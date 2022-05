La importancia de la alimentación: “Gracias a cambiar de hábitos mantengo el peso”

¡María Isabel parece otra! Es enfermera y, como madre y mujer trabajadora, lleva la casa, el trabajo, la familia... Tiene una vida totalmente normal y organizada. Ahora, gracias a Naturhouse, su peso y, sobre todo, su alimentación también están en orden.

María Isabel, ¿por qué llegaste a pesar más de 96 kilos?

Yo siempre he tenido algunos kilos de más, pero a raíz del fallecimiento de mis padres y con la rutina diaria empecé a padecer mucha ansiedad. Eso hizo que me refugiara en la comida; a la vez, me sentía mal por ver la cantidad de kilos que me sobraban, y comenzaba dietas pero no era capaz de seguir... Y así entré en una espiral que me hizo aumentar mucho mi peso.

¿Cuándo decidiste ponerte a dieta?

Pues yo, que siempre he sido de tensión arterial baja, comencé a sentirme mal y era a causa de que tenía la tensión alta. Eso me obligó a ir a urgencias y posteriormente al internista, quien me mandó tratamiento y, en cuanto salí de la consulta pensé, “los kilos y la tensión alta no casan bien. Voy a perjudicar mi salud”. Y, entonces, decidí visitar Naturhouse.

¿Por qué elegiste Naturhouse?

Una compañera y amiga mía estaba siguiendo el Método Naturhouse y le

estaba yendo fantástico; ella fue quien me habló de Naturhouse francamente bien. La verdad es que, como enfermera, yo fui un poco desconfiada. Pensé “qué me van a contar que yo no sepa”, pero cuando tuve la primera visita y vi lo profesionales que eran, salí encantada y muy convencida de que lo iba a conseguir. Con la profesionalidad, humanidad, ánimo y dedicación de Reme y Nieves, mis Asesoras Naturhouse, ha sido más fácil.

Tu recompensa es que perdiste muchísimo peso: más de 32 kilos hace más de un año. Y te mantienes en tu línea. ¿Cómo lo valoras?

A mí me ha cambiado la vida, ahora me doy cuenta de las limitaciones que tenía

¿Has tenido que incorporar muchos cambios a tu dieta?

Sí, pero todos ellos muy saludables. Ahora en casa comemos muchas ensaladas, fruta, verdura, más pescado, mucha plancha, horno, como bebidas sólo agua, he eliminado el picoteo... En definitiva, sigo una dieta 100% sana.

Tú, como enfermera y profesional de la salud, ¿qué valor le das a mantener un peso saludable?

Muchísimo, es fundamental para estar sano, ya que nos evita y previene muchos problemas de salud.

Mucha gente coincide en afirmar que con Naturhouse no se pasa hambre. ¿Lo suscribes?

Por supuesto, totalmente de acuerdo.

¿Cómo te ves tú con 32 kilos menos? Son muchísimos...

Como os he dicho antes, me veo mucho mejor, más ágil, más vital e incluso más joven.

¿Y cómo te ve la gente que te conoce?

Todos me dicen que me he quitado años de encima.

¿Haces ahora cosas que antes no hacías? Por ejemplo: deporte, mayor actividad física…

Sí, por supuesto, antes no hacía nada de deporte y ahora se ha convertido

en parte de mi vida diaria.

Jesús Domínguez

María Isabel (Málaga) Edad: 49 años Profesión: Enfermera Peso inicial: 96,1kg Peso actual: 64kg Ha perdido: 32,1kg Ha bajado de la talla 48 a la 38

