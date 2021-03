Tres peligrosos mensajes de Tamara Falcó y uno de Pablo Motos sobre la vacuna de AstraZeneca

Que en la subsección de El Hormiguero llamada La Tertulia se hablara este jueves de la vacuna de AstraZeneca es algo que no debería sorprender a nadie. Al fin y al cabo, se trataba de uno de los temas del día y es lógico que el asunto se abordara al tratar la actualidad.

Pero varios de los mensajes que se dieron ayer sobre este fármaco fueron peligrosamente falsos, sobre todo los que lanzó entre risas la celebrity Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler.

El asunto -que ha causado mucho ruido en Twitter- comenzó con una pregunta a la mesa por parte del presentador del programa, Pablo Motos, que dijo: "Guste o no, esto es de lo que está hablando la gente: ¿os pondríais la vacuna de AstraZeneca?".

La pregunta iba dirigida a los cuatro tertulianos del espacio: la periodista Cristina Pardo, el escritor Juan del Val, la presentadora Nuria Roca y la ¿cocinera? Tamara Falcó. Los tres primeros se apresuraron a decir que sí, mientras que Falcó optó por un rotundo no, que matizó: "La de AstraZeneca, no".

Preguntada por las razones de su rechazo, la hija de Isabel Preysler explicó que "las más afectadas" habían sido mujeres de entre 30 y 40 años, un mensaje erróneo por varios motivos.

Si bien es cierto que la mayoría de los casos de coagulación intravascular diseminada, el efecto más grave observado en vacunados de AstraZeneca cuya relación causal ha descartado la Agencia Europea del Medicamento -aunque seguiría investigándola- se han dado en mujeres, no ha sido entre las de 30 y 40 años, sino en las menores de 55.

Además, las cifras deberían ponerse en contexto, ya que sólo se han notificado siete casos de esta dolencia y 18 de trombosis de senos venosos cerebrales, la enfermedad que se detectó en la profesora española fallecida, cuya autopsia parece indicar una predisposición genética previa.

Por último, es importante indicar que en Europa se ha priorizado la vacunación con este suero en personas jóvenes, indicándose para los más mayores las dos primeras aprobadas en Europa, la de Pfizer BioNTech y la de Moderna.

Además de decir que no pondría esta vacuna porque "las más afectadas" son las mujeres fértiles de su edad -cumple 40 este año-, Falcó se metió en un jardín al decir que "su amiga" le había dicho que con la vacuna de AstraZeneca "se contagiaba" la Covid-19.

De nuevo, se trata de un mensaje erróneo. Tal y como le señaló la periodista Cristina Pardo, aunque no se descarta que las personas vacunadas -tanto con la de AstraZeneca como con cualquiera del resto de las aprobadas, incluidas las que aún no están disponibles en España- puedan evitar sólo enfermarse de la Covid-19 y no transmitir el virus, pero no descartarse que no impida la infección no significa "contagiar".

La última barbaridad pronunciada por Falcó sobre las vacunas de la Covid-19 -esta vez no discriminó por compañía fabricante- se refirió al precio de las mismas. Mientras el resto de tertulianos comentaban que la vacuna de AstraZeneca era más barata que las otras dos que se administran actualmente en España, Tamara respondió con un "son gratis" a la pregunta de cuánto costaban los fármacos. Tras escuchar a sus compañeros, rectificó; "Ahhhh, para el Gobierno".

En general, el resto de los tertulianos sí apoyaron el mensaje de que las vacunas son clave para acabar con la pandemia e incluso alguno recordó que todos los fármacos tienen efectos adversos cuya relación causal sí está demostrada.

También lo hizo el presentador Pablo Motos, con una salvedad: él también dio un mensaje erróneo sobre la vacuna de AstraZeneca, animando al Gobierno a vacunarse en público. "Sería vital que el Gobierno se pusiera la vacuna en público, pero están a sus encuestas", dijo Motos.

Es importante recordar que la administración de vacunas en España está regulada por edades y que la vacuna de AstraZeneca se administra actualmente sólo a las profesiones esenciales dictaminadas, en una estrategia aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, compuesto por los consejeros de todo el país y de distintos partidos políticos.

Entre los colectivos incluidos por la comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud están: los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los bomberos, las Fuerzas Armadas, y los profesores de infantil, primaria, secundaria y necesidades especiales. Dentro del personal sociosanitario, el Gobierno incluye ahora a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y de día, y trabajadores de Instituciones Penitenciarias.

Será en la siguiente fase, cuyo incio aún no se ha determinado, cuando se podrán vacunar las personas sanas de entre 45 y 55 años, entre las que sí se incluiría a muchos de los miembros del Gobierno actual, incluido el presidente Pedro Sánchez.