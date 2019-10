¿Por qué dormir bien puede curar tu resfriado?

El olor de Vicks VapoRub es inconfundible. Mentolada y penetrante, esta esencia ha quedado atrapada en la mente de un gran número de generaciones. La pomada se ha ganado a pulso ser conocida como un producto "de toda la vida": la marca Vicks acaba de cumplir 125 años. Un siglo y un cuarto de otro ayudando a conciliar el sueño cuando la garganta pica, la nariz está taponada y es inevitable toser.

Su receta apareció por primera vez en Estados Unidos. Concretamente, en una ciudad del estado de Carolina del Norte, Greensboro. Se diseñó especialmente para tratar los síntomas del resfriado y la gripe de personas con pocos recursos. Sin embargo, su primer pelotazo tuvo lugar a consecuencia de la fatal epidemia de gripe española en 1918. Su fama, como la enfermedad, traspasó las fronteras de Estados Unidos y, actualmente, se vende en 71 países.

A pesar de que Vicks VapoRub se puede adquirir sin receta y no interactúa con otros fármacos, se considera un medicamento. La compañía Vicks ha recibido a la prensa en su planta de Gross-Gerau, en Frankfurt, Alemania, y en ella explicó que la sensación de alivio que proporciona esta pomada se produce, entre otras cosas, por el mentol. Según la Universidad de la Reina de Belfast, en Reino Unido, este derivado de la menta interactúa con algunos receptores responsables de hacer sentir el resfriado. Estos se encuentran, principalmente, en las vías respiratorias.

Además, la fórmula contiene aceites esenciales de eucalipto y de trementina y alcanfor, sustancias que también han demostrado ser efectivas en el tratamiento de la tos y de la congestión nasal.

El sueño, la congestión y la tos

Es posible que los cambios de temperatura de las últimas semanas hayan llevado a muchas personas a abrir uno de estos tarros. De lo que no hay duda es que nos acercamos a la temporada de resfriados y gripes y que, por tanto, habrá que convivir en algunos momentos con sus desagradables síntomas. Las encuestas sobre la percepción de los síntomas que ha realizado Vicks concluyen que los resfriados son especialmente molestos a la hora de trabajar y también a la de dormir. Sin embargo, el sueño es uno de los aspecto que más debemos cuidar durante un resfriado.

"Dormir es vital para la salud, pero sólo lo hacemos cuando no sentimos amenazas", explica Neil Stanley, médico y autor del libro Cómo dormir bien. "Aunque no lo parezca, nuestro cuerpo considera al resfriado común como una amenaza. Teme quedarse sin oxígeno si tiene la nariz tapada o morir si no tose. Por eso es tan difícil dormir cuando estamos resfriados".

Para Stanley la relación entre un buen sueño y una recuperación satisfactoria de uno de estos resfriados está clara. Según él, la falta de sueño provoca que el cuerpo produzca una cantidad menor de citoquinas. El papel de estos agentes es especialmente importante cuando el cuerpo lidia contra un infección. Por lo tanto, es importante que durante el resfriado o la gripe durmamos las horas diarias recomendadas. Es decir, los adultos deberían de dormir entre 7 y 9 horas.

Cómo dormir resfriado

Vicks también realizó, en este sentido, una encuesta a 150 médicos alemanes. De todos ellos, el 93% estaba de acuerdo en que conseguir dormir durante las horas adecuadas acelera la recuperación de los pacientes con gripe o resfriado. Pero, además, el sueño ayuda a prevenir las infecciones de este tipo. La Universidad Carnegie Mellon, en el estado de Pensilvania de Estados Unidos, realizó un estudio en el que observó los hábitos de sueño de un grupo de personas y observó cuáles enfermaban más ante el contagio de uno de los virus causante del resfriado común.

Las personas que habían dormido menos de 7 horas al día demostraron ser tres veces más propensas a sufrir una de estas infecciones. "Las personas que están resfriadas duermen, de media, 23 minutos menos que las que no lo están. Parece poco tiempo, pero son muchísimos, al día siguiente se nota", asegura Stanley. En este sentido, el experto en sueño advierte de que las personas que duermen menos de 5 horas al día tienen un 45,2% más de probabilidades de coger un resfriado que el resto.

La revista especializada Open Journal of Respiratory Diseases publicó en 2017 un estudio realizado por la Universidad de Surrey, Reino Unido, en el que se probó la eficacia de esta famosa pomada a la hora de conciliar el sueño. Los participantes se dividieron en dos grupos: aquellos que recibieron Vicks VapoRub y quienes probaron un placebo. Los autores del estudio observaron que quienes recibieron la fórmula auténtica demostraron una mejora del 58% en la calidad del sueño respecto a quienes tomaron placebo. Además, este mismo grupo manifestó una mejora del 75% en su capacidad para despertar renovados a la mañana siguiente.