ha reconocido que ha errado en el tipo de operación, la joven no se ha mostrado por ello partidaria de la queratopigmentación. "Aunque no es lo que tradicionalmente se conoce como láser de despigmentar, sí que implica el uso de este", explicaba en el segundo vídeo que ha realizado.

De hecho, ha vuelto a incidir en los posibles riesgos de una operación estética como esta. Y sobre todo ha recalcado que "no compensa tener una ceguera a largo plazo" tan sólo por cambiar el color de los ojos.

La técnica de la queratopigmentación, a la que también se la conoce como tatuaje corneal, se utilizaba, en realidad, para mejorar la apariencia cosmética de las personas ciegas con leucomas. Un uso que se venía aplicando hace muchos años. "Se trata de una técnica usada desde hace ya casi 20 años, pero sólo en ojos ciegos por estética ocular", explica el director médico de HM Eye Center, el doctor Gonzalo Bernabéu, en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Este especialista en Oftalmología no considera que a día de hoy sea seguro realizarse en España una operación estética para cambiar el color de los ojos, pese a que "el resultado a corto plazo pueda ser satisfactorio". Recientemente varias clínicas españolas han comenzado a ofrecer este servicio para todo tipo de pacientes. Es más, uno de los pioneros en aplicar la técnica de la queratopigmentación con fines estéticos fue el oftalmólogo español Jorge Alió, considerado una referencia en este ámbito.

En uno de sus estudios el doctor Alió evaluó las complicaciones de 40 pacientes con un buen estado de salud que se habían sometido a la queratopigmentación como alternativa quirúrgica para cambiar el color de sus ojos. Los resultados revelaron que el 90% de los casos calificaron como "excelente" la satisfacción con esta intervención, pese a que el 30% de ellos presentaron molestias a la luz durante el primer mes.

El cambio de color de los ojos en esta invertención se realiza mediante intervención la inyección de tinta en la córnea del ojo, ya que no es posible llevar a cabo ninguna operación en la capa del iris. Es por este motivo por lo que, en realidad, este procedimiento no cambia los pigmentos naturales del ojo, simplemente se trata de una apariencia artificial.

"En la queratopigmentación se hace un bolsillo de forma circular en la córnea

con láser de femtosegundo", explica Bernabéu acerca de una técnica en la que se introduce un pigmento del color que el paciente ha elegido previamente en consulta.

Al inyectar pigmentos en la córnea, existe la posibilidad de causar problemas como el astigmatismo, una imperfección común que causa visión borrosa de lejos y de cerca, según Mayo Clinic. La visión periférica y nocturna también pueden verse afectadas.

Además, esta intervención quirúrgica puede producir sequedad ocular. La propia Requena lo reconocía en su testimonio: "Todavía tengo los ojos un poco irritados y rojos. Me sigo poniendo gotas".

El director médico de HM Eye Center asegura que aún no hay evidencia de cómo puede afectar el pigmento a largo plazo en la estructura de la córnea. "Se trata de una técnica irreversible, por lo que la única solución es un trasplante de córnea". Aunque sí que dificulta cualquier cirugía de cataratas o retina que pueda necesitar en un futuro el paciente. Este tampoco podría realizarse una cirugía láser para la correción de la miopía.

Pérdida de visión irreversible

La opción para cambiar de color a la que hace referencia Ruiz en su primer vídeo es la técnica en la que se realiza la despigmentación del iris. Es por ello por lo que sólo es posible cambiar el color de los ojos de oscuro a azul. "Es el único color al que aspiramos", apunta la joven estudiante. Por su parte, Bernabéu añade que el resultado final del color dependerá de la pigmentación inicial del iris.

Y es que en la intervención en cuestión se quema la capa más externa del iris para hacer desaparecer la melanina, que es la responsable de tener los ojos más oscuros. De esta forma, cuando se quema esta parte del pigmento, el ojo aparece con una tonalidad más clara.

Aunque cualquier intervención en el ojo pueda conllevar riesgo, en esta ocasión la probabilidad es mayor puesto que la melanina no desaparece como tal. Esto es, los restos de pigmento se acumulan en la cámara anterior del ojo. Esta zona no tiene una función de drenaje, por lo que puede terminar obstruyéndose. "La obstrucción deriva en una presión intraocular aumentada que, a su vez, puede provocar tanto enfermedades oculares como ceguera a largo plazo", concluye Ruiz.

Como también señala Bernabéu, la despigmentación del iris presenta un alto riesgo de padecer un glaucoma pigmentario, con la consiguiente pérdida de visión de forma irreversible. La movilidad del iris con los cambios de luz empeora, por lo que también es posible que se produzca atrofia del iris.

