Así es la neumonía bilateral que mantiene a Antonio Resines en la UCI por Covid

El popular actor Antonio Resines ingresó en la UCI del madrileño Hospital Universitario Gregorio Marañón el pasado 22 de diciembre tras haber enfermado por Covid, que le había provocado una insuficiencia respiratoria aguda.

Al día siguiente se informó de que su situación era estable dentro de la gravedad. Entró en cuidados intensivos debido a una insuficiencia respiratoria causada por la neumonía bilateral que le había provocado la infección por SARS-CoV-2.

El cómico, de 67 años, estaba vacunado. La mayoría de la población en su franja de edad recibió las inyecciones la pasada primavera, por lo que habrían pasado ya alrededor de seis meses, fecha en la que la efectividad de las vacunas para evitar contagios decae significativamente. De hecho, estaba pendiente de recibir una dosis de refuerzo, pero se contagió antes.

La efectividad frente a enfermedad grave también se reduce, aunque se mantiene alta. En el caso de Resines, su edad, haber superado un cáncer colorrectal y pasar una angina de pecho lo clasificaban como paciente vulnerable, el de mayor riesgo de sufrir enfermedad grave por Covid. Eso sí, ese riesgo siempre es menor que el de la población no vacunada de sus mismas características.

Su situación ha llevado a Movistar Plus+, cadena que iba a estrenar en febrero Sentimos las molestias, serie que protagonizaba junto a Miguel Rellán, a comunicar un aplazamiento de la emisión. Y es que, aunque el cómico esté estable y pudiera abandonar la UCI en las próximas semanas, la recuperación será lenta y delicada. Entre los efectos a largo plazo de la neumonía está un mayor riesgo de padecer algún tipo de problema cardiovascular.

La neumonía bilateral es la causa más frecuente de ingreso por Covid. Se trata de una reacción inflamatoria del tejido pulmonar provocada, en general, por la acción de microorganismos. Es la complicación más habitual de las enfermedades respiratorias como la gripe. Se le llama bilateral porque afecta a ambos pulmones.

Neumonía y ventilación mecánica

El principal problema de la neumonía es que la inflamación impide el flujo normal de los gases y la capacidad respiratoria va, por tanto, reduciéndose. En este sentido, el hecho de que el popular actor no necesite ventilación mecánica invasiva, según el comunicado que emitió el Gregorio Marañón.

La ventilación mecánica invasiva consiste en un aparato que va introduciendo y extrayendo aire en los pulmones, proporcionando un volumen constante de oxígeno y evitando una insuficiencia respiratoria grave.

Se le llama invasiva porque precisa de intubación traqueal. Otras modalidades de administración de oxígeno, no invasivas, consisten en oxigenoterapia convencional (las clásicas 'gafas' nasales), la oxigenoterapia de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva, que se basa en un respirador que, al revés que en la invasiva, no requerirá sedación. Para los casos más graves se utiliza la membrana de oxigenación extracorpórea o ECMO.

Resines cuenta con el apoyo de su mujer, Ana Pérez-Lorente, su familia, amigos y compañeros de profesión. Es uno de los actores españoles más populares de los últimos 40 años, tanto en cine como en televisión. Ha sido nominado al Goya tres veces, dos como mejor intérprete masculino protagonista, ganándolo en 1997 por su papel en La buena estrella.

Aunque apenas ha trascendido la situación actual del actor, si bien algunos compañeros, como Javier Gutiérrez, han indicado que se está recuperando aunque "no lo está pasando bien".

