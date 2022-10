El mapa del cáncer de mama en España: por qué mata al doble de mujeres en Soria que en Madrid

"Yo me descubrí un bulto cuando tenía 28 años. No me estaba explorando, fue de casualidad. Estaba muy convencida de lo que era y el diagnóstico me lo confirmó. Me comí el pack completo: quimio, operación y radioterapia". Así es como recuerda Paula González su infierno con el cáncer de mama. Tras más de 125 consultas —aún recuerda la cifra exacta— y más de un año de tratamiento, su pesadilla acabó. La de otras, sin embargo, continúa.

El cáncer de mama es el segundo tumor más diagnosticado en España, sólo por detrás del de colon y recto. Según cifras de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), una de cada ocho mujeres de nuestro país sufrirá esta patología en algún momento de su vida.

Afortunadamente, la mortalidad se ha ido atajando en los últimos años, gracias a los programas de cribado y a la mejora de los tratamientos. "Siempre hay que recordar que la supervivencia mejora porque detrás hay mucho desarrollo, inversión e innovación", prosigue González, que también es portavoz de la Federación Española de Cáncer de Mama (FECMA).