Lo más difícil de la dieta ya no es mantenerse: “Con mi nuevo peso me noto mucho más activa”

A María Jesús le gusta comer, y ella nos confiesa que su genética no le ayuda para nada a mantener el peso. Pero aún así, y a pesar de tener un trabajo muy sedentario, logró perder más de 16 kilos y se mantiene en su peso más de un año después. ¿Su secreto? Ser clienta de Naturhouse.

María Jesús, ¿cómo decidiste ponerte en manos de Naturhouse?

Uf... Os diría que porque me gusta mucho comer y porque ni mi genética ni mi actividad laboral no me ayudan nada a mantener el peso... Creo que esto es común a muchas mujeres de mi misma edad. Un día me miré al espejo y me dije: “si ahora estoy así y no pongo remedio, en el futuro no me lo quiero ni imaginar...” Y decidí poner remedio.

Tu trabajo, muy sedentario por estar en el sector de la seguridad, ¿ha supuesto algún impedimento para la dieta?

En cuanto a horarios resultaba un poco más difícil de compaginar con la dieta, ya que tanto puedo trabajar de día como de noche. Pero las dietas que me pautaba cada semana Verónica, mi Asesora Naturhouse, ya lo tenían previamente en cuenta. Si debía comer en el trabajo me llevaba la comida en un táper. Me gusta más comer lo que yo cocino porque así sé que es más sano.

Ahora puedo ir de compras y probarme tallas en tiendas que antes era del todo imposible

Mucha gente piensa que lo más difícil de una dieta es mantenerse, pero tú sigues con 16 kilos menos más de un año después de finalizar la dieta. ¿Cómo lo has logrado?

Pues la verdad es que sólo siguiendo los consejos de mi dietista, ¡aunque alguna vez me la salte! Con Naturhouse aprendes a comer bien, a ordenar las comidas, hacer raciones más saludables, compensar los excesos... Haces dieta pero parece que no la haces porque no pasas hambre.

¿Han cambiado tus hábitos, también, a la hora de cocinar y hacer la compra?

Sí, totalmente. Antes comía sin saber lo que cocinaba y ahora he aprendido a combinar alimentos y saber qué comprar en cada época o estación, si tiene muchas calorías o pocas, etcétera.

¿Haces ahora cosas que antes no hacías? ¿Ejercicio? ¿Alguna actividad nueva o especial?

Siempre me ha gustado leer, la música, el cine, el teatro, ir a museos... Todo lo que sea aprender y conocer cosas nuevas. Pero la verdad es que con mi nuevo peso me noto mucho más activa. Y ahora que estoy más ligera, también practico deporte con regularidad: voy al gimnasio todos los días, entre una hora y media y dos horas. Además de aguantar más tiempo en el gimnasio, salgo menos cansada y con más vitalidad.

¿Y cómo te ves y te sientes ahora?

Estupendamente a todos los niveles, tanto en mi día a día (gimnasio, ir a la

compra, tareas de casa...) como también en mi rendimiento en el trabajo.

¿Y cómo han reaccionado tu familia y amigos a esta nueva imagen?

¡Genial! Siempre me han apoyado en todo, dándome muchos ánimos, aunque siempre diciéndome que no me pasara más de la cuenta... Ahora me ven fenomenal.

Tu fondo de armario también ha cambiado mucho, imaginamos...

¡Totalmente! Ahora me puedo poner cosas que antes ni imaginaba y puedo ir

de tiendas y probarme tallas que antes era imposible. Antes entraba a la tienda directamente preguntando hasta qué talla máxima fabricaban, ¡imaginad el cambio!

Darle una vuelta al horario

María Jesús vive sola y no tiene hijos. Y, aunque confiesa que la cocina no le apasiona, hace la compra todas las semanas porque prefiere comer en casa. Si por sus cambios horarios no puede (ella es guardia de seguridad), cocina en casa para poder llevarse la comida en un táper. “Me gusta comer lo que yo cocino porque así sé que es más sano”.

Ahora también Naturhouse se lo pone fácil en este sentido con su amplia variedad de platos precocinados, listos para llevar y calentar. Forman parte de la misma filosofía de dieta saludable, equilibrada y variada que le ha llevado a perder más de 16 kilos y mantenerse en su peso un año después.

Pedro Curbelo

María Jesús González (Madrid) Edad: 53 años Profesión: Seguridad Peso inicial: 82,6kg Peso actual: 65,7kg Ha perdido: 16,9kg Ha bajado de la talla 46 a la 40 en seis meses

