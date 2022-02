España supera las 10.000 muertes por Covid en la 6ª ola y es el octavo país europeo con más fallecidos

Cuatro meses después de su comienzo, y dos y medio tras la aparición de ómicron, la sexta ola de la Covid-19 ha superado los 10.000 muertos en nuestro país, en mitad de la polémica sobre si las defunciones registradas se deben a la infección o esta solo es algo incidental en un porcentaje de las mismas.

El Ministerio de Sanidad ha reportado este miércoles 444 nuevos fallecimientos asociados a la Covid, con lo que suman ya 10.433 desde el pasado 14 de octubre, fecha en que dio comienzo la sexta oleada del coronavirus según los informes epidemiológicos del Instituto de Salud Carlos III. Se trata del momento en que la tendencia cambió y los contagios comenzaron a crecer de nuevo.

Es la primera vez desde la generalización de las vacunas Covid que una ola pandémica supera la simbólica cifra de 10.000 fallecidos. Las oleadas cuarta y quinta dejaron 8.265 y 6.228 fallecidos, respectivamente, tomando como referencia las cifras proporcionadas diariamente por el departamento que dirige Carolina Darias.

Estos números son orientativos pues el sistema de vigilancia español no lleva una contabilidad de los fallecimientos en tiempo real y pueden existir distorsiones en el día a día. Con todo, la duración de cada oleada (al menos tres meses) deja tiempo suficiente para que esas distorsiones no impacten significativamente en el recuento.

"Cada día que veo el número de muertes en esta sexta ola me parece brutal", comenta Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública. "Es verdad que si lo miramos en relación con el número de casos, la letalidad no es muy alta, pero esto reafirma la idea de que había que ir con cuidado con ómicron a pesar de su levedad".

El salubrista destaca que, desde el pasado 26 de noviembre, la media diaria de muertes es de 150, "eso pone los pelos de punta. Mientras hablamos del rápido descenso de contagios seguimos sin ver nada parecido en los fallecimientos".

Muertes por Covid en Europa

No obstante, la cantidad de fallecimientos registrados en el mismo tiempo a lo largo de Europa sugiere que nuestro país no ha sido el que peor lo ha pasado en esta ola a dos tiempos (final de la variante delta y principio de ómicron) sino que hay otros siete por delante, en términos absolutos. Países como Alemania (25.747 muertes), Reino Unido (21.541), Italia (20.223) o Francia (18.012) han registrado un número de muertos significativamente mayor e incluso naciones con población similar o menor a la española también han reportado cifras dramáticas.

Así, Ucrania (44 millones de habitantes) y Polonia (38 millones) son los países que peor lo han pasado en estos cuatro meses. El primero, noticia en estos días por razones más allá de la pandemia, vivió una espectacular ola de casos y muertes entre octubre y diciembre. Apenas ha tenido tiempo para reaccionar: ya a mediados de enero su incidencia volvió a crecer y está pasando ahora mismo el apogeo de ómicron. Desde el 14 de octubre ha contabilizado 46.258 muertes, según información extraída del portal de la Universidad de Oxford Our World In Data, y no parece que su ritmo vaya a bajar en las próximas semanas.

Por su parte, Polonia pasó por una situación similar pero con ómicron llegando antes. En este periodo de tiempo ha contabilizado 32.497 muertes, aunque su tendencia ha comenzado a bajar en los últimos días. Rumanía, con 21 millones de habitantes, también ha superado a España en muertes en estos cuatro meses.

El caso de estos tres países es paradigmático de la capacidad de las vacunas para evitar enfermedad grave o muerte. Ucrania tiene un 35% de su población vacunada con pauta completa y solo ha administrado refuerzos al 1%; Polonia ha vacunado al 58% de su población y tiene al 29% con tercera dosis, y Rumanía tiene al 41% de sus habitantes con la pauta completa y, según el portal sobre vacunación Covid del gobierno rumano (sus datos no aparecen en Our World in Data), el 12% tiene la dosis de refuerzo.

Una de cada cuatro muertes por Covid registrada en Europa (410.000 de 1,67 millones) ha tenido lugar desde el comienzo de la sexta ola en España. En esas fechas había países inmersos en la onda pandémica de la variante delta (como Alemania, Bélgica o Austria), otros llevaban una semana experimentando una nueva normalidad (Dinamarca) y otros la vivían a pesar del alto número de contagios (Reino Unido). Pero, antes o después, todos han acabado sucumbiendo a ómicron. Dentro de la Unión Europea, una de cada cinco muertes registradas a lo largo de la pandemia ha tenido lugar en estos cuatro meses.

Muertes con Covid y por Covid

El caso de Dinamarca, que desde el 1 de febrero ha levantado todas las restricciones a pesar de su elevado número de muertes, ha traído el polémico debate sobre la Covid incidental a los datos de mortalidad. Ellos indican que el aumento que se observa en los indicadores internacionales se debe al cada vez mayor número de personas que mueren con una PCR positiva en el último mes pero cuya causa de muerte difiere de la Covid-19.

En España, la diferenciación entre muertes 'por Covid' y 'con Covid' es imposible de establecer actualmente, pero Joan Carles March no cree que esto pueda restar drama a las cifras que se están viviendo.

"La cuestión es que, si una persona muere con Covid, probablemente es porque tenga enfermedades relacionadas [con la gravedad de la Covid], crónicas, inmunodeprimidas, receptores de trasplantes… Sabemos que la Covid los ha puesto en situación de desamparo".

Después de todo, la Covid comparte el perfil de paciente de riesgo con otras muchas enfermedades y la pandemia también ha afectado al seguimiento de las mismas, según March. "A los enfermos crónicos se les ha dejado de hacer el seguimiento como se les hacía antes, y dos años así son muy complicados. Los que no han muerto por Covid lo han hecho con Covid porque la mayor parte de ellos tiene una enfermedad crónica o una inmunodeficiencia".

Desde el 14 de octubre España ha notificado más de la mitad de los casos de toda la pandemia: 5,5 millones. Ha habido más de 70.000 hospitalizados (el 1,3% de los contagios) y más de 5.000 ingresos en UCI por Covid. La letalidad ha sido del 0,1%.

A pesar de que el pico de muertes se está viviendo entre finales de enero y febrero, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) advierte tres periodos de exceso de mortalidad, pero entre octubre y diciembre. Los dos primeros, los de octubre, con menos de un millar de muertes. El tercero, entre el 8 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2022, con 6.779.

A partir de esa fecha, en cambio, la mortalidad observada se encuentra dentro de los rangos de la esperada. Joan Carles March recuerda que, "habitualmente enero y febrero son meses qe, por el frío, la gripe, las sobreinfecciones y otros desajustes, son produce una mortalidad más elevada".

Al igual que el año pasado, la gripe está pasando poco menos que inadvertida, al igual que otros virus respiratorios. La Covid estaría ocupando nuevamente ese papel. "Eso no nos tiene que hacer minimizar el número de casos. Estamos en una situación de mortalidad elevada marcada, básicamente, por todo lo relacionado con la Covid. Me viene a decir que el virus sigue presente y haciendo daño".

"Es verdad que los datos van bajando", prosigue el especialista, "y bienvenida sea la mejora de la situación, pero aún tendremos unas semanas más con una alta mortalidad. Hasta que no la bajemos no podremos decir que vamos por buen camino".

