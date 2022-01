"Mi hijo ha tenido Covid dos veces en un mes": detectan reinfecciones en niños a gran velocidad

Tras el breve respiro que han supuesto las vacaciones de Navidad, los niños y niñas menores de 11 años han vuelto a situarse a la cabeza del ritmo de contagios por Covid en España. Mientras el resto de franjas traza una curva similar a la de la incidencia general, con una curva más o menos pronunciada que va bajando, la de los más pequeños ha pegado un respingo en las últimas dos semanas, a pesar de que no está claro que el colegio sea un lugar de propagación de la infección de forma tan intensa como el hogar o el entorno laboral.

Si la incidencia a 14 días es de 3.267,21 casos por cada 100.000 habitantes, en los menores de 11 años llega a 5.354,72 (el siguiente grupo con la cifra más alta son los adolescentes de 12 a 19 años, con 4.071,88). Cataluña está cerca de doblar esa cifra, mientras que Murcia y Madrid son las únicas comunidades que manejan incidencias por debajo de los 3.000 puntos.

Las incidencias tan elevadas se explican, en parte, por el aumento de reinfecciones entre los menores, algo que parece haberse acelerado con ómicron "aunque ha pasado poco tiempo para hacer esa afirmación", explica la pediatra Teresa Cenarro. Lo que sí se está viendo son reinfecciones en muy poco lapso de tiempo, algo que está dejando desfasados los protocolos actuales, que establecen que, para considerarse como tales, tienen que detectarse al menos 90 días después de la infección primaria.

"Yo he tenido un caso que en un mes se ha reinfectado", comenta. La sensación general de los pediatras es que, aunque son pocas estas reinfecciones que se producen 'a la velocidad del rayo', todos han visto casos de este tipo. Cenarro aclara: "Son casos aislados, no deja de ser algo puntual y es pronto para saber si habrá más reinfecciones de este tipo".

La estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la Covid-19 elaborada por la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta, así como por la Comisión de Salud Pública, y de la que emanan las estrategias autonómicas, establece que se considerará reinfección si han pasado al menos 90 días desde la infección primaria.

No obstante, en el mismo documento se puntualiza que este corte temporal es un consenso "para evitar la confusión con las primoinfecciones con prueba de PCR positiva por un largo periodo de tiempo". Ello no significa que se pierda la inmunidad a los tres meses, como tampoco implica que puedan ocurrir reinfecciones antes de dicho periodo de tiempo, "aunque esto último es mucho menos frecuente que la excreción prolongada del material genético del virus".

Protocolos desfasados

Con todo, esta división está generando problemas entre los pediatras a la hora de actuar en los entornos escolares, donde puede suponer el cierre de una clase o no. Son dudas que llenan los grupos de Whatsapp de pediatras, ya que muchas de las indicaciones de los protocolos, aplicadas al entorno real, generan confusión, tal y como señaló al EL ESPAÑOL Concha Bonet de Luna, del grupo de trabajo de reapertura de la escolarización de la Asociación Española de Pediatría.

En estos casos "nos dicen que no hay que hacer pruebas porque estamos en una tasa de transmisión comunitaria altísima y son gente que no es vulnerable ni tiene factores de riesgo; es mucho lío porque no sabemos a qué atenernos. Si seguimos las recomendaciones del ministerio, consideramos que eso es un catarro y damos ninguna medida". Los pediatras consideran que esta recomendación de las autoridades públicas ha quedado ya obsoleta.

Es sabido que la variante ómicron escapa a la inmunidad generada tanto por las vacunas como por una infección causada por una variante previa (aunque esto parece afectar solo al contagio y no a la inmunidad contra la enfermedad grave). De hecho, las reinfecciones han pasado de considerarse anecdóticas antes de ómicron a ser tenidas en cuenta.

No es para menos. El último informe epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III indica que, a lo largo de la pandemia, se han notificado 99.319 reinfecciones, de las cuales 74.362, tres de cada cuatro, se han registrado en el último mes.

"En Aragón había un 1% de reinfecciones en la población general", comenta Teresa Cenarro. "La última cifra es del 8%". Eso sí, puntualiza que tampoco es mucho porque "hay gente que ha pasado la Covid hace mucho".

A decir verdad, las reinfecciones son lo habitual en las infecciones respiratorias. "Ningún virus respiratorio que conozca deja inmunidad con haberlo pasado una sola vez", indica la pediatra. La Covid "se está comportando como un proceso respiratorio normal".

De hecho, es algo que pasa también con el virus respiratorio sincitial y la gripe. En este último caso es más habitual porque suelen circular varias variantes en una temporada, aunque siempre hay una que más habitual. "He tenido niños que han pasado dos veces la gripe en un año, primero de la [cepa] A y luego de la B. Cuando había gripe".

Todas menos la gripe

Ese "cuando había gripe" habla también de que esta infección está prácticamente desaparecida esta temporada. No se llega al extremo de la anterior, cuando apenas se detectó algún caso, pero a medida que el SARS-CoV-2 volvía a expandirse el resto de virus se batieron en retirada.

A otros virus, que suelen tener su pico de casos en otoño, les dio tiempo a aparecer y, de hecho, "en septiembre, en 15 días de curso, empezamos a ver todas las patologías que no habíamos visto el año anterior. El rinovirus circuló muchísimo, con mucha más incidencia, sobre todo en la franja de edad entre 1 y 3 años".

El aumento de las reinfecciones en los niños no está causando más casos serios de Covid, más bien al contrario. De hecho, las cifras de hospitalizaciones de esta sexta ola, aunque en números absolutos son similares a las de la quinta ola, revelan, cuando las ponemos en relación al total de infectados, un porcentaje mucho más bajo de ingresos.

Así, 1.089 niños de menos de 5 años han sido hospitalizados en esta sexta ola, el 0,9% de los casos de su edad, mientras que en la quinta lo fueron el 2% y en las anteriores el 1,3%. Algo parecido pasa en la franja de edad de los 5 a los 9 años: 0,2% de hospitalizados en la onda epidémica actual por 0,5% de la anterior.

Estos datos parecen apoyar la teoría de la mayor levedad de ómicron, pues la vacunación está poco avanzada en este último grupo, mientras que el primero todavía no tiene vacuna. El 53% de la población susceptible que recibir la vacuna pediátrica (de 5 a 11 años) ha recibido una dosis. La separación de 8 semanas entre las dos dosis en este grupo de edad hace que todavía no haya pautas completas contabilizadas, y es que las comunidades comenzaron a inocular a los niños a mediados de diciembre.

