Así es el cáncer de colon como el que no superó Pau Donés: grave si se ve tarde

La muerte de Pau Donés ha vuelto a demostrar que ser positivo no cura el cáncer. El cántante, diagnosticado en 2015 de cáncer colorrectal ha muerto por esta enfermedad a los 53 años, dando un ejemplo de vitalismo hasta el último momento de su vida.

Lo cierto es que el cantante catalán no ha tenido suerte, pero no tanto en la evolución de su enfermedad, como en el diagnóstico, que le ha llevado a un final que no es habitual en este tipo de cáncer y menos a su edad. Para hacernos una idea, el Instituto Nacional de Estadística demuestra que en 2018 -últimos datos disponibles- sólo fallecieron en España 185 hombres de entre 50 y 54 años por esta causa.

Javier de Castro, jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de La Paz, que por supuesto no se refiere al caso concreto de Pau Donés -cuyo historial desconoce-, explica a EL ESPAÑOL que la gran mayoría (alrededor de un 70% de los casos) del este tipo de tumores malignos se localizan alrededor de los 70 años, por lo que el cantante ya tuvo mala suerte en cuanto a la edad de inicio de la enfermedad.

Esa misma característica la señala la oncóloga de la Clínica Universidad de Navarra Mayte Herráiz, que explica que el cáncer de colon se suele diagnosticar en la sexta o séptima década de la vida, aunque recientemente "se ha notado un aumento de incidencia a alrededor de los 45 años".

Otro problema importante del caso de Donés es que todo parece indicar que si no debutó ya con cáncer metastásico, sí se convirtió en uno de ellos al poco tiempo del diagnóstico, como él mismo relató en redes sociales y en diversas entrevistas -nunca ocultó su enfermedad, a la que llamaba el cangrejo-.

A Pau Donés le diagnosticaron la dolencia en 2015 por un "dolor de barriga", en sus palabras. Tampoco es la manera habitual de diagnosticar este tipo de cáncer. Como señala de Castro, en personas jóvenes el cáncer de colon se suele deber a alguna anomalía genética. En concreto, los síndromes hereditarios más comunes que aumentan el riesgo de cáncer de colon son la poliposis adenomatosa familiar (PAF) y el síndrome de Lynch, también conocido como cáncer colorrectal hereditario no polipósico (HNPCC).

En las personas que los sufren es normal hacer pruebas de cribado. Aunque no sabemos si era el caso de Donés, él tampoco ha dicho nunca -en las numerosas veces que ha hablado de su enfermedad- que tuviera algún familiar afectado, por lo que no parecer haber sido su caso.

Así, los síntomas más comunes del cáncer de colon son la formación de pólipos que crecen lentamente y la sangre oculta en heces. Ambos se localizan en muchos programas de diagnóstico precoz, pero que suelen comenzar a partir de los 50 años, un año antes de que el cantante debutara con la enfermedad.

"En los casos en los que hay antecedentes familiares las pruebas sí se empiezan a realizar antes", subraya Herráiz desde Pamplona.

Otro contratiempo que sufrió Donés es la metástasis hepática, que se le diagnosticó apenas unos meses después del primer mazazo. Le extirparon 12 tumores en el hígado pero, según comenta De Castro, esta situación, que hace incurable muchos tipos de cáncer, no tiene por qué serlo en el cáncer colorrectal. En su caso, sí lo fue.

La falta de éxito de esa cirugía provocó que en 2017 el cáncer se reprodujera, esta vez en el peritoneo. "Si hay afectación peritoneal, las posibilidades de supervivencia son menores", recalca el oncólogo de La Paz, que añade: "Si son múltiples, no suele haber curación". A Donés le detectaron tres nuevos tumores.

Lo que sí se puede, comenta el médico, es controlar la enfermedad "varios años". Para ello, se suele estudiar si el paciente padece una mutación, para utilizar los fármacos moleculares que van específicamente contra ella. Fue el caso del cantante catalán, que presentaba una mutación del gen BRAF.

La última mala suerte de Donés se refiere a los tratamientos disponibles para la enfermedad. Mientras que la inmunoterapia ha revolucionado el campo de la oncología, apenas ha tenido éxito en el cáncer de colon.

Según comenta De Castro, en la reunión anual de la Sociedad Americana de Oncología Médica (ASCO), que se ha celebrado virtualmente hace unos días, justo se ha presentado un resultado prometedor de este tipo de tratamiento, pero sólo para los que tenían un tipo de tumor con inestabilidad de microsatélites, que tampoco parece ser el caso de Donés.

El experto, que lamenta el fallecimiento del cantante, cree que, no obstante, es importante recordar que el cáncer de colon es prevenible -está muy ligado al estilo de vida y a los cribados poblacionales recomendados- y que se suele presentar en gente mayor. Lamentablemente, el intérprete de La Flaca ha estado fuera de todas las estadísticas.