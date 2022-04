Aprender a comer para perder peso: “Vi los resultados desde la primera semana”

Parece otro, muchísimo más delgado y ligero: así se siente Roberto, este joven gallego, panadero de profesión. Un labor que, de entrada, parece no ayudar nada a seguir una dieta que te haga perder más de 35 kilos en sólo seis meses. Pero ¡él lo ha conseguido!

¿Siempre habías tenido sobrepeso?

No... Antes yo no tenía sobrepeso, pero a raíz de una rotura en los ligamentos me vi obligado a dejar de hacer deporte, que era lo que más me gustaba. Esto, unido a unos malos hábitos alimentarios, me hizo aumentar mucho de peso. Tanto que cuando me recuperé de la lesión e intenté volver a jugar me fue imposible. Fue entonces cuando decidí que tenía que perder peso y cambiar mi estilo de vida...

¿Por qué elegiste Naturhouse?

Acudí al mismo centro Naturhouse que había ido mi madre porque a ella le funcionó muy bien. Y ahora, en vista de los éxitos obtenidos, también acuden otros miembros de nuestra familia.

Roberto antes de su cambio físico.

¿Y cómo ha sido una experiencia con el Método Naturhouse?

La verdad es que con Naturhouse no considero que estés a dieta. Te ofrecen una completa planificación semanal y complementos asociados. Y yo ya vi los resultados desde la primera semana. Al mismo tiempo, y como me encontraba cada vez más ágil, volví a hacer deporte de nuevo. Y aprendí también a compensar algún que otro exceso de fin de semana.

¿Cómo te ves tú ahora? ¿Haces algo especial para mantenerte?

Llevo un estilo de vida mucho más saludable. Aprendí a comer, descanso bien, hago ejercicio y, si algún fin de semana me doy un capricho, lo compenso recuperando mis hábitos saludables. También sigo en contacto con mi centro Naturhouse para controlar el peso y para comprar mis desayunos saludables.

Con la pérdida de tantos kilos en tan poco tiempo, habrás protagonizado más de una anécdota curiosa...

Pues la verdad es que hay una que viví en el propio centro Naturhouse con la madre de uno de mis mejores amigos. Ambos estábamos haciendo cola, codo con codo, para que nos atendieran y ella fue incapaz de reconocerme hasta que la propia dietista acreditó que sí, que era yo: “Soy yo, Robertito”, le dije... Me abrazó y se puso a llorar de la emoción.

Rodeado de dulces, tentaciones a diario

Roberto reconoce que la principal causa de su sobrepeso se debía a su propio entorno laboral. “Me levanto muy temprano y tenía el mal hábito de no comer nada hasta pasadas muchas horas Y, cuando comía, lo hacía de forma copiosa o rápido y muy calórico. Y comía con muchísima ansiedad. Además, no quedaba saciado, lo que me hacía picotear todo el día”.

Desarticular toda esta concatenación de malos hábitos fue el trabajo que Roberto realizó con la ayuda de Naturhouse. Y ahora, por su espectacular cambio de imagen, él, que es muy conocido en Santiago, se ha convertido casi sin quererlo en el mejor embajador del Método Naturhouse. Todo un hombre anuncio que constata la eficacia del Método. Porque su nueva imagen vale más que mil palabras.

Roberto Fernández (Santiago de Compostela) Edad: 30 años Profesión: Panadero-pastelero Peso inicial: 105,3kg Peso actual: 69,5kg Ha perdido: 35,8kg Ha bajado de la talla 54 a la 40 en seis meses

