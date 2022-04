Gracias a unos hábitos saludables, “ahora puedo vestirme con lo que yo quiero”

Paula, como muchas personas jóvenes, se había acostumbrado a una forma de comer basada en la comida rápida, ultraprocesada (el fast food). Y ella valora muy positivamente el cambio en sus hábitos de alimentación logrado gracias a Naturhouse: “Antes no me importaba comer lo que fuera en cualquier momento y de cualquier manera. Ahora mis cinco comidas diarias son imprescindibles; ahora desayuno, tomo verdura y proteínas en la comida y la cena, fruta a media mañana y a media tarde…Y ella misma nos cuenta que también se ha propuesto hacer del gimnasio otro buen hábito para mantenerse.

Paula, cuéntanos: ¿por qué querías perder peso?

Para verme y sentirme mejor conmigo misma. Siempre me ponía ropa ancha y me apetecía ponerme cosas más estrechas y más acordes con mi edad.

Paula, antes de su pérdida de peso.

¿Siempre habías tenido sobrepeso? ¿A qué causas obedecía?

La verdad es que nunca había sido muy delgada pero tampoco nunca había llegado a pesar 75 kilos. Ése fue el detonante que me decidió a empezar a cuidarme y perder peso. Pues, básicamente, comía a deshoras y cualquier cosa, no desayunaba y luego picoteaba todo el tiempo, sin control.

¿Habías probado otras dietas antes de acudir a Naturhouse?

No, nunca había hecho dieta con anterioridad, hasta hace unos meses.

¿Cómo conociste Naturhouse?

Mi madre vio el centro Naturhouse al que voy porque vivimos muy cerca y me animó a probar. Y, hoy, creo que fue una muy buena decisión.

Tú has perdido algo más de 20 kilos en sólo siete meses con Naturhouse. ¿Qué te ha parecido este Método?

Más fácil de lo que imaginaba, la verdad. Se trata de una dieta muy completa y saludable que consiste, principalmente, en replantear el tipo de alimentación que haces. Para mí, quizá la parte difícil ha sido la de prescindir puntualmente de las cosas que me apetecían y que al final han sido las que me hicieron engordar. Ahora ya puedo permitirme comer de todo, pero he aprendido a hacerlo con moderación y cabeza.

¿Se lo recomiendas a aquellas personas que no logran perder kilos por sí solas?

Por supuesto, no es sólo verte mejor, es sentirte mejor.

¿Qué dicen tu familia y amigos de tu nueva y espectacular imagen?

¡Les encanta a todos! Todo el mundo me dice lo guapa que estoy y lo cambiada que me encuentran.

Con tantos kilos menos habrás renovado tu armario. ¿Qué usas ahora?

No me sirve nada. Ahora ya puedo vestirme con lo que yo quiero y no conformarme sólo con aquello que me “entra”.

Pedro Curbelo

Paula Parro (Madrid) Edad: 22 años Profesión: Dependienta Peso inicial: 75,4kg Peso actual: 55,3kg Ha perdido: 20,1kg Ha bajado de la talla 44 a la 36 en siete meses

