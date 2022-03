“Naturhouse es flexible y se adapta a cada persona”

María Escat está feliz y no es para menos. Seguir el Método Naturhouse le ha supuesto perder 27 kilos y vestir 6 tallas menos. Un cambio físico espectacular que ella nos detalla en primera persona. Así ha sido su experiencia.

María, ¿siempre habías tenido sobrepeso?

Sí, siempre he tenido sobrepeso porque me gusta mucho comer y además tengo mucha facilidad para engordar.

¿Y cómo llegaste a pesar 93,6 kilos?

Me dejé llevar, la verdad es que no me dí cuenta del peso que tenía. Cuando te miras en el espejo todos los días, pierdes un poco la objetividad y, aunque no me gustaba lo que veía, no era del todo consciente de mi peso.

¿Habías intentado seguir otras dietas antes?

Cuando tuve conciencia de cuál era mi situación, intenté hacer otras dietas en otros centros e, incluso, hacerlo por mi cuenta. Pero me costaba mucho y no conseguía perder nada, y al final me dejaba llevar por mis hábitos de siempre.

¿Cómo llegaste hasta Naturhouse?

Había oído hablar bien a otras personas que habían sido clientes de Naturhouse. Yo solía hacer la compra en este hipermercado Carrefour y un día pasé por la puerta y ví que había uno en este centro. Entré a preguntar y... hasta hoy.

“Soy muy presumida y me encanta comprobar que entro en estas tallas que antes eran del todo impensables”

¿Qué te pareció el Método al inicio?

Soy una persona bastante peculiar en mis gustos y necesidades, por eso me gustó mucho la forma de trabajar de Naturhouse. Pilar, mi dietista, y yo consensuamos lo que iba a comer, respetando siempre mi opinión, horarios, necesidades... Ésta es una de sus mayores ventajas: es un método flexible que se adapta a la persona.

Tu pérdida de peso es realmente espectacular: casi 27 kilos y 6 tallas menos. ¿Cómo te ves y te sientes ahora?

Ahora me siento feliz, mucho más ágil, ya no me cuesta subir escaleras ni me encuentro pesada. Por otro lado, soy muy presumida y me encanta comprobar que entro en estas tallas que antes eran impensables. Ahora, cuando me pruebo mi ropa antigua, me parece mentira todo lo que he conseguido perder.

¿Crees que vas a mantenerte en tu peso?

Sí, lo voy a intentar y estoy segura de conseguirlo. Una de las cosas que me enseñó Pilar es a hacer compensaciones con la comida cuando me paso. Si un día hago un exceso, al día siguiente hago una comida muy, muy ligera y así voy consiguiendo mantenerme.

Por último, ¿recomiendas el Método Naturhouse?

Sí, por supuesto. A mí me ha ido muy bien y, sobre todo, lo mejor ha sido en- contrarme con una profesional como mi dietista Pilar. Gracias a que ella ha creido en mí y me ha sabido aconsejar, he conseguido mi objetivo.

María Escat (Alcobendas, Madrid) 47 años Profesora universitaria Peso anterior: 93,6kg Peso actual: 66,7kg Ha perdido: 26,9kg Ha bajado de la 52 a la 40 en 18 meses

