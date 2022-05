Seguir el consejo profesional para perder peso: “Me cuesta creer que ahora uso una talla 38”

Mónica Lucas es una mujer madrileña que ha recuperado una figura estupenda, y hasta 4 tallas menos, gracias a Naturhouse. Ella misma nos comparte cómo ha logrado perder más de 20 kilos con ayuda de este Método.

Mónica, ¿tenías sobrepeso desde siempre?

Sí, he sido siempre de las que he estado un poco rellenita.

¿Habías hecho dietas anteriormente?

Empecé poco después de tener a mi hijo pequeño.

¿Por qué decidiste ponerte en manos de Naturhouse?

Decidí ponerme en manos de Naturhouse porque una amiga me lo recomendó y empezamos juntas.

¿Te resultó fácil seguir las pautas de este Método?

Es muy sencillo: seguir las pautas y las comidas que debes preparar es muy fácil. Lo más importante es seguir los consejos de tu nutricionista. En mi caso, de Victoria.

¿Cómo te ves tú ahora, con 25 kilos menos en tan sólo 6 meses?

La verdad es que me veo genial; mucho más ágil y, sobre todo, rejuvenecida.

El cambio ha sido espectacular, ¿qué te dicen?

Todo el mundo me dice que estoy genial. Incluso hay gente que, al verme, se ha animado a probar el Método.

¿Crees que te será fácil mantenerte?

Eso espero. Seguiré los consejos de Victoria y estoy segura de que me irá bien.

¿Haces ahora cosas que antes no hacías? ¿Alguna actividad nueva o especial que debas destacar?

Me he propuesto hacer una hora de ejercicio diaria; bici y ejercicios aeróbicos.

Tu fondo de armario también ha cambiado mucho, imaginamos...

Sí. Me pongo cosas que antes no podía y me cuesta mucho creer que, en sólo cinco meses, uso una talla 38 de pantalón.

Y por último, ¿recomiendas este Método a personas que no logran perder peso?

Sin ninguna duda. Lo único que deben hacer es ponerse en manos de los profesionales de Naturhouse y seguir los consejos de su nutricionista.

Pedro Curbelo

Mónica Lucas (Rivas Vaciamadrid) Edad: 41 años Profesión: Auxiliar de odontología Peso inicial: 87,1kg Peso actual: 61,5kg Ha perdido: 25,6kg Ha bajado de la talla 46 a la 38 en cinco meses

