Mantenerse, el mejor premio: “En ningún momento pasé hambre”

Carlos es quiromasajista tiene 28 años y vive en Marbella (Málaga). Viéndolo ahora poco queda del joven que llegó a pesar casi 115 kilos. Con Naturhouse los ha perdido y se mantiene más de cuatro años después. ¡Felicidades Carlos!

Carlos, ¿cómo es tu día a día?

Tengo 28 años, estoy casado y tengo un hijo con un año y medio. Soy masajista y desde hace 6 años trabajo en una clínica. Me gusta mucho el deporte aunque ahora con el niño la verdad que la mayor parte de mi tiempo libre lo utilizo para aprovecharlo con la familia, me gusta todo lo que tiene que ver con la moda, el cine y viajar por todo el mundo.

¿Cómo llegaste a pesar casi 115 kilos? ¿Cómo era antes tu alimentación?

Todo fue un cúmulo de cosas; tuve que dejar el deporte por una lesión y por incompatibilidad de horarios con el trabajo. Tenía unos hábitos alimenticios muy desordenados, me saltaba comidas y las que hacía, las hacía con alimentos muy calóricos y a deshoras. También comía mucho fuera de casa.

“A mí, Naturhouse me cambió la vida. Me ayudó a variar mis hábitos y son los que hoy en día mantengo”

Tu estilo de vida de entonces, ¿cómo era? ¿Qué limitaciones te suponía?

Mi estilo de vida después de dejar el deporte era muy sedentario y entré en una especie de bucle porque mi lesión era de rodilla y el aumento de peso no ayudaba a mi pronta recuperación; por todo ello, la situación se alargaba más de lo deseado.

Limitaciones padecía en muchos ámbitos tanto en el físico como en el psicológico. No me sentía bien conmigo mismo, no encontraba ropa que se ajustase a mis gustos y a mi talla, me cansaba más de la cuenta con cualquier ejercicio por lo cual lo dejaba para otro momento, un momento que nunca llegaba.

¿Qué supuso para ti perder más de 25 kilos con Naturhouse?

Para mí Naturhouse fue una dosis de confianza en mi mismo un impulso en mí autoestima y salir de un bache que pensé que no iba a ser capaz de salir. A mí me cambió la vida, me ayudó a cambiar mis hábitos y son los que a día de hoy mantengo en mi día a día.

¿Por qué escogiste Naturhouse?

Mi madre había probado este Método en alguna ocasión y fue ella quién me pidió una cita con Alicia, mi asesora. Desde que la conocí supe que íbamos a formar un buen un equipo para conseguir mi objetivo de perder peso.

¿Te pareció fácil el método Naturhouse? ¿Lo recomiendas?

Me resulto muy fácil, en ningún momento pasé hambre con los menús semanales, consejos y pautas de Alicia. Lo recomiendo al 100%.

¿Cómo te ves ahora, con tantos kilos menos perdidos hace ya más de cuatro años?

Pues yo me veo muy bien. No solo a nivel estético que obviamente es lo primero que se ve, si no en lo saludable que me siento.

¿Y crees que te vas a seguir manteniendo tu peso?

¡Uff! Eso espero, no quiero volver a mi peso de antes ni loco, siempre guardo una foto de antes de perder peso para tenerla como recordatorio de lo que puede pasar si pierdo los hábitos.

Carlos posa para la revista Naturhouse. Jesús Domínguez

¿Ha cambiado ahora tu forma de vestir o tu actividad social?

Sí que ha cambiado mucho mi día a día, trato de comer sano y equilibrado e incorporar algo de ejercicio diario. Me cuesta menos hacer ejercicio pero quizá es la forma de vestir una de las cosas que más noto que ha cambiado, puedo comprarme la ropa donde me guste, sin preocuparme por si una talla más grande me quedara bien o no.

Siempre he sido bastante extrovertido pero no cabe duda que el sentirse bien consigo mismo ayuda a tener más seguridad a la hora de entablar una conversación.

Carlos Álvarez (Marbella, Málaga) Edad: 28 años Profesión: Quiromasajista Peso inicial: 114,9kg Peso actual: 89,1kg Ha perdido: 25,8kg Ha bajado de la talla 48 a la 40

