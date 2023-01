Así es el sarcoma de Ewing, el cáncer habitual en jóvenes que padece la 'influencer' Elena Huelva

Elena Huelva, la influencer con más de 800.000 seguidores en Instagram que desde hace años ha ido contando a través de sus redes sociales su vida con el sarcoma de Ewing, está viviendo el momento más complicado de su enfermedad. Así se intuye después del último mensaje que ha compartido a través de su cuenta de Instagram: "Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto (sic). Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados, cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre, mis ganas ganan".

El estado de salud de la joven de 20 años se deterioró en las últimas semanas después de que los médicos le diagnosticaran que sufría metástasis en la tráquea. Pero, ¿qué es el sarcoma de Ewing? Se trata de un cáncer poco frecuente que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de estos y que, a pesar de que puede darse en pacientes de todas las edades, es más frecuente en niños y adolescentes. De hecho, se suele decir que la supervivencia a este cáncer se reduce según aumenta la edad, pero la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) explica que existen dudas sobre esta máxima.

"Otros autores interpretan estos datos como la consecuencia de que en los adultos sea más frecuente encontrar tumores más grandes que en los niños, así como que la tolerancia a la quimioterapia puede ser peor". Las causas por las que se produce el sarcoma de Ewing no están claras, pero los tumores de su misma familia se caracterizan por presentar anomalías en los cromosomas 11 y 22. El sarcoma de Ewing sólo tiene dos factores de riesgo conocidos, según la Clínica Mayo, que son inevitables: la edad —más probable en la niñez y la adolescencia— y la ascendencia —es más frecuente entre los europeos—.

Supervivencia

Este sarcoma puede tener lugar en cualquier hueso del cuerpo, pero suele ser más frecuente en los huesos largos de las extremidades o en los de la pelvis. Es más, suele comenzar en ellos. Con menos frecuencia estos tumores se localizan en los tejidos blandos del tórax y el abdomen. Los síntomas de este cáncer pueden ser dolor, hinchazón y sensibilidad cerca del área afectada, dolor en los huesos, cansancio sin causa aparente, fiebre sin causa conocida y pérdida de peso sin pretenderlo.

En los mejores casos, el sarcoma de Ewing se encuentra localizado —la supervivencia entonces se sitúa en torno al 80%—, pero si se produce una metástasis, sobre todo en otros huesos u órganos, la situación se complica. Este tumor suele expandirse con mayor frecuencia a los pulmones y en otros huesos, siendo la columna vertebral uno de los más habituales. En este sentido, quienes presentan metástasis en el pulmón suelen tener un mejor pronóstico que aquellos que tienen otros huesos afectados.

[Así es el cáncer que sufría Charlie, el influencer de 20 años: de mal pronóstico y frecuente en jóvenes]

El hecho de presentar metástasis es uno de los rasgos que empeora el tratamiento de esta enfermedad, pero además los tumores de mayor tamaño y los que se sitúan en cráneo, pelvis y columna son los que se curan con más dificultad. "La supervivencia global del sarcoma de Ewing a cinco años es del 62%, pero esto incluye los tumores diagnosticados en fase I, con una supervivencia del 82% y los localizados cuando ya están diseminados, cuando solo sobrevive ese tiempo el 39% de los pacientes", explica este artículo de EL ESPAÑOL.

Quimioterapias

La SEOM explica que cuando el tumor se encuentra localizado se trata con quimioterapia antes de realizar cirugía y/o radioterapia en la zona y otra vez quimioterapia. El sarcoma de Ewing es radiosensible y, según la SEOM, es una buena opción para los pacientes a los que la cirugía puede causar una mutilación o pérdida de funciones. En el caso de que la enfermedad sea metastásica se utilizan los mismos medicamentos de quimioterapia y se intenta un control de ésta, aunque el tratamiento debe ser individualizado.

La mayoría de las recaídas por este cáncer se producen en los primeros cinco años, pero es posible detectarlo más tarde. Por esta razón, el seguimiento de esta enfermedad se alarga en el tiempo. Si la enfermedad es recurrente, se suele tratar igualmente con quimioterapia. Otra de las complicaciones que la Clínica Mayo contempla asociadas al sarcoma de Ewing son los efectos secundarios que su intenso tratamiento puede tener tanto a corto como a largo plazo.

Elena Huelva ha estado arropada por sus miles de seguidores y también por varias celebridades y, entre ellas, destaca Ana Obregón. Su hijo Álex falleció a los 27 años el pasado 13 de mayo de 2020 por esta misma enfermedad. Durante la misma, la familia evitó comunicar cuál era la patología y su gravedad. En cuanto a los tratamientos que siguió sólo se sabe que llegó a recurrir a la protonterapia, un tipo novedoso de radioterapia que llegó a España hace tan sólo dos años.

