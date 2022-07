Cambiar de hábitos nunca fue tan fácil: “Durante la dieta no pasé hambre, comía más”

Sara es una joven madrileña que ha perdido más de 16 kilos gracias a Naturhouse. Animada por el éxito previo de este Método con una compañera de trabajo, se decidió a probarlo y nos cuenta su experiencia en primera persona.

Sara, ¿con quién vives?

Vivo con mi pareja y nuestra hija de 16 años.

¿Cómo son tus hábitos alimentarios, cocinas normalmente...?

En casa quien cocina normalmente es mi marido; la compra la suelo hacer yo casi a diario porque trabajo en un supermercado. Y casi siempre como en casa.

¿Por qué tenías sobrepeso?

Dejé de fumar hace más o menos seis años, cogí peso y empecé a no cuidarme y a comer fatal y mucho dulce. Cuanto más peso cogía, más inactiva estaba y cuanto más inactiva y mal me sentía, más dulce comía...

¿Y cómo decidiste ponerte en manos de Naturhouse?

Una amiga y compañera de trabajo me habló de Naturhouse tan convencida

que decidí intentarlo. Ahora creo que fue lo mejor que pude hacer.

¿Te resulto fácil seguir las pautas de este Método?

La verdad es que me resultó muy fácil. Realmente durante la dieta nunca pasé hambre, al revés, ¡comía más! Mi Asesora, Alexandra, desde el primer día me transmitió confianza y me pautaba menús muy variados. Me guió y me explicaba muy bien cómo debía hacerlos. También me ofrecía alternativas a todos aquellos alimentos que no me gustaban.

Y otro éxito más: te mantienes en este mismo peso meses después. ¿Cómo lo haces?

Sigo las pautas que he aprendido y mantengo estas nuevas buenas rutinas. También hago más ejercicio, que, además, me sienta fenomenal.

¿Han cambiado tus hábitos, también, a la hora de cocinar o hacer la compra?

Claro, por completo; antes hacía todo lo que no se debe hacer, ahora como

mucha más verdura, por ejemplo, y he descubierto alimentos que me encantan. En mi cesta de la compra ahora hay más verduras, pescados, frutas...

Dejé de fumar hace 6 años, gané peso y empecé a comer fatal

¿Cómo te ves ahora, con más de 16 kilos menos?

¡Me veo genial! Me siento mucho más a gusto conmigo misma y he podido recuperar la seguridad que perdí. Me siento feliz y con ganas de hacer un montón de cosas.

¿Cómo han reaccionado tu familia y amigos a esta nueva imagen que ahora tienes?

¡Fenomenal! Y muy asombrados de tanto cambio en tan poco tiempo.

¿Haces ahora cosas que antes no hacías?

En general estoy mucho más activa, ahora me gusta arreglarme y salir más. Me gusta ir al gimnasio y, algún fin de semana, también quedamos con un amigo e intentamos jugar a tenis (risas)...

Tu fondo de armario también ha cambiado, imaginamos...

Sí, ahora tengo ropa más moderna y más coqueta, ya no tengo prendas anchas y sueltas. Además, ahora puedo compartir vestuario ¡con mi hija!

Sara García (Madrid) Edad: 39 años Profesión: Encargada de supermercado Peso inicial: 67,2kg Peso actual: 50,8kg Ha perdido: 16,4kg Ha bajado de la talla 44 a la 36

Sigue los temas que te interesan