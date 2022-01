8 de 25

La doctora María Fe Bravo dirige actualmente el Área de Psiquiatría, Psicología Clínica y Salud Mental del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es además profesora asociada en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigadora sénior en el Instituto de Investigación en Psiquiatría y Salud Mental del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), donde lidera numerosos proyectos.

Con más de 30 años de experiencia en el campo de la Psiquiatría, la doctora Fe es investigadora principal del proyecto Ambiente y Genes en Esquizofrenia y colaboradora en el proyecto ‘Improving the Preparedness of Health Systems to Reduce Mental Health and Psychosocial Concerns resulting from the COVID-19 Pandemic’ (Mejorar la preparación de los sistemas de salud para reducir las preocupaciones psicosociales y de salud mental resultantes de la pandemia de Covid-19). Además, es delegada de la Organización Médica Colegial (OMC) para la UEMS y representante de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) en el Consejo de Asociaciones Nacionales de Psiquiatría de la Asociación Europea de Psiquiatría (EPA).