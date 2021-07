¿Qué pasa con mi segunda dosis de la vacuna si me he contagiado de Covid tras recibir la primera?

En las últimas semanas, la incidencia acumulada del coronavirus no ha parado de incrementarse. La Covid-19 está contagiando incluso a personas que ya habían recibido una dosis de la vacuna. En esta situación, surge una pregunta: ¿Qué pasa con mi segunda dosis si me he contagiado tras recibir la primera?

Según la última actualización de la estrategia de vacunación, a las personas menores de 65 años que se han contagiado después de haber recibido la primera dosis se les administrará una segunda dosis transcurridos seis meses desde el inicio de síntomas o el diagnóstico.

En este mismo supuesto pero en personas mayores de 65 años, la segunda dosis se le inoculará cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento.

Primera dosis

Otra de las situaciones que recoge la estrategia de vacunación es el contagio antes de recibir la primera dosis. En este caso, a los menores de 65 años se administrará solo una dosis preferentemente a partir de los seis meses después del inicio de síntomas o el diagnóstico de infección.

Por su parte, las personas mayores de 65 años que se hayan contagiado antes de la primera pauta de la vacunación, se les administrará las dos dosis cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento. En este caso, no se esperarán seis meses tras la infección para la inoculación de la primera dosis.

La percepción de Atención Primaria

En las consultas de atención primaria, la percepción es que está acudiendo más gente que se ha contagiado después de recibir la primera dosis de la vacuna. "Estamos viendo familiares de adolescentes que todavía están esperando la segunda dosis", apunta Lorenzo Armenteros, portavoz Covid de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.

En estas personas se observa enfermedad sintomática, "leve pero sintomática". También afirma haber visto personas sintomáticas con las dos dosis de la vacuna, "aunque casi siempre son asintomáticos. No podemos saber si ese paciente, en caso de no estar vacunado, hubiera desarrollado la enfermedad" en forma más grave.

Un sanitario realiza una prueba PCR a una paciente

Armenteros advierte de la contagiosidad de la variante Delta. "Son contagios que se producen en algunos casos tan solo con un contacto de minutos sin mascarilla". Sus efectos no se están viendo solamente en Primaria: el aumento de ingresos en el hospital ya es una tendencia clara y en solo dos semanas el número de camas ocupadas por pacientes Covid está a punto de doblarse.

Entre los hospitalizados también se encuentra gente que había recibido la primera dosis de la vacuna y estaba a la espera de una segunda. "No son muchos, de todas formas", apunta José Manuel Ramos, médico internista del Hospital General de Alicante y coordinador del grupo de trabajo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina Interna.

Sin embargo, "puede que no estén tan mal como el resto de ingresados por Covid", indica. "Llegamos a tener el caso de una paciente, muy mayor, que había recibido las dos dosis, y estuvo muy mal. Pero tenía una enfermedad de base, una insuficiencia cardiaca, agravada por la Covid".

El hecho de haber pasado la enfermedad habiendo recibido una dosis puede hacer pensar a algunos de los pacientes que su inmunidad se habrá desarrollado de tal forma que no haga falta una segunda, pero Lorenzo Armenteros lo explica: "Para que haya un efecto multiplicativo de los anticuerpos tiene que haber tiempo entre la primera y la segunda dosis, o entre la enfermedad y la dosis de la vacuna, porque la vacuna multiplica los que ya hay, por eso se necesita un refuerzo".

Por esta misma razón, aquellos que han pasado la Covid solo necesitan recibir una única dosis de vacuna, pues es el refuerzo que va a multiplicar la inmunidad humoral ya obtenida de forma natural. Aunque los países han establecido distintos periodos de tiempo para inocular esa segunda dosis, lo importante es que haya cierta distancia.

